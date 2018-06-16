Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а
Сайт: https://altay-auto.ru/
АЦ Алтай на ул. Малахова в г. Барнаул
Автосалон реализует новые и подержанные автомобили зарубежных и отечественных автобрендов. АЦ Алтай гарантирует покупателям большие скидки и подарки. Предлагают услуги автокредитования на максимально выгодных условиях, без первоначального взноса, под минимальные проценты, при этом обещают быстрое оформление и дарят шикарные подарки, как например КАСКО и первые два платежа по кредиту. Услуга trade-in обещает удобное приобретение нового автомобиля, при обмене старого с небольшой доплатой. Также предлагают сразу после покупки авто оформить страховые полиса и поставить его на учет в ГИБДД. Команда профессионалов-сотрудников будет помогать вам на всех этапах сделки и даже после покупки. Предлагаем посмотреть на нашем сайте отзывы от клиентов компании, которые уже имеют опыт общения с ними. Если вы знаете, как АЦ Алтай на самом деле проводит сделки, если у вас уже имеется опыт приобретения автомобиля у них, пишите нам свои истории. Мы размещаем только реальные отзывы.
16 комментариев
Я до сих пор не понимаю, как этот автосалон еще не закрыт? Хотя на это есть огромное количество причин. Во-первых, цены, указанные на сайте, не совпадают с ценником в автосалоне. Во-вторых, отношение к клиентам ужасное, разговаривают так, будто все им чем-то обязаны. Когда я был в салоне, то стал свидетелем скандала между женщиной, которая хотела купить у них автомобиль, и сотрудником, он отвратительно с ней общался, употреблял маты в своей речи, в общем кошмар какой-то. А меня обманули и впихнули мне машину с пробегом, по цене новой. Когда я выбирал авто, то консультант уверял меня, что автомобиль новый, а по итогу оказалось, что это не так. Через некоторое время после покупки я стал замечать, что коробка передач барахлит, я тут же поехал в автосервис, там провели диагностику, всё посмотрели и сказали, что эта машина не новая, так как большинство деталей, далеко не в идеальном состоянии. Я был в шоке! Когда я приехал в АЦ Алтай разбираться, на меня наехали, типа я сам машину до такого состояние довел. Когда я пообещал написать на них в прокуратуру, разговор вообще перешел на мат. Я, конечно, потрачу свои нервы и деньги, но своего добьюсь. Они мне потом все компенсируют в полном объеме. Таких шарлатанов наказывать надо, а то совсем уже страх потеряли.
Всем здравствуйте. Мне тоже пришлось пообщаться с этими мошенниками АЦ Алтай, по глупости обратилась к ним за покупкой подержанного авто. Надеялась на нормальную, честную сделку, но скольких нервов мне стоило эта надежда. Продали мне неисправную машину, я не сразу поняла, что с ней не все в порядке. Во-первых, я мало что понимаю в этом, а во-вторых, мне так честно врали про отличное техническое состояние, что не поверить я не могла. Дотянули сделку до самого закрытия, под разными предлогами оттягивали момент передачи авто, а потом все впопыхах, ну и результат на лицо. Я даже не смогла доехать до дома, машина заглохла прямо на дороге, на оживленной трассе, благо время позднее уже было, обошлось без плачевных последствий. Утром я уже была у них с претензиями, на которые менеджер отреагировал негативно, мне было отказано в возврате денег. Нет и точка, слушать меня никто не стал. Мне ничего не оставалось, как просить помощи у адвоката. После разбирательств мне все-таки вернули деньги, но не в полной сумме. Мошенники все равно сделали на мне прибыль, машину они забрали, частично признали свою вину, но вот на неустойку меня все равно развели. Отобрали 10% от стоимости авто, за отказ сделки, согласно договору. Хоть и не правы, но в плюсе остались, теперь машину можно дальше продавать и таким же образом деньги делать. Так что будьте осторожны, обращаясь в этот автосалон.
купился на рекламу акция скидка, но пришел за новой за 400 уехал через 8 часов на старой за миллион ( первый взнос 200+ кредит и в кредит умудрились воткнуть лицензионный договор » автопомощь » за 100тыр ладно едем дальше на следующее утро акб дохлый — сбегал приехали-завели-сменили акб- спасибо! Да — при сделке большое внимание уделено гарантии на мотор и коробку клятвенно заверяли год гарантии! Проездил ровно месяц акпп ломается! Иду в центр «Делайте — мы оплатим». Делаю в спеццентре диагностику- 54 000р, приношу в автоцентр «мы можем оплатить только ПОЛОВИНУ «у машины ходовка разбита , ключей запасных нет, сигналки с обратной связью нет (бывший хозяин утерял), была ушиблена, куча шпакли, но подписался — все! буду судится, звоните кто со мной 923-169-4183
Купила у них в АЦ Алтай новую машину. Неприятности начались с самого начала. Они не могли найти второй комплект ключей. Потеряла лишние полтора часа, пока искали, ладно нашли. Пока искали я проверила документы на машину, не обнаружила оригинала ПТС. До этого мне показывали только дубликат. Очень извинялись и клятвенно пообещали, что завтра будет. И это все после полной оплаты машины! На другой день мне курьер доставил ПТС, в котором я увидела, что машина января 2019, она хоть вроде и новая, но ей уже почти 2 года! Это должно было как-то отразиться на стоимости. Дальше больше!! У моего дядьки свой автосервис, он загнал мою машину, чтобы проверить как следует, так как я собиралась на море своим ходом. Оказывается, что машина битая, скорее всего после лобового столкновения и подушки безопасности срабатывали.
Только представьте себе чем занимается данный автосалон!!! Что он подсовывает покупателям под видом новых машин! И не стесняется деньги за это драть! Придется отложить отдых и разбираться через суд.
Обманули в АЦ Алтай и отказываются в этом признаваться. Купил здесь автомобиль и не задумывался что сам себе подписал приговор. Юридическая чистота у автомобиля, как мне кажется, один из немаловажных критериев в любом случае. У этого салона этот критерий хромает. По собственной глупости поторопился и ничего не пробил по этому машине. Уже после покупки решил ради интереса проверить и, как выяснилось, не зря. Куча штрафов и участие в нескольких дтп, это ещё ладно, но ещё и арест висит. Я сначала не поверил, подумал что не может продаваться и оформляться автомобиль который находится в аресте, перепроверил несколько раз и убедился что действительно это мой автомобиль. Начал разбираться. В автосалоне меня просто не хотят слушать. За две недели попыток, удалось только один раз, в самом начале пообщаться с представителем АЦ Алтай, но разговор не задался и с тех пор мой номер они начали блокировать и дозвониться в автосалон невозможно. Ехать и общаться в живую толку нету, разговаривать, мне кажется, не станут.
Ну побывал я у них, ничего хорошего. Все их обещания полное фуфло. Тем, кто автоалон нахваливает, желаю чтобы они попали где-нибудь на деньги, поверив таким же липовым отзывам, чтобы неповадно было и дальше вводить людей в заблуждение. Думал сначала, что это реальные клиенты пишут и честно повелся. Да еще по телефону мне *удак медержер всё красиво расписал, короче приехал. Да, а приехал, надо отметить, из другого города, что за 400 с лишним км. находится. Ну, значит, захожу, в предвкушении, а мне тупо сообщают, что такой машины нет, вообще все Рено на сегодняшний день раскупили. Вчера вечером, по словам *удака менеджера, было 3 машины только нужной мне модели, в разных комплектациях, а сегодня я приехал к открытию, как дурак с полночи в дороге. Прям вот так взяли и за час до закрытия все машины разом купили? Ну чё вы брешете? А сами с порога стали уговаривать купить абсолютно другие машины. Так было задумано! Спецом народ заманивают, говорят все что хочет слышать клиент, а потом стараются толкнуть свои машины. Зря съездил, ну ладно, теперь хоть знать буду, что из себя АЦ Алтай представляет. Вот теперь и вы в курсе.
Искал авто с пробегом на Авито, нашел нужный вариант, позвонил по номеру, что был в объявлении, оказывается это автомобиль продает АЦ Алтай. Мне еще рассказали о состоянии машины, описали ее характеристики, подтвердили стоимость и пригласили для сделки. На вид этот автосалон на Малахова 26 а вполне приличное заведение, машины хорошие есть, все чисто, персонал приветливый. Думал что и сделки проводят на уровне, ан нет. Провели меня мимо красивых машин на какую-то стоянку на заднем дворе, вот там то и показали мне что-то не совсем понятное, грязно и покоцанное. Даже как-то неприятно стало, там машины для людей, а здесь для кого? Консультант сказал, что если я буду покупать, то машину приведут в порядок, если что, то может и скидку сделают. В смысле, если что? Я все еще слабо надеялся, что может и впрямь у машины просто вид такой, потому что к продаже не подготовили, цена все же привлекала. Но когда я заикнулся о том, что надо бы проверить машину, тест драйв, документы посмотреть, мне сказали, что сначала предоплату нужно оставить, а потом уже все остальное. Тут я уже потерял всякую надежду на честную сделку и не стал сдерживаться, высказался по полной и уехал. Авто с пробегом там не берите.
Нельзя верить положительным отзывам про АЦ Алтай, потому что хорошо там быть не может априори, сотрудники натасканы на то, чтобы только кидать покупателей, на любые суммы, но кидать. По интернету нашел автосалон, отзывы все как один положительные, повелся, да и добираться удобно, недалеко. Сначала позвонил, уточнил о конкретной машине, ответили, что есть в наличии, приезжайте, смотрите, покупайте. Так и сделал, приехал, машина стоит на площадке, вежливые сотрудники все как положено показали и рассказали, вопросов никаких, покупаю. Внес предоплату и узнал такой странный и неприятный факт, что машина забронирована другим покупателем, но если мне она нужна, то у меня есть вариант ее перекупить, то есть сверху еще доплатить 50 тысяч. А с фигали мне это надо, если я могу тогда поехать в другой автосалон и без таких вот проблем и переплат купить такой же точно автомобиль?? Тут мне уже не так вежливо и дружелюбно напомнили и неустойке за отказ от покупки, от чего нервы у меня сдали окончательно. Я позвонил везде, куда только можно было, во все инстанции, но добился от мошенников возврата своих денег без всяких там неустоек. Какие
это все-таки мрази, знали и молчали, чтобы потом бабла хоть немного срубить. Нет слов…
Не гнался за низкими ценами, выбрал этот АЦ Алтай потому что мне до них ближе всего ехать к ним в Барнаул на Малахова, 26 а. Перед тем как к ним собраться, посмотрел их сайт, нормальные условия, есть из чего выбрать, положительные отзывы. на всякий случай позвонил, чтобы убедиться что такой автосалон действительно есть потому что раньше не слышал о них, и насчет машины узнать. Мне рассказали, как работают, уверили в наличии нужной мне машины, подтвердили заявленную стоимость и спокойно к ним отправился. 15 минут и я на месте, но тачки почему-то нет. Еще на складе, не успели доставить. Странно, мне то обещали, что она стоит на площадке? Но мне заявляют, что вот так по каждому звонку они автомобили не предоставляют, да, она у них есть, но на складе, а чтобы привезли, необходима предоплата. Ну ок, думаю, сколько 10-15 тысяч, да я подожду немного. Фиг там! 30% от стоимости и не меньше. Тут то я и понял, что это голимый развод, а положительные отзывы они по ходу дела сами про себя накатали. Не могу представить ни одного адекватного клиента, который остался бы доволен после такого мутного предложения. Не стал заморачиваться и уехал. Автосалон не рекомендую.
Расскажу вкратце, как автосалон дурит клиентов, в частности меня , но еще есть отзывы на такую тему, можете почитать на досуге. Я к сожалению нашла подобные отзывы после обращения в этот АЦ Алтай и очень пожалела, что не сделала этого раньше, это бы в корне изменило мое мнение салоне и бы уж точно к ним не поехала, даже если бы поехала, то была ба осторожнее. А так мне хватило телефонного разговора с менеджером и трех положительных отзывов, что они публикуют н своем сайте. Что происходит по сути, по сути они водят клиента за нос до последнего, обещают низкую цену и подарки, а в итоге попросту кидают. После заключения договора цена резко возросла на 120 000, объяснения на этот счет получила размытые, но в грубой форме, типа смотрите в договор, так все написано. Поняла, что обязана доплатить за уже установленное дополнительное оборудование, о котором не просила и не знала даже, а если откажусь, то за отказ от сделки с меня возьмут неустойку, что по деньгам выходило почти столько же. Решила покупать, хоть и не по душе мне была их наглость. Бороться с ветряной мельницей посчитала ненужным, зачем зря тратить нервы и деньги, если и так все понятно. Автосалон лохотрон, не связываться, не иметь проблем.
Нашел на сайте АЦ Алтай Ниссан Кашкай в идеальном состоянии, с небольшим пробегом, цена нормальная, цвет, комплектация то что нужно. Связался с менеджером, все рассказал, по техническому состоянию почти идеал, несмотря на 2 года пользования. Он даже якобы знаком с бывшим владельцем, знает как тот ухаживал за машиной, ни то что аварии, даже царапины ни одной. Я не думая долго собрался и приехал. Спрашиваю менеджера Александра, мне говорят что он отъехал по неотложным делам и дают мне другого менеджера, который и повел меня к машине. Показывает, а там даже цвет не тот. Не та, говорю, машина то. А он мне отвечает, что у только один Ниссан Кашкай, вот он, смотрите. Судя по состоянию, пробег явно в разы больше, битая со всех сторон, и присматриваться не нужно, а цена как раз что обещали, с этим не обманули. Не стал покупать естественно. Несколько раз пытался дозвониться до Александра, но тщетно. На данном этапе его миссия выполнена, он меня привлек, а развели или не развели меня на месте, не его дело. Связываться с ними не рекомендую, потому что лохотрон, по другому автосалон назвать не могу.
Нужно было срочно купить автомобиль, нашел на сайте АЦ Алтай интересное предложение, Рено Каптур по отличной цене. Мне не хватало, в кредит брать категорически не хотел, не очень приятный опыт уже имеется, вот и решил собрать все деньги, занять немного и купить за налик. Машину забронировал на 7 дней и за это время насобирал необходимую сумму. А до этого разговор состоялся с менеджером, что мне ничего не надо устанавливать дополнительно, как есть пусть так и будет, денег я соберу ровно на эту цену. Он дал мне понять, что меня услышал, все ок, деньги за бронирование взял и просил ни о чем не переживать. Ровно через неделю я с деньгами приехал к ним за машиной и что вы думаете, меня как будто никто не слышал, напихали доп оборудования на 100 штук. Как можно назвать такое отношение к покупателю? Я думаю что “издевательство” как раз подходит! Покупать не стал, потому что нечестно это, автосалон просто оборзел, да и денег таких не было. Еще и потерял деньги на оплату брони. С ними по нормальному не получится, даже не думайте.
Мой отзыв про АЦ Алтай тоже далеко не положительного характера. Имею опыт покупки автомобиля у данного дилера, поэтому не понимаю кто берется писать про них хорошо. Ничего хорошего я там не увидел, отнюдь, сплошной негатив. Авто у меня есть, к нему в принципе претензий никаких, новый Рено Каптур, что с ним будет. А вот то, как мне его продал данный хваленый автосалон, это полный треш конечно. Не думал, не гадал, когда ехал к ним, что со мной так по свински обойдутся. Читал много положительных отзывов, все клиенты довольны сделками (со мной видимо у них что-то пошло не так). Сволочи они, если честно, содрали с меня лишние 200 тысяч и как так и надо. Озвучили мне окончательную стоимость с учетом установленного доп оборудования, ее же прописали в договоре. Как я полагал, что после этого никаких новых сюрпризом меня уже не ожидают. Но нет, с этими уродами не все просто, раз решился на сделку, то получи полной. Я собственноручно дал согласие, чтобы мне установили определенные допы, а они напихали всего что не попадя, плюс услуги и в итоге цена на 200 т.р. больше. А не хочешь, не покупай, тогда 10% неустойка и давай, до свидания. Имейте в виду, это лохотронщики.
Приехал через 400 км в АЦ Алтай чтобы посмотреть на убитый в дрова Митсубиши Паджеро. По фоткам машина норм, менегер по телефону тоже рассказывал как об идеальном автомобиле, называл год выпуска, пробег, короче все по состоянию объяснил, понял что надо брать, тем более что по такой цене я вряд ли где смогу найти. Он падла знал, что я не местный, и хоть бы словом обмолвился, что не надо ехать, меня ждет полное разочарование и потеря времени. Я понимаю, что он как никто заинтересован в продажах, но совесть же надо иметь. Я ж не с соседней улицы забегу, гляну и если что домой. 800 км плюс по городу мотаться пришлось, пока эту *опу мира нашли. А мне там автохлам голимый предлагают, по ходу натурального лоха во мне разглядели, еще по телефону. Ну пипец конечно, посмотрел я это корыто, та цена что за него назначена, слишком дорогая. Мне такое г… нафиг не упало даже за пол цены. Обидно конечно что нас никто там не считает, кошелек на ножках, который модно можно разводом заманить в автосалон и попытаться кинуть.
Отстойная контора АЦ Алтай, не советую к ним на Малахова 26 а в автосалон ехать. Разводят покупателей и не морщатся, им это привычное дело. Приметил для себя Рено Сандеро, все как для меня делали, цвет что надо, комплектация нужная, цена приемлемая. Узнал по телефону, в силе ли еще данное предложение, сказали, что да, автомобиль на площадке, приезжайте хоть сейчас и забирайте. Я был на работе, свалить по быстрому никак не получалось, попросил забронировать на сутки. Окей, с меня денежку списали и сказали что завтра меня ждут. А у меня свободное время на работе появилось, начальных подобрел и отпустил для такого дела. Я бегом к ним примчался и чисто о@уел. Предъявляю номер заказа, а мне сообщают что машина продана, причем еще вчера. Как это вчера??? Я два часа назад ее забронировал? Ну и что, говорит, вы забронировали до завтра, вот завтра и приезжайте, будет вам машина. Я мало что понял из всего, Сандеро числился в одном экземпляре, его продали, хотя в то же время обещали его мне. Ладно, приехал утром, а мне подсунули Сандеро сильно б/у и другого цвета. Неп стал покупать, зачем оно мне, но 10000 за оплату брони мне не вернули.
Я в негодовании от того, как эти милые ребята проводят сделки и с честными глазами стараются всех и каждого развести на деньги. Очень вежливые и приветливые ребята на самом деле отпетые мошенники и хорошие актеры. Созванивалась с одним из них перед поездкой, уточняла детали покупки подержанной Шкоды Октавия. Цена очень заманчивая была для такой машины, что и настораживало. Нет, меня убедили в том, что никаких проблем с машиной нет, просто акция. Ну раз акция, то ладно, значит повезло. Показали машину, и правда, выглядит хорошо, салон чистенький, все вроде работает. Давайте оформлять. В это время мне позвонил друг, что да как, разговорились, я ему рассказала, что машину с пробегом покупаю, ценой похвалилась. Он то меня и вразумил, что не бывает такой удачи в автосалоне, по любому с машиной что-то не так. Посоветовал мне пробить ее по базе. А меня тут уже поторапливают договор заключить. Я вышла на улицу и последовала совету друга. Да…блин, чуть не попала. Машина после ДТП восстановленная, это раз, и с запретом на регистрацию, это два. Автосалон Алтай разводилы конченые, это три и на этом достаточно.