Адрес: г. Ростов-на-Дону, хутор Ленинакан, 2-й километр, д.38
Телефон: +7 (863) 320-76-20
Сайт: https://rnd-motors.ru/
РНД Моторс в г. Ростов-на-Дону, хутор Ленинакан, 2-й километр, д.38
Автосалон предоставляет своим клиент возможность сэкономить при покупке автомобиля. РНД Моторс предлагает несколько выгодных вариантов приобретения, в рассрочку, в кредит по минимальной процентной ставке при участии в госпрограммах, обмен старого авто по трейд-ин, что дает дополнительную скидку 100 000 рублей. А регулярно проводимые акции, бонусы, подарки и специальные предложения обещают сделать покупку наиболее приятной. Всю подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте РНД Моторс.
Чтобы не попасть на уловки мошенников, советуем читать отзывы, которые мы специально для вас размещаем на нашем сайте.
9 комментариев
Когда мой двоюродный брат рассказал о том, что приобрел машину по гос.программе «Мой первый автомобиль», то я тоже загорелась желанием посетить этот автосалон. Менеджер РНД Моторс мне все подробно рассказал и я решила подобрать здесь автомобиль. Визуально больше всех понравился автомобиль Lada Vesta и цена на нее была не завышенная. При покупке автомобиль по гос.программе я получила отличную скидку и первый платеж в подарок. Менеджер организовал для меня тест-драйв и документы оформляли на месте, что очень удобно. С оформлением документов проблем не возникло. Покупка удалась на все 100%.
Мы наслушались разных историй про мошенников при продажах автомобилей. Выбирали автосалон с большой осторожностью. Повезло, что друзья покупали свою машину прямо перед нами. Им понравились условия покупки, а главное, цены. Мы нашли в РНД Моторс именно то, что искали, и с хорошей скидкой- Chery Tiggo 5 в комплектации Comfort за 749 900 руб. Сразу позвонили, заказали синий цвет и дали свои координаты для оформления кредита. Действительно, условия для покупки созданы комфортные, консультант компетентный. Мы не тратили своё время, всё по делу — оформили, выбрали в подарок КАСКО и уехали на новой машине.
РНД Моторс один из лучших дилеров в Ростове на Дону. Я сам здесь брал авто для работы в такси и посоветовал в прошлую пятницу своему напарнику заехать посмотреть что там есть в наличие. Он, приехав оттуда, поблагодарил меня за совет. Действительно авто он там выбрал. Взял наш отечественный автомобиль Lada Vesta в кредит. На нем он тоже планирует работать. Что примечательно, при сравнительно небольшой стоимости автомобиля, скидку автосалон делает неплохую — 127 000 тысяч. В итоге ему Lada обошлась в 460 000 тысяч и в придачу ко всему зимний комплект резины ему презентовали просто так. Считаю вполне выгодно!
Мы покупали в РНД Моторс машину моему отцу в подарок. Хотелось без подводных камней и за приемлемую цену. Нам повезло, информацией об этом месте поделился хороший друг, прекрасно разбирающийся в новых предложениях. Мы на сайте нашли Volkswagen Polo седан NEW в комплектации Comfortline за 464 900 рублей. Цена нас устроила, тем более, что решили одновременно избавиться от старой машины и участвовать в программе Трейд-ин. Оценка, которую предложил автосалон, была неплохая, деньги пошли в зачёт покупки нового автомобиля. Обслуживание здесь было на хорошем уровне, нам помогли с оформлением, ещё и комплект зимней резины подарили.
Месяц у меня начался с приятной покупки, купили вместе с мужем для меня мою первую машинку, красивый Рено Каптур, машина просто идеальная по всем параметрам, цвет как я и хотела коричневый каштан и крыша слоновой кости, комплектация с автоматической коробкой, мне сделали скидку на нее 10% потому что это моя первая машина и по документам и вообще, поэтому под программу первый автомобиль я подошла. Кредитная ставка небольшая и каско в подарок, спасибо РНД Моторс за такие условия и акции, я даже собралась и написала отзыв про автосалон, что для меня большая редкость.
Как оказывается, не так уж и много у нас хороших официальных дилеров, которые по адекватной цене готовы продавать автомобили и заботиться об интересах клиентов. Очень удачно, что в РНД моторс совсем другой уровень, действительно рад, что нашел не мошенников, а хороший автосалон, хоть и после долгих поисков.
Приобрел тут Lada XRAY в комплектации Optima по крайне приятной цене. Шикарная машина, мне буквально каждый аспект пришелся по душе, так что обязательно присмотритесь к этой модели!
Быстрое оформление покупки у меня удивления не вызвало, а скорее удовлетворение от того, что не было необходимости ждать несколько часов, а то и дней.Так что хочется сделать единственный вывод в своем отзыве: качественный автосалон, каких мало, работает надежно, если возникнет необходимость, то теперь к ним сразу и поеду.
Изначально выбрал автосалон РНД Моторс т.к. слышал хорошие отзывы от коллег. Находится он на ул. Южная 1/3, хутор Ленинакан Т.к. долго не мог определиться с автомобилем, то при приезду обратился к консультанту, чтобы он помог мне таки сделать выбор. Менеджер хорошо владел информацией о любом авто, предоставил мне данные по техническим характеристикам, возможным комплектация и ценам. Дал время подумать, был готов помочь, но без давления. По итогу я выбрал белый Хюндай Солярис без наворотов, стандарт, вышел всего 535 тысяч. Роль сыграло то, что это вместительный седан, кореец по адекватной цене. РНД Моторс меня впечатлил.
Этот автосалон меня прямо таки порадовал. Мне как не местному полностью компенсировали деньгами за проезд, при покупке Renault Logan Stepway, я эту машину за наличку брал, мне в подарок отличные зимние шины дали, так ещё и машина со скидкой продавалась и не маленькой, сэкономил очень лихо. Я конечно ожидал подвоха, присматривался к поведению персонала и тому что они говорят, но не было и подозрения на обман. Наша сделка прошла очень хорошо и ровно, длилась где то час, потом я получил весь комплект документов и потом уже машину мне выдали. Не могу ни одного минуса найти, РНД моторс безупречно справился с работой.
Приобрел в этом автосалоне не самый популярный на наших дорогах Шкода Кодиак. Ну и замечательно, что не популярный, мне лучше достанется, как говорится)) Машинка огонь. Очень красивый передний бампер, до сих пор любуюсь, несмотря на то, что с момента покупки прошел почти месяц. Кстати, за это время никаких аварий, ремонтов итд. Все в норме, за хороший автомобиль хочу выразить респект производителю и самим РНД Моторс молодцы, разумеется. Большой привет менеджеру по продажам, звонил мне через пару недель, интересовался, как машина. Ненавязчивый парень, не впаривал мне комплектацию за полтора ляма. Сам заплатил миллион с небольшим. Доволен, вот такой вердикт)