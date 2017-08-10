Адрес: г. Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А

Телефон: 8 (800) 333-94-63

Сайт: https://altin-auto.ru/

АЦ Алтын в г. Казань на ул. Комиссара Габишева, 14А

Обширный каталог автомобилей, который постоянно обновляется, как и сам сайт. Автомобиль на любой выбор и кошелек: бюджетный и дорогой, седаны и кроссоверы, новые и с пробегом, отечественной сборки и зарубежные. Множество онлайн форм, которые так и просят заполнить заявку на кредит, запись на шоу-рум, на оценку автомобиля, на обратную связь, на бронь, на внесение предоплаты.

В самом автосалоне покупателя ждут не только автомобили, но и менеджеры, предлагающие всевозможные услуги: от сопровождения всей сделки, до помощи при регистрации в ГИБДД, от большого количества акций до установки дополнительного оборудования.

Это правда, что вся работа АЦ Алтын направлена на удобство клиента и реализацию его желания выгодно приобрести автомобиль? Акции и скидки не обман? Если кто-то недавно приезжал в автосалон — помогите своим отзывом объективно оценить работу автосалона.