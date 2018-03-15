Адрес: г. Сургут, ул. Рационализаторов, 3
Телефон: +7 (346) 239-07-13
Сайт: https://auto-fora.ru/
Авто Фора в г. Сургут на ул. Рационализаторов
На сайте Авто Фора представлен широкий ассортимент автомобилей, есть новые и с пробегом, отечественного производства и зарубежного, модельный ряд более 30-ти автомобильных марок, всех комплектаций и цветов. Все автомобили надежные, безопасные и тщательно проверенные. Что касается стоимости авто, то автосалон гарантирует самые лучшие цены. Специальные предложения, различные акции, бонусные программы и распродажи, все это в целом влияет на стоимость и делает ее самой выгодной. А дополнительным бонусом к покупке будет ценный подарок от дилера. Оказывают все виды услуг, такие как автострахование, автокредитование, регистрация ТС в ГИБДД, тест драйв, дооснащение авто дополнительными опциями, система trade-in и многое другое, о чем имеется вся информация непосредственно на сайте дилера, где каждый желающий сможет легко с ней ознакомиться. Со слов дилера, они занимают далеко не последнюю позицию на автомобильном рынке в России. Что ж, очень хочется верить. Но, все-таки, прежде чем к ним ехать, прочтите отзывы на нашем сайте. Ознакомьтесь с мнением покупателей, которые уже в курсе того, как Авто Фора работает на самом деле и насколько правдивы его гарантии.
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Еще дома прикидывал, в какой из автосалонов поехать и рискнул рвануть в Сургут, в авто фора, хотя надо было добираться поездом к ним в автосалон. Привлек не только большой ассортимент машин, а еще достаточное количество положительных отзывов о специалистах, помогающих подбирать машины. Это был мой первый автомобиль и мне сразу сказали, что я по всем параметрам подхожу для получения кредита по специальной госпрограмме. Подарки можно было взять на свой вкус, я сразу же сказал, что хотел бы зимние шины. Машину мне хорошую посоветовали — киа cee’d в комплектации премиум. И подарок дали, и с кредитом прошло благополучно.
Сумму собрал хорошую, но на приличный авто все равно не хватала, брат жены посоветовал Авто Фора, что у нас на ул. Рационализаторов. В принципе я уже знал примерно, что мне нужно, но выбор автосалон предложил конечно шикарный. В общем ходил я туда дня три точно, но спасибо менеджеру, кстати приятный и очень терпеливый молодой человек, выбор был сделан Volkswagen Tiguan, это именно то что я искал, крутой внедорожник. Всей суммы у меня не собралось, хотя и скидку сделали очень приличную, предложили рассрочку на нормальных условиях, все оформили на месте, одобрение получил быстро. Все остальные документы, тоже оформили быстро, в тот же день уехал домой на своей красотке.
В самом начале месяца побывал в АВТО ФОРА. На их сайте нашел информацию о том, что есть скидки и всем покупателям еще дополнительно дают подарки. Из представленных на сайте машин понравился Tucson New, на который объявили скидку почти в 300 тысяч. Там же, на сайте, приблизительно присмотрел комплектацию. Но хотел еще услышать мнение специалиста до того, как подам документы на оформление этой машины. Консультировали меня больше часа — не торопились, подробно обо всех особенностях рассказали. Понравилось и то, что дали возможность выбрать срок кредитования. Достойный автосалон, качественно обслуживают.
Приехал в этот автосалон специально из области как только увидел, что неплохие скидки на автомобили. Не скрою, до этого недели две сравнивал цены и комплектации, читал отзывы, благо интернет это позволяет делать. Уже в Авто фора по факту менеджер предложил мне несколько вариантов. Мне нужен был автомобиль для рыбалки, охоты и поездок в любую распутицу и я выбрал Эмгранд 7. Внешний вид меня устраивает, внутри салона все продумано до мелочей и цена реальная. Купил, катаюсь не долго, но все устраивает. Хочу еще отзыв написать для тех кто читает обзоры машин, потому что действительно стоящая модель.
Достойный автосалон. Вообщем я сам из Новосиба, в Сургут приехал к другу в гости. Он только недавно приобрел автомобиль. Ну а поскольку покупка железного коня была у меня в планах, тоже решил себя порадовать. Заодно устроить тест драйв по дороге обратно. Не хотелось дома бегать за такими покупками. Тем более отзыв об этой компании получил из проверенного источника который со мной туда и отправился. Присмотрел себе китайца LIFAN X50 в комплектации комфорт. Понравился и по цене подошел. Оформление времени много не заняло, персонал порадовал улыбками и зарядил позитивом. От приобретения в восторге. Время потрачено не зря, Авто фора всем рекомендую.
Купил три недели назад Шкоду Рапид в авто фора. Вообще чесно говоря, автосалон мне больше понравился тем, что здесь большой ассортимент автомобилей. Цвета разные, комплектации разные и все в наличии. На машину предоставили скидку в 70 тысяч рублей (это была акционная модель). Отдельно бы хотелось выделить хорошую работу менеджеров — проконсультировали в полной мере и помогли в выборе. Еще один приятный момент — подарили страховой полис Каско при покупке (была возможность выбрать и другие подарки). Никогда не слышал ранее, что автосалоны делают такие подарки. Мне все понравилось. Замечаний нет. Буду рекомендовать дилера друзьям и знакомым.
Первый семейный автомобиль купили в Авто Фора. С нашим бюджетом это было непросто, если бы не хорошее снижение цены по сравнению с рынком, не зря мы долго искали автосалон. Наш выбор — Мазда 6 в комплектации Supreme Plus за 1 190 000 рублей. Посчитали всё, даже низкий процент на автокредит от банка. Авто фора пообещал больше не менять цену при покупке, слово сдержали. Пришли по приглашению в назначенное время, посмотрели всё внимательно, муж — техническую часть, я — документы. Все обязательства были исполнены. Так что покупку сделали с удовольствием, получили классные подарки. Нам понравилось иметь дело с ответственными людьми.
Честно говоря, даже не мог подумать,что в Авто фора я смогу с такой выгодой приобрести себе автомобиль. У нас в городе всем известно, что здесь самый лучший выбор машин,а тут я ещё и узнал, что здесь как раз действуют скидки. Разумеется,я никак не мог упустить такую возможность и заехал в автосалон на Рационализаторов 3, за авто. Времени мне понадобилось немного для того, чтобы найти ту модель, которая в итоге соответствовала моим требованиям. Renault Kaptur обладал рядом преимуществ, так что я однозначно решил купить этот автомобиль. Его стоимость в 765000 рублей меня полностью устроила, так что я доволен приобретением.
Решил вместе с супругой на окончание колледжа сыну купить автомобиль, желательно конечно недорогой, но новый, была у дилеров по всему Сургуту много предложений разных интересных тоже, нас больше зацепил Авто фора, тот что на Рационализаторов д.3 там нам приглянулся не дорогой Дансун он-до, машина с хорошими тех. характеристиками коробка автомат не такая дорогая в сравнении с другими моделями, мы оформляли покупку в кредит и получили хорошую скидку. В целом автосалон хороший, обслуживание и все остальное нас устроило, в подарок видео регистратор не плохо.
Копили с мужем на покупку машины несколько лет, а когда появилась возможность приобрести автомобиль, то купили его в этом автосалоне. Определиться было выбрать не просто, потому что там действительно широкий ассортимент машин и каждая по своему очень красивая. Выбрать нужно было и все-таки наш выбор упал на авто Mazda CX-5, которую купили с комплектацией — Active 4WD АКПП 150 л.с. за 1 766 000 рублей. Автомобиль визуально нам с мужем понравился и по характеристикам подошел. Документы оформляли в «Авто фора» и оформили их за пару часов. На машине ездим около месяца, то она нам всем подходит, а это самое главное, автосалон рекомендую!
Я бы тоже хотел поделиться своим опытом покупки автомобиля в этом автосалоне, в Сургуте.
Мне этого дилера порекомендовал брат, который когда-то давно покупал здесь машину и в принципе остался доволен обслуживанием. Я же в свою очередь решил прислушаться и тоже приобрести автомобиль именно здесь. Это модель Renault Sandero. Классная машина, очень рад, что купил именно ее.
Работники автосалона — большие профессионалы и просто хорошие люди. Крайне понравилось отличное отношение и качественное обслуживание. Покупку оформить получилось без косяков. Я на сто процентов доволен работой авто фора на Рационализаторов, д.3, тем более что хороший автосалон, который работает без обмана редкость.
Искренне рад был иметь дело с этим автосалоном, в наши дни вообще большая редкость по настоящему качественного дилера найти, обман по всюду и нажива, а с авто фора другая история, люди ответственно тут работают, я когда выбирал машину, продавец подошел ко мне, мы здорово с ним пообщались, приятный парень, очень грамотный автомобилист, я тонну полезной информации от него почерпнул, так я выбрал Ford Fiesta хэтчбек, роскошная модель, не дорого стоит у них на Рационализаторов, д.3, хотя в других именно эта модель подороже будет. Прошла покупка приятно и быстро, я примерно три недели на ней катаюсь, машина потрясная, с выбором я не оплошал, и автосалон меня не подвёл.
Ларгус заприметил давно, но решился на покупку авто всего неделю тому назад. Собственно говоря, еще, наверное, думал бы и копил деньги, если бы не попалось на глаза предложение от Авто фора на Рационализаторов, д.3. Перешел на их сайт, ознакомился с условиями. Понятно было не все, так что начал звонить и уточнять про все-все. Подробно проконсультировали, все в деталях и не торопясь. Только сделали акцент на том, что такие цены у них не постоянно, вскоре акция закончится. Подумал, что это мой шанс. Приехал спозаранку в автосалон, чуть ли не первым был на оформление. Все условия предельно понятные, машину забрал сразу же.
Касательно обслуживания в авто фора ничего плохого сказать не могу, мой отзыв
про этот автосалон будет положительный. Покупал у них не новый, а подержанный автомобиль. На сайте у них нашел пару подходящих мне автомобиля. Специально позвонил — хотел в точности знать, какие нужны документы от меня для оформления Opel Antara в кредит. И по телефону хорошо проконсультировали, и когда приехал посмотреть, машину детально показали — даже в бокс загоняли и я посмотрел днище. По документам на опель никаких вопросов — юридически машина чистая, так лучше покупать, чем у частника с рук. Кредит мне выдали, ставку не задирали, всего 7%.
Наши впечатления от Авто фора самые положительные, оценили хорошие скидки и вполне дружелюбное обслуживание. Менеджер помог выбрать модель внедорожника, Шкода Yeti нас вполне устроила, тем более, что дорога на дачу оставляет желать лучшего. Посоветовал выбрать комплектацию подороже, чем мы хотели. Сделанная тут же скидка покрыла разницу. Так что у нас комплектация Ambition за 831 тысячу рублей. Автомобиль уже находился в автосалоне, поэтому практически сразу начали проводить полный осмотр и оформлять документы. Помимо скидки получили подарок — КАСКО. Ничего плохого про автосалон сказать нельзя, поэтому пишем отзыв и советуем посетить их.
Очень хотел я новую машину купить, но думал что не хватит имеющихся денег на нормальную, но мой старый корешок Авто фора очень рекомендовал мне, оказало что он там машину купил себе. Я решил съездить туда и посмотреть, благо не далеко находится от меня. Мне понравилось отношение менеджера ко мне, я сразу сказать что очень ограничен в средствах, но иномарку хочу. В моё положение вошли, подсуетились и сделали не малый выбор прикольных моделей за относительно не большие деньги как раз в мой бюджет влазит. Я выбрал GEELY GC6, круто напичкана электроникой и машинка красотка просто, хотя и стоит не дорого. Благодарен я в общем, автосалон классно работает и располагает к себе.