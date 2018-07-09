Адрес: г. Ростов-на-Дону, хутор Ленинакан, 2-й километр, д.38

Телефон: +7 (863) 320-76-20

Сайт: https://rnd-motors.ru/

РНД Моторс в г. Ростов-на-Дону, хутор Ленинакан, 2-й километр, д.38

Автосалон предоставляет своим клиент возможность сэкономить при покупке автомобиля. РНД Моторс предлагает несколько выгодных вариантов приобретения, в рассрочку, в кредит по минимальной процентной ставке при участии в госпрограммах, обмен старого авто по трейд-ин, что дает дополнительную скидку 100 000 рублей. А регулярно проводимые акции, бонусы, подарки и специальные предложения обещают сделать покупку наиболее приятной. Всю подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте РНД Моторс.

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