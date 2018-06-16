Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а

Сайт: https://altay-auto.ru/

АЦ Алтай на ул. Малахова в г. Барнаул

Автосалон реализует новые и подержанные автомобили зарубежных и отечественных автобрендов. АЦ Алтай гарантирует покупателям большие скидки и подарки. Предлагают услуги автокредитования на максимально выгодных условиях, без первоначального взноса, под минимальные проценты, при этом обещают быстрое оформление и дарят шикарные подарки, как например КАСКО и первые два платежа по кредиту. Услуга trade-in обещает удобное приобретение нового автомобиля, при обмене старого с небольшой доплатой. Также предлагают сразу после покупки авто оформить страховые полиса и поставить его на учет в ГИБДД. Команда профессионалов-сотрудников будет помогать вам на всех этапах сделки и даже после покупки. Предлагаем посмотреть на нашем сайте отзывы от клиентов компании, которые уже имеют опыт общения с ними. Если вы знаете, как АЦ Алтай на самом деле проводит сделки, если у вас уже имеется опыт приобретения автомобиля у них, пишите нам свои истории. Мы размещаем только реальные отзывы.