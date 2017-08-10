Адрес: г. Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А
Телефон: 8 (800) 333-94-63
Сайт: https://altin-auto.ru/
АЦ Алтын в г. Казань на ул. Комиссара Габишева, 14А
Обширный каталог автомобилей, который постоянно обновляется, как и сам сайт. Автомобиль на любой выбор и кошелек: бюджетный и дорогой, седаны и кроссоверы, новые и с пробегом, отечественной сборки и зарубежные. Множество онлайн форм, которые так и просят заполнить заявку на кредит, запись на шоу-рум, на оценку автомобиля, на обратную связь, на бронь, на внесение предоплаты.
В самом автосалоне покупателя ждут не только автомобили, но и менеджеры, предлагающие всевозможные услуги: от сопровождения всей сделки, до помощи при регистрации в ГИБДД, от большого количества акций до установки дополнительного оборудования.
Это правда, что вся работа АЦ Алтын направлена на удобство клиента и реализацию его желания выгодно приобрести автомобиль? Акции и скидки не обман? Если кто-то недавно приезжал в автосалон — помогите своим отзывом объективно оценить работу автосалона.
22 комментария
Отстойная контора АЦ Алтын. Позвонил, чтобы знать точно, смогу ли я купить автомобиль по заявленной на сайте цене? Есть ли он у них вообще и не насуют ли мне кучу ненужных допов для полного счастья? Адекватный вроде человек ответил мне, что авто в наличии, цвет и комплектацию можно будет выбрать на месте, так как машин несколько, цена соответствует заявленной, варьироваться будет только если я выберу доп оборудование по своему! желанию и на своё! усмотрение. Ну отлично. Приезжаю в автосалон на Шехурдина 47 и понимаю, что по ходу разводят меня. Машин мало и своего Кашкая я почему-то не наблюдаю. Нашел менеджера, спрашиваю его, что там и где, он пропадает на полчаса, потом пригоняют машину и показывают, но так, на расстоянии и при этом просят уже предоплату. Говорю им, что так дела не делаются, авто с пробегом, мало ли что, надо посмотреть нормально и ПТС несите. Пока искали документы, меня все таки технично подвели к оплате, якобы это необходимо и т.д. Но я не лох, сказал, что ничего платить не буду, пока не проверю все полностью, и машину и документы на нее и договор КП. Мне показали договор, там цена уже больше. Что так? А это за установку обязательных допов. Вы же говорили, что только на моё усмотрение? Да, но это обязательное условие. С каждой секундой моего пребывания там, я понимал, что просто трачу свое время и ждать нечего, дешевый развод на большие деньги. Еще полчаса подождал, пока они ПТС так и не нашли и окончательно понял, что валить оттуда единственно верное решение.
Всем привет. Сразу хочу начать с того, что у Ац Алтын я никому не советую обращаться, особенно по части авто с пробегом. Это самый банальный лохотрон, с типичными приёмчиками развода. На сайте машины выглядит отлично и стоимость указана 780000 р. Звонишь, чтобы убедиться в реальности предложения, говорят конечно да, приезжайте. По приезду видишь ценник уже 890000 р. и внешне машина сильно отличается, видны следы покраски, возможно даже вмятин, салон явно перешил, но пробег нереально мал. Отчего же тогда выросла цена? Ответ банальный, на машину уже установили необходимые допы, плюс услуги дилера. Просишь проверить авто в работе, слышишь отрицательный ответ, якобы прежде надо заключить преддоговор и оплатить часть стоимости, у них правила такие. Просто офигеваешь от такой наглости и посылаешь их куда следует, вместе с их правилами. Когда отзывы нашел про эту контору, то посчитал, что мне еще повезло, я не зашел далеко. Есть бедолаги, которые о реальной стоимости узнали когда уже и договор был подписан и предоплата внесена. Их потом кого покупать вынудили, а кого на неустойку швырнули. Имейте в виду, после обращения к ним в автосалон последствия не из приятных.
После продолжительного разговора с менеджером по телефону, поехал в Ац Алтын смотреть авто. В каталоге на офсайте стоимость была указана 799000р. ее же мне подтверждал менеджер. В салоне прошу мне показать эту машину, мне притаскивают каталог и показывают авто только на фото, но уже с другой стоимостью, на 100000р. выше. Еще ничего не понял, только цена смутила, задаю вопрос, почему дороже, объясняют, что установили необходимые и обязательные доп опции. Ладно, без навязанных и очень обязательных допов сейчас нигде не купишь, а машина то где? А машина пока на складе. В смысле, на складе? Мне ваш менеджер битый час рассказывал про нее и уверял, что она стоит на площадке? Наверное вы друг друга не поняли, данная машина на складе, но ее доставят за час максимум, а с вас пока требуется внести предоплату и подписать кое-какие документы. Нет, говорю, так не пойдет, я согласен подождать час и потом уже, видя машину, подпишу что надо и оплачу. Со словами: “Ну на нет и суда нет” менеджер скрылся за одной из дверей. Нормально, ля!!! Всё так просто, не ведешься на развод, ну и пошел нафиг. Капец полный, а не автосалон!
чуть не попал под кабалу c этим АЦ Алтын!! Начну с того что на сайте зарезервировал и созвонился с менеджером, который рассказал все про авто и скидках и льготах. Выбрал я кия рио в комплектации комфорт с двигателем 1,6, ценник по специальному предложению был около 620 тысяч рублей! Приехал туда и стал объяснять менеджеру, что да как, посмотрели да бронь есть, но в наличии нет сейчас, а привезут через два дня. Отдал документы для оформления. Ждал около 4 часов пока все оформят. Как долго было это. Все вроде норм доки и стал внимательно читать, но консультант видно было, не хотел, чтобы я вникал сразу стал говорить, что все они типовые и т.д. Но вместо обещанных 5 процентов, оказалось 9.9. Еще, какая-т комиссия в виде 15 тысяч рублей! И сумма авто выше!! На мой вопрос что это? Он говорит это обычное дело в кредит же берете! Я был в ужасе и в гневе и ушел оттуда! Автосалон как в 90 -e, без стыда вымагают деньги!
Купить подержанную машину в хорошем состоянии и по адекватной цене сложно в принципе. Каждый старается обмануть, скрыть какие-то дефекты, проблемы, тем самым завысить стоимость и нажиться. А у АЦ Алтын это вообще нереально. Я прочитал о них отзывы, пишут разное, но в основном негатив. Хотя на их оф сайте много хорошего написано, как и то, что они являются официальным дилером. Поверив этой информации я отправился к ним в автосалон за б/у автомобилем, в надежде, что официалы сильно наглеть не станут. Ага, как же! Мало того, что вынудили покупать допов на 60 000, так еще и продали мне убитую тачку. Денег за нее взяли нормально, не постеснялись. Обо всех этих неприятных подробностях я узнал буквально через неделю, когда полетела кп, а они чинить отказались. Им пофигу потом, что и как, главное продали. Платить за все теперь мне и только мне. Никому нельзя доверять.
Обратились с мужем в АЦ Алтын,и столкнулись с таким обманом, что решили написать этот отзыв. Что бы никто больше не попался на удочку этих аферистов и не ехал в автосалон!!! Когда мы только к ним приехали то нам предложили подписать предварительный договор, и внести в качестве задатка 100 000 рублей. Мы спросили для чего это нужно, менеджер сказал что пока он будет составлять основной договор машину может купить кто то другой, а так это будет гарантией того мы ее обязательно заберем. Потом мы просто так просидели 1,5 часа, муж уж даже подумал что про нас забыли. Ну вот наконец то появляется сотрудник и вежливо просит пройти в кассу для внесения оставшейся суммы. А потом уже пойдем подписывать все документы. Мы если честно первый раз покупали новое авто, поэтому сделали все как он сказал. А потом оказалось что мы еще должны заплатить, так как стоимость авто резко увеличилась в 2 раза. И все сотрудники принялись убеждать нас что именно эту цену нам и говорили. Уму не постижимо, что можно быть такими беспринципными скотами!!!
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать вкратце свою историю и буду рад, если мой отзыв хоть кому-нибудь поможет избежать развода на деньги у этих мошенников в АЦ Алтын. Не соглашайтесь брать у них машину в кредит. Никогда. Это жесткий развод. Запомните, всё, что они обещают, это враньё. Нет там низких процентов и быть не может! Я тоже купился, а вот моя реальность: 32% годовых, мне одобрили потребительский кредит на сумму 580 тысяч. А изначально машина цена машины 390000. Напихали обязательных допов и страховок, цена выросла. А теперь посчитайте во что мне обойдется по сути не дорогая машина через 5 лет под эти дикие проценты. Это просто жесть! И подобное ждёт каждого, кто поверит им и решится на их “выгодный автокредит”. С ними нужно предельно осторожными и не доверять ни единому слову, когда приходите в автосалон. Всем желаю только удачи.
АЦ Алтын -это последнее место куда бы я посоветовала обратиться.Про несоответствие цен на сайте и в действительно думаю не стоит рассказывать, этим грешат многие автосалоны. Но то что они продают машины плохого качества, думаю должны знать все. Свой Ниссан я купила именно в этом месте и для подтверждения своих слов, готова предоставить все необходимые документы. Так вот, ровно через месяц пользования автомобилем я повезла его в ремонт И что же я услышала? Неисправен двигатель. Починят мне его бесплатно, но вы представляете что такое ремонт движка в новом авто. Это куча потерянного времени, так как машина мне необходима для работы и неизвестные последствия, потому что не понятно как дальше себя поведет отремонтированный мотор. Обходите это место десятой стороной, если не хотите нарваться на обман, данный автосалон абсолютно не дорожит своей репутацией и умеет только раздавать пустые обещания!
Автоцентр Алтын — 100% мошенники. Друзья, не покупайте там ничего ни в кредит, ни по трейд-ин и не верьте словам менеджера по имени Алексей! Специально мурыжат клиента до позднего вечера, что бы обмануть. Притом, в АЦ алтын действуют по старой отработанной схеме. Вам сообщают что кредит одобрен под 5 процентов, но вашу же машину оценили в 2 раза ниже чем обещали. За это менеджер обещает сделать хорошую скидку на новое авто. Ну а дальше дело техники. После того как все документы о передачи вашего автомобиля подписаны. Обнаруживается что никакой скидки вы не получите, а кредит вам могут выдать только под высокий процент. И вам остается только соглашаться на этот дорогой автокредит, ну или можете отказаться от сделки, но знайте вашу ласточку вам уже никто не вернет. Я же решил бороться с этим беспределом и подал заявление на автосалон в прокуратуру. Хорошо бы если нашлись еще пострадавшие вместе мы бы восстановили справедливость.
Не обращайтесь в автосалон Алтын ни в коем случае!!! Тут проводятся мошеннические схемы с документами купли машины! Мне попытались вписать в договор левую марку, не ту комплектацию. И в конце, конечно же, указали совершенно нелепую стоимость товара! Практически в 2 раза больше пришлось бы заплатить! К тому же я бы машину вообще не ту взял в итоге, которую искал изначально. Настоящие лохотронщики, которым доверия ноль! Да и вообще я больше не буду в серые мультибрендовые конторы обращаться, лучше к офдилеру обращусь. Там хотя бы вас не пытаются бортануть и хотя бы точно продадут ту машину, за которой пришел. Да, пусть я немного выше стоимости заплачу, но зато буду уверен, что получу качественный сервис. И вам советую точно также поступать, если цените свои нервы и время и не хотите быть обманутыми по той же схеме, что практикует этот автосалон.
Не сдавайте ваш автомобиль в Алтын, не участвуйте в акции трейд — ин!!!! это же УЖАС, ЧТО ТВОРЯТ!пригнала в этот автосалон шкоду свою, в надежде уехать на новеньком авто, ага размечталась. Ладно ума хватило не отдавать за ту цену которую предложили. я ушам своим не поверила сначала…говорю нет, вы что, не отдам за сотку свою шкодину, оценщик с менеджером напару знай свое катают по ушам — дороже не продадите и все вроде того. Нашли ДУРУ!!!! естественно, я не согласилась, поехала домой на своей машине, через пару недель продала ее с рук за 400000, то есть в ЧЕТЫРЕ раза больше чем предлагали в АЦ Алтын. Вот так они работают, уверена что автосалон потом продал бы ее в несколько раз дороже. ОБМАН!!!!
Отвратительное отношение к клиентам и совершенно отсутствует забота о своей репутации в Алтын. Пообщавшись с менеджером по продажам, я поняла, что им там всем по сути наплевать на клиентов, основной целью и задачей является только бы побольше содрать денег с каждого. И не важно какими способами и методами это будет сделано. Сайт хороший, тут нет слов. По телефону тоже вроде вполне компетентные сотрудники, отвечают на все интересующие вопросы понятно, чётко, ёмко. Обещают правда слишком много, что сразу начинаешь задумываться, а не развод ли это? Но попробовать хочется, поэтому и едут к ним кто откуда. И я приехала в автосалон. На свою голову. Ну хоть одно радует, что развести себя окончательно я им не позволило. Но время потеряла немало и день на работе за свой счет. Зато теперь знаю, куда категорически не стоит обращаться, не смотря на любые выгодные предложения. Грубая попытка выманить предоплату не увенчалась успехом. А как поняли, что меня не проведешь, прямым тестом указали, куда мне идти. Не рекомендую никому, ни в коем случае.
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!!
АЦ Алтын это те же мошенники, что размещались на чуйкова АЦ Казань. Максимальный репост
Купили несколько дней назад машину в этом горе — автосалоне, и уже через день машина не завелась! На улице даже мороза не было. Честно признаюсь, что сильно разочарована! Покупать за огромные деньги, и не успеть даже немного порадоваться покупке, сразу же сталкиваться с
такими серьёзными проблемами! Видимо, еще много придётся париться с этой машиной. Обслуживание в этом АЦ Алтын на Комиссара Габишева 14а на низшем уровне, менеджеры даже зад свой не могут оторвать от стульев, чтобы что-нибудь показать клиентам! Не советую посещать этот автосалон!
Если вы планируете получить нормальную консультацию здесь – забудьте. Менеджеры АЦ Алтын не способны рассказать что-либо интересное и полезное по поводу предлагаемых ими же автомобилей. Эти «работники» не отличают одну модель от другой, путаются в технических параметрах. Единственное, что мне удалось из них выжать во время беседы – это цена на машины. И та оказалась просто «выгодной», без обоснований. Я поинтересовался, какая себестоимость авто, по которой они у производителя их заказывают. Мне отказали в ответе, сославшись на то, что это «тайна». Лол блин, сейчас всю инфу можно найти спокойно в интернете, о каких тайнах шла речь? В общем, они просто не хотели, чтобы человек узнал, какая бешенная наценка у них на Комиссара Габишева 14 А. А она реально бешенная, 22 процента сверху на цену машины автосалон накидывает…Если вам это нормально, то мне жаль покупателя.
Взял у них тачку в кредит и был разочарован! Начну с того что выбрал там новый нисан альмера по приезду в АЦ Алтын на Комиссара Габишева 14а вышло так что машины в наличии не оказалось и пришлось подождать но это пол беды. Главное в том, что цена три раза менялась и в увеличение. Оформляли очень долго по 4 часа сидели и ждали клиенты, как и я, поскольку брали в кредит. Ставку обещали небольшую изначально, но в итоге вышло, больше чем я ожидал, но я все-таки взял раз приехал. Проценты вышли в 10.9 годовых, но на этом не закончились, оказалось, что еще включили в кредит услуги автосалона. А также установили в авто дополнительное оборудование за которое пришлось доплатить, хотя оно мне не нужно было. Минусы в том что оформляют в Алтын авто долго, половины моделей нет в наличии, кредиты выдают под большие проценты, и еще навязывают доп. оборудование. Сплошное обдиралово!Сами думайте, нужно ли обращаться в такой автосалон! Лично я бы, если увидел отзывы раньше, ни за что к ним не сунулся!
Пиз»аБоЛы, ждут пока внесёшь первоначалку машины нет и не будет и денег тоже! Цены указанные на сайте тоже пи»деШь, машины выходят в итоге дороже чем официалов + навязывают дор оборудование надо тебе или нет, менеджеры быдло гопники пытаются угрожать, либо специально провоцируют что бы вызвать гбр или полицию!
АЦ алтын. Работают профессиональные мошенники, они знают как посадить человека на огромный кредит и навязать кучу доп услуг и все. Тест драйв пройти не дают, про машину ничего толком не знают. Ни каких подарков вы не увидите. На хорошие отзывы не надо верить их пишут сами же сотрудники.
В Алтыне работают ушлаганы из автоцентра Казань. Мы тоже попались наших удочку, в интернете наткнулись на объявление о интересующей нас машине. Позвонили в центр, уточнили о наличии, сказали есть, приезжайте. И приехали мы, и пробыли там сутки! Мурыжили сутки, свою i30 взяли за 220 тыс, обещали добавить 80 тыс. В договоре мы их не увидели. Сначала оформили куплю — продажу своего авто, внесли наличкой 120 тыс. Нам не хватало 600 тыс. Заявку на кредит отправили на 1млн400тыс. Якобы банк сразу наполовину срезает. Сначала в предварительном договоре была одна сумма ежемесячного платежа, затем она увеличилась. Пообещали, что после 2 месяцев оплаты делаем рефинансирование в любом из банков по списку, отказываемся от допуслуг, возвращеными деньгами за доп.услуги закрываем частично кредит, уменьшаем ежемесячный платёж… Всё складно. Подписали договор. Машины нет. Сейчас привезут, говорят, со склада. А склад-то оказывается в Самаре! Время 22.00. Машина своим ходом или на эвакуаторе остаётся загадкой. Короче машина в 2.10 ночи подъехала. Менеджер Валентин предложил осмотреть на улице при свете фонаря. Мы попросили завезти в освещенный бокс. Он отказался, мы настоял, Валентин заехал всё-же. При осмотре сказал, что машина пришла «богаче», чем мы оформили и нужно доплатить. Тут уже терпение лопнуло. Мы отказались осматривать и сказали, что хотим расторгнуть сделку. На что нас буквально выгнали на улицу. Хорошо что мы ключи от своей машины не отдали. На следующий день к 9.00 подошёл менеджер Андрей(так представился). Ваша машина собственность автоцентра, а вашу новую выгоним на улицу и ответственности не несём. Ваше заявление рассмотрят в течение 14 дней. Пришлось забрать и ехать домой. Дома обошли все банки :рефинансирование только через 6 месяцев, отказаться от допуслуг не получается. Ответ один: вы подписали сами. Обман, обман!!! Не покупайте в АЛТЫНЕ автомобили. Схема у них одна. Учитесь на чужих ошибках. Я в свое время не читала отзывов. И попалась.
Осторожно!! Мошенники! Они сбежали из АС Казань позавчера под нашим нажимом! Нас, пострадавших от них уже больше 100 человек. В понедельник по иску Роспотребнадзора по Республике Татарстан в отношении них будет возбуждено уголовное дело! Убегайте оттуда!
В Алтыне работают от имени ООО «НОВИКО» с 12.11.2020г., после скандалов с покупателями и прессой, переехали из Автоцентра «Казань» Чуйкова, 54. Поэтому советую почитать отзывы об Автоцентре Казань, чтобы узнать кто вам продает автомобили в Автоцентре «Алтын»!
Купил уних Рено Сандеро в стандартной комплектации продали мне на 35% дороже от заявленной цены, и чем он стоит в официальных дилерских центрах. Увеличели цену автокредита за счет платных услуг на 240 000 рублей. Обещанный комплект зимней резины не дали.
Отвратительные менеджеры и омерзительный руководитель отдела продаж! Подготовили документы по автокредиту отдельно от меня в соседнем кабинете. Менеджер Сергей вынес стопку документов по автокредиту, положил передо мною и поднимая уголки бумаг из стопки попросил расписываться. Ознакомиться содержанием документов не дал. Приехав домой, придя в себя, решил перебрать документы у банка и для гаи. Увидев стоимость автокредита просто охренел! Мало того что автомобиль Рено Сандеро в стандартной комплектации продали мне на 35% дороже от заявленной цены, так ещё увеличели цену автокредита за счет платных услуг на 240 000 рублей. Деньги за платные услуги уходят на р/счет ИП Мамедов Мансыр. Договора по проданным услугам от его имени не предоставляют, поэтому нет возможности установить его адрес места жительства (деятельности) для обращения с претензией. Обещанный комплект зимней резины не дали. После приобретения авто ты им безразличен, хамят, разговаривают грубо. Подал заявление в полицию и прокуратуру.
С отрицательными отзывами на данном сайте полностью согласен и их поддерживаю.
Не кому не советую с ними связываться. Положительные отзывы я так понял заказные. Не дайте себя обмануть, обходите эту шарашкину контору!
Обратите внимание, что в поисковике Яндекса выскакивают их сайты по оценке автасалона, эти сайты легко распознать, они отражаются последним словом «РЕКЛАМА». Отзывы в них только положительные, что должно насторожить покупателя!
Дерьмо, а не автосалон! Это я вам говорю после того, как сам побывал в этом мухосранске. Тачек нифига нет на выбор, цены просто бешенные на те корыта, которые они называют «лучшими автомобилями на рынке». Говно какое-то. И вы еще их советуете? Ну, как я понял, советуют те, кто там не был ниразу. Или сами работники, которым наверное доплачивают за эти говно отзывы. По другому я не могу описать то, что на словах все прекрасно, а на деле превращается непонятно во что. Короче, этот автосалон я не осмелюсь никому рекомендовать. Да вы и сами все поймете, если все таки решите потратить время на этих мудаков. Ничего хорошего тут вам не предложат. Максимум тачку на месяц. Но за нее вы заплатите, как за новый и весьма себе качественный автомобиль. Лучше обратитесь к их ближайшим конкурентам в том же городе. Поверьте, там вы точно не увидите подобного беспредела, который Алтын авто творит!