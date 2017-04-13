Адрес: г. Иркутск, Старокузьмихинская улица 71/1

Телефон: 8 (800) 333-79-59

Сайт: https://irkutsk-auto.ru/

АЦ Иркутск на ул. Старокузьмихинская улица 71/1

Новые автомобили зарубежных и отечественных марок по привлекательным ценам можно рассмотреть на сайте и в шоу-руме. Подбор автомобиля можно произвести автоматически по параметрам, указанным клиентом (определяющий — цена, которую вы готовы заплатить), а так же при посещении автосалона — персонально, с учетом действующих акций, государственных программ, скидок, предложений партнеров.

Сезонные распродажи сопровождаются подарками. Приобретение автомобиля возможно на гибких условиях: рассрочка платежа, отсрочка платежа на 6 месяцев, кредитование, обмен.

Глаза разбегаются от такого количества заманчивых предложений! Узнать, какие из них действуют и реально ли они такие выгодные можно, посетив автосалон. Не забудьте оставить комментарии и поделиться своими реальными отзывами о работе АЦ Иркутск!