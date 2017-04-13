Адрес: г. Иркутск, Старокузьмихинская улица 71/1
Телефон: 8 (800) 333-79-59
Сайт: https://irkutsk-auto.ru/
АЦ Иркутск на ул. Старокузьмихинская улица 71/1
Новые автомобили зарубежных и отечественных марок по привлекательным ценам можно рассмотреть на сайте и в шоу-руме. Подбор автомобиля можно произвести автоматически по параметрам, указанным клиентом (определяющий — цена, которую вы готовы заплатить), а так же при посещении автосалона — персонально, с учетом действующих акций, государственных программ, скидок, предложений партнеров.
Сезонные распродажи сопровождаются подарками. Приобретение автомобиля возможно на гибких условиях: рассрочка платежа, отсрочка платежа на 6 месяцев, кредитование, обмен.
Глаза разбегаются от такого количества заманчивых предложений! Узнать, какие из них действуют и реально ли они такие выгодные можно, посетив автосалон. Не забудьте оставить комментарии и поделиться своими реальными отзывами о работе АЦ Иркутск!
14 комментариев
Ё-моё, какие Иркутск разводилы! Нафига я только с ними связался? На пустом месте автосалон кинул. Машину надо было срочно для работы, с деньгами как всегда проблема. Решил по-быстрому недорогой подержанный автомобиль взять в кредит, а потом досрочно погасить. Я на их сайте видел такое предложение. Приехал, все менеджеру объяснил, он вроде меня услышал, обещал помочь. Машину предложили 19 года, 450 тысяч, под 7,5%. О, отлично, оформляем. Потом стали буквально вымораживать у меня деньги, якобы первоначальный взнос надо сделать обязательно, тогда под 4,9%. Короче приболтали, мастера по разводу, блин. Я сразу сказал, что у меня имеется только 80 тысяч, согласились со словами “ну, хоть сколько то”. Деньги с меня получили и завертелась мошенническая система. Мурыжили почти 4 часа и в итоге подсунули мне подписать договор с другими условиями, видать надеялись, что я последний лох, подпишу не глядя. 24%, не прифигели ли? Не стал подписывать, но салон все равно в плюсе, так как мои 80 тысяч им достались, как неустойка, потому договор КП я по-дурости подписал. Виноват я сам, не надо было е**м щелкать и слушать аферистов, но как не крути они сволочи.
Этот сервис просто ниже плинтуса! Хотел купить машину с пробегом КИА РИО 2018 года! Заранее позвонил в АЦ Иркутск и уточнил информацию, которую прочитал у них на сайте! Ответил на звонок менеджер Сергей, который сообщил, что машина в идеальном состоянии для своего пробега и имеет только одну перекрашенную деталь передний бампер, который они в автосалоне и красили. В остальном автомобиль без замечаний. Я ему сообщил, что ехать мне пятнадцать часов на поезде и поэтому не хотелось бы неприятных сюрпризов, а вопрос состояния кузова был для меня главным! Он меня заверил, что всё сказанное по телефону соответствует действительности! Приехав в автосалон и пройдя к автомобилю, я сразу понял, что у автомобиля меняли заднюю правую дверь, а также красили капот! Ну и общее состояние автомобиля никак не соответствует заявленному пробегу! Я попросил пригласить Сергея, чтобы разобраться в сложившейся ситуации! Оказалось, что у него выходной! Спросил у менеджера ТРЕЙД ИН, что это такое с машиной, на что он стал звонить оценщику, который принимал автомобиль! Не дозвонившись, стал звонить руководителю, который также не брал трубку. В конце концов, он сослался на оценщика, который не заметил крашенные и замененные детали, а оценщики дают информацию на сайт из акта приемки автомобиля! Это полный пи*дец!!! Спросил, кто мне возместит расходы на дорогу (у меня был с собой железнодорожный билет), на что получил ответ от менеджера, что их руководство это не волнует! Никому не советую обращаться в этот автосалон, а отзывы лучше сначала читать!!!
У меня в мыслях была покупка машины в кредит, но только в мыслях. А тут мне звонок из АЦ Иркутск: предлагаем вам автокредитование на очень выгодных условиях, на автомобиль до 800 000 рублей, под 7% годовых, КАСКО и зимняя резина в подарок. Я опешила и обрадовалась одновременно и конечно подала заявку. Мне позвонили и сказали, что по моей заявке принято положительное решение, уточнили какой именно автомобиль мне надо и сообщили о его наличии. Я примчалась к ним в автосалон со скоростью ветра, предварительно взяв на работе день за свой счет. Проторчав у них полдня узнала, что тот банк, что дал добро прислал почему-то отказ. Но есть альтернативное решение, потребительский кредит в ПлюсБанке под 24% годовых сроком на 5 лет. Нет, уж, увольте, такого счастья мне точно не надо. Чтобы в итоге выплачивать около 2 000 000 за машину, красная цена которой 800 000. Спасибо вам, уроды долбаные, что сбили меня с толку и ради этого я потеряла время и деньги. Предупреждаю всех наивных, не верьте мошенникам и разводилам, наобещают золотые горы, а сами попытаются столкнуть в яму с дерьмом.
Думал что в Ац Иркутск мне удасться сэкономить немного денег и купить машину со скидкой, но в итоге моя жадность меня сгубила и я заплатил за Ниссан Альмеру намного дороже чем я бы сделал это в другом автосалоне. Потому что эти наглые рожи, так называемые менеджеры с помощью обмана заставили меня установить у них дополнительное оборудование. Сказали что они не могут продать мне машину без этих допов, и причем сказали это только после того как я уже отнес деньги в кассу, пришлось по завышенной цене покупать сигнализацию и много чего другого.А подарках кстати могу сказать что это все лохотрон, ничего никому не дают, придумывают разные причины чтобы этого не делать, мне например сказали что акция уже закончилась. Очень сожалею что вообще приехал в этот гребаный автосалон!!!
Видите сайт или рекламу ац Иркутск, даже внимания не обращайте. Это развод! Причем наглый, напористый, уверенный. Они чувствуют свою безнаказанность и просто издеваются над людьми. Всё что мне было обещано по телефону и уже в салоне, непосредственно при выборе машины и оформлении документов, всё это изменилось далеко не в лучшую для меня сторону. Обещанная мне стоимость Весты выросла на 180000. Они якобы уже установили обязательное доп оборудование, без этого сделки не будет. А если я намерена отказаться, пожалуйста, предоплату мне вернут, но только за вычетом неустойки. То есть 10% от стоимости Весты, уже вместе с допами, они просто напросто отбирают у меня ни за что. За то, что доверилась мошенникам. Не верьте и не обращайтесь к ним в автосалон.
Как бы вам поприличнее выразить свое мнение про ац Иркутск. Если сказать одним словом. то лохотрон! Хотел купить у них машину, но только ни черта не смог, потому что просто напросто отсутствовал желаемый экземпляр.Да и вообще у них очень мало выбора, мне предложили оплатить полную стоимость авто, а они его привезут через неделю. Я что на сумасшедшего похож, отдавать просто так свои деньги. А вот вся информация на сайте не достоверна, цены здесь намного выше, чем везде.Спросил у менеджера почему так, но он решил что я не достоин ответа и просто промолчал. Вообщем я для себя решил, не буду рисковать, поищу лучше фирму поприличнее. А вы уж думайте сами.
Мое знакомство с АЦ Иркутск началось с их сайта. Мне показалось заманчивым, то что автосалон имел большой выбор машин, низкую стоимость за них и предложение кредита под 4,5 процента. Жалко только, он не в моем городе, ехать туда аж 600 км. Пришлось долго уговаривать супруга чтобы он согласился к ним обратиться. И он очень ругался, что так вышло что мы просто так сюда проездили. Потому что в наличии ничерта нет, а то что есть, по довольно завышенным ценам. Естественно я разозлилась, потому что перед выездом звонила уточняла , действительна ли цена указанная на сайте и все ли машины есть в наличии. На все вопросы мне ответили да. Попросила у менеджера книгу жалоб но мне ее не дали. Поэтому решила написать отзыв здесь. Надеюсь кому то он поможет.
Про них только матом можно рассказывать. Просто Ац Иркутск других слов не заслуживает. Автосалон который торгует битыми тачками, под видом новых!!!! Я такую купил и теперь, когда у меня стал облазить правый порог, пассажирская дверь и передний бампер не знаю как доказать что это не я ее перекрашивал. А именно в этом меня убеждает менеджер. Да блин с момента покупки прошло 2 недели, за такой короткий срок машина просто бы не высохла после покраски. Только разве им что докажешь. А для того чтобы подавать на них в суд, надо сделать экспертизу за свой счет, денег у меня нет и что дальше делать я незнаю. Может кто сталкивался с таким мошенничеством, подскажите как можно с ними бороться?
Как свами можно связаться меня
тоже обманули эти мошейники сдесь надо действовать сообща чем больше народу тем лучше и коллективно подовать заявление в прокуратуру.
В АЦ Иркутск нас явно держат за дураков. Они специально поставили на сайте несуществующие цены, да и по телефону их озвучивают. А приезжаешь в автосалон и узнаешь что все машины дороже как минимум на 200 000 рублей. И ведь специально заманивают людей с других регионов . Плевать им на то что они потратят время, деньги на дорогу. Надеятся что кто нибудь да согласится купить у них авто втридорога. Я тоже промотался просто так за 600 км в Иркутск и вместо Ниссан Жук, мне стали впаривать Альмеру, потому что Жука у них просто не оказалось в наличии. Ох я тогда и злился, все высказал сотрудникам, только им по моему по барабану, стоят гады и улыбаются.
Сколько в интернете негативных отзывов про эту шарагу АЦ Иркутск!!! Люди предупреждают, а я даже не заметила. Ну конечно, не до этого было, мне такая выгода сулила, что я ослепла по ходу. Сама себя ругаю, да что уж теперь. Помчалась к ним покупать Рено Логан по ооочень выгодной стоимости, аж 20% скидку пообещали. На месте машины не оказалось, но меня уверили в том, что его привезут в ближайший час, необходимо соблюсти формальность, оплатить 20% от стоимости. Сказали, если вдруг что-то будет не так, деньги мне вернут. А когда мне привезли Логан в ужаснейшем состоянии и я не стала его покупать, мне вернули половину предоплаты, так как взяли неустойку за отказ. Вот такие там дела. Читайте отзывы, ребята, на чужих ошибках учиться не так больно.
Придя в АЦ Иркутск столкнулся с очень неприятной ситуацией и даже написал жалобу в роспотребнадзор на этот автосалон. А причина, это то что мне отказались продавать машину за наличный расчет. Только в кредит, который оформляется под высокий процент и с обязательным страхованием жизни.И таким образом стоимость машины становится в 2 раза выше.Все банки с которыми работает этот дилер не славятся хорошей репутацией. Я попросил менеджера ответить почему мне нельзя приобрести автомобиль за наличку. Но видимо о хороших манерах там не слышали, потому что он даже не соизволил ответить. Попросил жалобную книгу, но мне ее не дали, и снова не озвучили причину. Короче самый отвратительный дилер из всех существующих!
Хочу всем сказать, если вы планируете покупку автомобиля в кредит то тщательно выбирайте автосалон, читайте отзывы, спрашивайте мнение знакомых и не вздумайте обращаться в Ац Иркутск на Старокузьмихинской 71\1, так как там кидалово 100 процентное. Я сам с этим столкнулся. поэтому можете мне верить. Оставил у них на сайте заявку, на автокредит. Мне ее одобрили под 5 процентов годовых и я радостный поехал оформлять документы. Но там почему то снова стали заполнять анкету для заявки в банк. И потом долгое и томительное ожидание ответа. Наконец то пришло одобрение и так как с маркой и моделью машины я давно определился, то сразу стали подписывать договор. Все условия кредитования менеджер мне озвучил, и мы заключили сделку. И только дома я увидел что в договоре совершенно иная информация. Процент 21,9, Каско сразу за 4 года и плюс еще страхование авто от угона. Представляете сколько я переплатил?
Я тоже попался на их удочку и попал в кабалу на 8лет под 21,5% на б. У автомобиль за 860.000рублей ещё и оказался битый 2раза и из под тачки щастья полные штаны почему этими кидалами ещё прокуратура не заинтерксовалось странно кто то прикрывает походу.