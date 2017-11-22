Адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, дом.82, лит. В
Телефон: +7 (343) 363-44-52
Сайт: https://ac-strela.ru
АЦ Стрела на ул. Селькоровская, д.82, лит. В
Мультибрендовый дилер предлагает широчайший выбор отечественных и зарубежных автомобилей по ценам значительно ниже среднерыночных. Обусловлено это тем, что АЦ Стрела напрямую сотрудничает с производителями. Автосалон обещает самые удобные и выгодные условия по автокредитованию, где процентная ставка предоставляется минимальная. Возможность приобретения автомобиля в рассрочку на специальных условиях. Очень удобная программа трейд-ин, позволяет без лишних проблем быстро и выгодно продать свой автомобиль и купить новый с хорошей скидкой. Чтобы убедиться в точности этой информации нам необходимы отзывы клиентов, которые уже посетили АЦ Стрела на ул. Селькоровская, д.82 лит. В. Поэтому просим написать нам.
43 комментария
А я сразу заподозрил неладное в АЦ Стрела, потому и подстраховался, ну и как итог, оказался прав и денег не потерял, ни на проезд с другого города, ни на подставу с дешевой машиной. Предупреждающим сигналом к тому, что салон по своей сути лохотрон, послужили отзывы покупателей про автосалон, за что всем авторам отдельное спасибо. Благодаря вам я не стал очередной жертвой мошенников. Уж очень хорошо всё складывалось, что аж подозрительно стало. Везде машины подорожали, у них наоборот, дешевле почти в два раза, да еще очень щедрые подарки всем купившим. Долгие переговоры по телефону с менеджером довели до того, что я все-таки собрался к ним ехать. А мне только в один конец почти 600 км педалить, вот я и додумался попросить друга, который как раз в городе живет, чтобы он поехал в салон и убедился в наличии машины и ее реальной цене. Вечером он мне отзвонился и сообщил, что именно такой машины нет совсем, а цены у них нифига не ниже, а наоборот, есть в городе другие салоны, где реально купить дешевле. Я позвонил в Стрела и сказал всё, что думаю, меня попытались убедить в обратном, якобы мне оставили машину по скидке, но я уже верить не мог. Да и с чего бы вдруг именно мне они стали машину дешевле продавать, если все остальные продают втридорога. В тот же вечер договорился с другим дилером и позже купил машину у них. А к этим уродам соваться не стоит, сам понял и вам не советую .
Автосалон в нашем городе много, никак не мог понять, куда лучше обратиться, для покупки авто в кредит. Перечитал кучу отзывов и пришел к выводу, что Стрела наиболее надежный и к ним стоит поехать. Также смотрел сайт, консультировался по телефону с их менеджером, все было максимально удобно и даже выгодно, мне рассказали именно так. Вот я в салоне, первым делом хотелось бы посмотреть машину, но меня сразу направляют в кабинет кредитного менеджера, якобы авто покажут обязательно, как только получу положительное решение по заявке. Как бы для меня это не казалось странным, все же согласился, ну не боем же мне добиваться, чтобы дали машину посмотреть. Кредитный менеджер Оксана стала пудрить мне мозги со знанием дела, начала с выгодной для меня стороны, обещала все красиво, потом стала просить первоначальный взнос. Но я то был уверен, что никакого взноса делать не надо, на сайте написано об этом, также по телефону менеджер говорил. Но это вроде как для меня лучше, процент меньше будет. Мне обещали 4,9%, куда меньше то? Меньше не реально, я в эти то проценты с трудом верил. Сказал, что денег нет, пусть даже не уговаривает. Ну Оксана эта и дала мне тогда договор, с такими условиями, на которые согласиться невозможно. 32% годовых, офигеть можно. Для какой цели АЦ Стрела меня обнадеживали?
Предварительно не прочел отзывы про Ац Стрела и поехал приобретать здесь машину, и меня чуть было не развели как последнего лоха. Если вы желаете убедиться лично в моих словах, а так же потратить свое время, то можете смело ехать в автосалон, а остальным советую воздержаться от посещения этих паразитов!!! Весь обман заключался в том что я должен был поставить подпись на предварительном договоре и заплатить полностью все деньги за автомобиль. Который я еще даже не видел. Вначале я даже согласился на это глупое условие, но потом стал читать этот самый договор и понял что это лохотрон и ничего более. Как я это определил, скажу всем, что бы вы тоже знали. Итоговой суммы стоимости авто не было там указано, зато о том что я должен буду заплатить за установку допов, было написано мелким шрифтом. Продавец, все еще на что то надеясь, начал меня уговаривать подписать эту бумагу, говоря что без моего согласия все равно ничего устанавливать не будут. Тогда я потребовал убрать этот пункт, на что услышал отказ. Ну уж после этого я просто развернулся и уехал.
Ребята, этот АЦ Стрела развод, советую быть аккуратнее. Ехать откуда-то вообще не стоит, выкинете кучу времени впустую, и это еще будет меньшим из зол. Для них главная задача собрать у себя больше предполагаемых покупателей, поэтому они стараются изо всех сил, зазывают всячески, обещают золотые горы, скидки направо и налево, подарки. Говорю вам стопудово, по факту все совершенно не так, сам в шоке был, когда приехал в автосалон. Обещают новые машины, но в наличии нет ничего, кроме автохлама. Переобуваются в воздухе, предлагают взять б/у машину, конечно же расписывают ее как новую и обещают офигительную скидку. Дай Бог ума каждому вовремя отказаться, потому что в итоге вам спихнут чистый хлам и вам придется с этим жить, бесконечно тратя деньги на ремонт. Отказаться от сделки конечно можно, но тогда они с вас возьмут неустойку, согласно прописанным в договоре условиям, 10% загребут и будут правы. Я сам оказался в такой ловушке, жалко были деньги в никуда выбрасывать, купил подержанную машину. Теперь все равно приходится выбрасывать деньги в никуда, потому что машина хлам, постоянно что-то ломается. Самый верный вариант — это ходить мимо и ни за что не поддаваться на их хитрые манёвры.
Если вы собираетесь в этот автосалон то будьте предельно внимательными, когда станете подписывать документы. Меня чуть не обманули в Стрела на 270 тысяч рублей. Хорошо я увидела как менеджер в общую стопку бумаг, засунул какой то листок. он явно старался сделать это незаметно. Достаю его, читаю, а там указанно, что я добровольно соглашаюсь на установку любого дополнительного оборудования в пределах 2700 000 рублей. Представляю что бы они мне там установили за такие деньжища. Говорю ему, вы что меня за идиотку принимаете, что за развод??? А он шарит под простачка и отвечает мне, вы же сами сказали о том что будете устанавливать парктроник и сигнализацию. я не стала подписывать это доп соглашение и тогда мне просто отказали в покупке машины
Не сдавайте ваш автомобиль в Стрела, не участвуйте в акции трейд — ин!!!! это же УЖАС, ЧТО ТВОРЯТ!пригнала в этот автосалон шкоду свою, в надежде уехать на новеньком авто, ага размечталась. Ладно ума хватило не отдавать за ту цену которую предложили. я ушам своим не поверила сначала…говорю нет, вы что, не отдам за сотку свою шкодину, оценщик с менеджером напару знай свое катают по ушам — дороже не продадите и все вроде того. Нашли ДУРУ!!!! естественно, я не согласилась, поехала домой на своей машине, через пару недель продала ее с рук за 400000, то есть в ЧЕТЫРЕ раза больше чем предлагали в АЦ Стрела. Вот так они работают, уверена что автосалон потом продал бы ее в несколько раз дороже. ОБМАН!!!!
Интересно это я попал под горячую руку менеджеру из Стрела, или они там по жизни такое хамло? Решил после работы заехать в этот автосалон чтобы узнать о возможности обмена своего авто по трейд ин. До закрытия оставалось еще 2 часа, но половина сотрудников уже свалила домой. Менеджер по имени Дмитрий, начал мне грубить и говорить что я поздно приперся и никто сейчас не будет смотреть мой Хендай. Ну хорошо, прошу записать меня на выходные, для оценки автомобиля. Ну и этого он делать не стал, дал номер телефона и сказал звонить на следующий день. Только вот по этому телефону никто не берет трубку. Значит им так нужны клиенты, если такое отношение. Воспользуюсь услугами другого дилера.
Автосалон не понравился. Впредь буду внимательно читать отзывы, а то поехала в АЦ Стрела не глядя, только словам хитрого менеджера доверилась. Ну и зря, как потом поняла. Конечно, им же надо клиентов привлекать, вот они и обещают всё что только можно и нельзя. Цены занижают специально, чтобы люди приезжали и было выбор, кого на сколько кинуть. Ну на мне они не разжились, я тоже не пальцем деланная. В договоре только на первый взгляд все кажется правильно написано и без какого-либо подвоха. Но когда начинаешь больше вчитываться и меньше слушать, то сразу заметны некоторые моменты, как например, “иные услуги”, я докопалась именно до этого пункта. менеджер наверное пожалел, что со мной связался, немного погодя он мне как на духу выложил, за что я еще должна буду заплатить. У них все (!) услуги платные, за каждый шаг, за каждый чих, за любое действие придется платить. Я обалдела, даже услуга консультанта платная, то есть то, что он мне два предложения с телефона вычитал, за это я тоже обязана заплатить. Плюс составление договора, тест драйв, короче за всё. А еще обязательна покупка допов, без них вообще никак. Ну вот в итоге и набегает сумма в треть от стоимости машины, если не больше. Об этом пишут люди, надо просто читать и вдумываться.
На официальном сайте АЦ Стрела значилось, что новая Киа Соул у них в наличии. Для уверенности еще позвонила в автосалон, также сказали, что есть, подтвердили цену, обсудили детали комплектации, цвет был подходящий. Да, и так на минуточку, отвечал на мои вопросы менеджер по продажам Арсений. Когда я приехала, то не увидела там обещанной мне новой Киа. Попросила позвать менеджера Арсения, он подошел и также сказал мне, что нет такой новой машины, есть только подержанная, в другой комплектации и белая, что мне совсем не понравилось и я передумала там вообще покупать что-либо. Задала вопрос Арсению, зачем от меня обманывал по телефону, а он сделал большие удивленные глаза и сказал, что разговаривает со мной впервые. Показала ему номер телефона, по которому меня разводили, он сказал, что это номер контактного центра. То есть получается, что меня разводил какой-то левый дядя, который не знает, какие машины у них есть. И на сайте висит недостоверная информация. Это бардак просто.
Я за то, чтобы подобные заведения, как этот АЦ Стрела закрывали сразу же после хоть одной жалобы. Ну сколько надо обмануть людей, чтобы наша власть обратила на них внимание? Мне там был продан фактически неисправный автомобиль. Естественно это никоим образом не отразилось на цене и я никак не была предупреждена. Ладно еще хоть обошлось без последствий, а то и авария могла произойти посреди дороги, не дай Бог. Я обратилась в автосервис, так как автоцентр не несет ответственность за автомобили с пробегом после того, как продадут их. Ну и в автосервисе мне сказали, что такую проблему видно сразу, а если тем более я купила в АЦ, то диагностика, которая обязательно должна была быть, несомненно бы все проблемы выявила. Из чего следует, что либо никакой диагностики там не проводят, либо закрывают глаза на факты, чтобы машина не упала в цене. И тот, и другой случай я считаю вопиющими. Мое заявление на автосалон уже в прокуратуре.
Де*ьмо это полнейшее, а не автосалон! раньше не бывал у них никогда, повелся на сайт и на развод. Решился на покупку машины в кредит, подал онлайн заявку, сразу почти перезвонили и сообщили о положительном решении. Выбрал у них на сайте Ниссан Кашкай и помчался скорее. Но меня встретили и сказали, что решение по кредиту было всего лишь предварительное и нужно заново подавать заявки, а машину можно будет посмотреть только после окончательного решения банка. Я спросил, есть ли хоть у них вообще Веста в наличии. Мне ответили, что все вопросы по машине потом. А если нужной мне машины нет, тогда зачем я буду тут торчать неизвестно сколько и ждать с моря погоды? Даже не прошел в кредитный отдел, а нафига мне эта мутотень? Насколько я понимаю, не так подобные дела делаются. Смотрите конечно сами, но я не советовал бы вам к ним в АЦ Стрела обращаться.
Кредитные условия показались выгодными, вот я и приехала в АЦ Стрела. До этого в течение недели созванивались постоянно, то я им с новыми вопросами, то они мне с новыми выгодными предложениями. В итоге сошлись на том, что машину я брать буду. За 350 км. приехала в автосалон, была уверена, что вернусь на машине, но не все так красиво и просто, как кажется поначалу. Нужной машины в наличии почему-то не было, мне навязали другую, хотя уже тогда надо было домой сваливать, время бы сэкономила. Но нет, я решила брать другую, условия были хорошие. Потом стала расти процентная ставка, не по дням, а по часам, реально, с каждым часом больше и больше. Начали с 7%, через 3 часа уже 15%. Стали просить деньги, якобы взнос 20-30% вернет на место ставку по кредиту, но у меня, к счастью, не было такой суммы, поэтому я отделалась лишь убитыми нервами и потерянным днем, а могла и на большее попасть. В результате спустя 5 часов, мне показали кредитный договор, подписывать который я конечно же отказалась. Ну куда это, под 24% в год, платежи в месяц почти с мою зарплату!? Нет уж, спасибо, такую “выгоду” пусть для себя лично оставят, а я уж как-нибудь обойдусь.
Уроды, развели как пацана! Вечером приехал в Стрела на Селькоровской смотреть машину, нормальная новая Шкода, цена понравилась, решил покупать. О сделке договорились на утро, так как уже поздно было, после работы заехал. менеджер, на первый взгляд толковый, нормальный парень, рассказал все как положено, объяснил что да как, по условиям надо было внести задаток, я согласился без “Б”. Утром с деньгами приехал, а машины нет. Вообще не понял ничего, как нет, если я вчера за нее задаток внес. Менеджер уже тоже другой и говорит, что по документам задаток я внес за такую же Шкоду, но 2017 года выпуска, а новая, которая вчера тут на площадке стояла, она уже была к тому моменту продана и цена у нее была другая. Показывает мне договор, да именно Шкода Октавия, цвет, комплектация, стоимость и все остальное, как было, но вот год выпуска да, 2017. По документам оказывается, что я вчера собрался покупать Шкоду с пробегом. Но на самом деле это нифига не так!!! Я смотрел новую машину, абсолютно новую! И задаток вносил именно за новую! В общем скандалить не было смысла, подарил им деньги в итоге и уехал. Просто на пустом месте развели. Не суйтесь к ним в автосалон даже, эти конченые разводить научились грамотно, любого кинуть смогут.
Я бы советовал вам поберечь свои нервы и не обращаться в Стрела на Селькоровской 82 лит.В в Екатеринбурге. Уверяю вас, ничем нормальным эта затея не завершится. Сам думал по началу, что все негативные отзывы написаны либо слишком дотошными покупателями, на которых не так посмотрели и они уже готовы жалобы катать и негатив сеять, либо же конкурентами, которые зачастую используют подобные приемчики. Но нифига это не там, мои домыслы обвалились в раз, когда я лично посетил сие гадкое заведение. Всего-навсего хотел посмотреть машину и возможно даже в тот же день купить. Приехал в автосалон после предварительного звонка, сам менеджер пригласил меня и гарантировал машину, а также честную сделку. Но у них, как выяснилось, чтобы увидеть машину, надо подписать сначала договор КП, плюс оплатить пол стоимости. Для, как и для многих здесь побывавших, это стало шоком. Я правда еще нигде не сталкивался с подобным разводом. Машина вроде бы как на складе и привезут ее только после таких вот странных действий. С час наверное я бодался с ними и пытался доказать, что они не правы и так автосалоны не работают, в конечном итоге плюнул и уехал. Есть достаточно мест, где продают машины нормально.
Уроды! АЦ Стрела специально врут по телефону, чтобы покупатель приехал, а потом наглым образом норовят втюхать другую машину, дороже на порядок, еще и кредит навязывают. Про сайт я вообще молчу, там просто сказка для лохов и отмазываются они потом, типа инфа на сайте старая, они не при делах. А вот про развод по телефону нормальную отмазку еще не придумали, выкрутились только, что типа менеджер лично мне ничего не обещал, а спросить я могу только с того, с кем непосредственно общался по телефону. А как я могу с него спросить, если в салоне его нет, а на телефон перестал отвечать, как только понял, что я приехал? Естественно в наличии нужной мне машины у них не оказалось, мне было предложено оформить под заказ, либо воспользоваться выгодной программой льготного автокредитования и купить машину подороже. Ни тот, ни другой вариант мне не подходили и вообще связываться с разводилами не стал, чревато последствиями. Всем хочу дать совет, не верьте вы их обещаниям, они же специально это делают, чтобы потом швырнуть. Очень любят приезжих, потому что многие идут в итоге на сделку, чтобы поездка в автосалон издалека не стала совсем уж бессмысленной, чего как раз и ждут от них мошенники.
Уберегите себя от жестокого развода, не связывайтесь с АЦ Стрела. Приобрести машину в кредит на нормальных условия там просто невозможно. В лучшем случае вы потеряете целый день своего времени и кучу нервов, а в худшем, в добавок ко всему и влезете в долговую яму лет 5-7. Меня угораздило обратиться именно к ним в автосалон и вот я в кабале. Не сумела своевременно разглядеть подвох и подписала договор. Теперь нахожусь в глубокой заднице, с ежемесячным платежом 29000 сроком на 5 лет, как выбираться буду, пока не придумала. А обратилась к ним, потому что кредит мне одобрили под 2,9%, потому что изначально я по всем параметрам подходила под условия госпрограммы “Первый автомобиль”. Подходила сначала, а потом видимо что-то пошло не так или скорее всего так было и задумано. Мне затуманили голову, постоянно говорили о низкой процентной ставке и я даже видела 2,9% в договоре собственными глазами, но потом оказывается подписала договор, где кредит уже был под 28%. Попробую решить этот ужас через суд, но что-то подсказывает мне, что это будет борьба с ветряными мельницами.
Все негативные отзывы про Стрела правда. Сам до этого не верил, что там все так плачевно может быть, пока не обратился к ним в автосалон брать в кредит новый авто. Вообще на негатив внимания не обращал, думал весь негатив по большей части проделки конкурентов. Оказалось, что нет, действительно люди предупреждают, хотят предостеречь всех от неминуемого попадалова. Я же и сам теперь пишу, в надежде что хоть кто-нибудь прочтет, сделают правильные выводы и не поведется на заманчивые предложения мошенников. Если ближе к сути, то итоговые условия по кредиту будут примерно такими: машина подорожает за счет обязательных доп опций, также добавятся многочисленные страховки, совершенно не нужное, но тоже обязательные. Сумма кредита вырастет на 500 тысяч плюс-минус и самое страшное, это реальная процентная ставка. Меня они хотели в кабалу загнать под 28%, это просто жесть, 5 лет платить, в итоге конская сумма получается, что никак может не вяжется со стоимостью машины. Проценты у всех разные, но не меньше 20%, это стопудово. Провел у разводил большую часть дня, но был рад тому, что вовремя успел кидалово распознать и смог отделаться лишь потерянными временем и нервами.
Сплошной негатив Стрела, вот ни одного нормального слова не могу написать про эту контору. Под заказ машину оформил, да и то не сам этого желал, убедили сволочи. Я был у них на момент акции, а машину типа перед носом кто-то купил. Ну и мне типа пошли навстречу и предложили такой вариант, машину под заказ, но на условиях проводимой в тот день акции. Я купился, потому что скидка было 15%. Задаток взяли большой, 20% сразу, ну вроде как мне навстречу, тоже не стал спорить. Так автосалон это делал, заведомо зная, что меня швырнут в итоге. Машина пришла с большим нарушением сроков, а точнее через полтора месяца, когда мне обещали через 10 дней. Ну и соответственно ее цена была нифига не на условиях акции, а дороже от среднерыночной на 10%. А по договору если, то если отказываешься покупать машину, т задаток не возвращается, ну вот гады лихо этим и воспользовались. Давно я не был так зол, честно порвать готов был того менеджеришку, скользкий с*ка тип. Я взял машину в итоге, но уверен, что земля круглая, а ж*па скользкая. Пишу для всех, чтобы знали, если уж и брать машину, то никак не у этих тварей.
У меня уже злости не хватает на АЦ Стрела. Думал что смогу выгодно обменять у них свою машину по программе трейд ин. Оценили мой Хендай конечно не особо дорого, но я и не тешил себя надеждой что автосалон даст за него большие деньги, поэтому меня вполне устроила названная стоимость. Отдал им автомобиль, заплатил 645 тысяч рублей за новый Фольксваген Поло и в настоящее время не могу его получить. Продавец говорит что дилер не расплатился с заводом, именно поэтому сейчас на Фольксваген не могут отдать документы. То есть сама машина есть и они даже готовы мне ее отдать, но какой в ней смысл, если я не смогу на ней ездить. И всякий раз я слышу одни только обещания выдать мой Поло через пару тройку дней. Уже и скандалил, пообещал что буду с ними судиться, однако толку нет. Ездил в отдел по защите прав потребителей, только в договоре мелкими буквами написано что автосалон должен выдать автомобиль в течении 150 рабочих дней. Пока это время не прошло, я ничего не смогу поделать. Вот блин аферисты, ничего не скажешь. Теперь я буду более внимательно относится к выбору автоцентра и обязательно прочитаю отзывы, перед тем как отдавать им свои деньги.
Очень гнилая контора Стрела, насквозь. Хочу, чтобы вы это поняли и не ждали от них ничего хорошего. Если как и я поведетесь на выгодные кредитные условия, то в реале вас ждет машина по факту дороже плюс-минус на 500 штук и кредит под дикие 28%. Примерно так. А никак иначе, типа скидка 200 тысяч и 4,9% и КАСКО в подарок. Нифига подобного! Даже не надейтесь! Самая глупая ошибка, это то, что мы хотим верить обещаниям дилера, ни о чем не задумываемся и мчимся за выгодой. Даже если где-то в глубине промелькнет искра разума, мы сами старательно ее тушим и не хотим ни о чем думать. Ну а зачем? Нам ведь сам менеджер все по полочкам разложил, провел с нами долгую беседу по телефону и пообещал честную и прозрачную сделку. А он же врать не станет, ему то это зачем? Даже когда уже видим договор и реальные условия в нем, все равно где-то надеемся, что может ошибка, может что-то изменится. А некоторые до конца продолжают верить в сказку и подписывают этот кабальный договор, надеясь на крайне сомнительное рефинансирование. Да где такое выгодно, чтобы спустя три месяца вдруг банк сделает перерасчет себе в убыль. Большинство конечно теряют нервы и время, что тоже не радостно. Из всего выше изложенного вам предстоит сделать для себя вывод про автосалон, надеюсь он будет правильным.
Вообще стрела на Селькоровской 82 лит. В не понравился, ничего из обещанного в салоне нет. Это касается всего, и машин, и цен, и “вежливых” сотрудников”готовых прийти на помощь каждому клиенту”. Посетителей потому и мало, приезжают посмотреть машины, ценников нет, узнают цену и сразу уезжают. Я не сразу уехал, потому что добирался слишком долго, чтобы вот так ни с чем уехать, хотелось всё-таки машину купить, чтобы не совсем бестолковой поездка оказалась. Но увы и ах, они могут только навязывать подержанные машины, по стоимости новых или предлагают оформить авто под заказ, и требуют слишком большой задаток, сразу 30% от стоимости. Не стал с ними сотрудничать и в итоге так ни с чем и уехал. Потому что у меня не вызывают доверия такие ребята, которые обещают одно, а делают другое. Всем потенциальным посетителям данного заведения советую не тратить время впустую и сразу искать нормальный автосалон, способного нести ответственность за свои слова.
Ну почему же мы не видели эти отзывы до посещения автосалона Стрела на Селькоровской 82в??? Ужас полный. Машины в наличии не было. Сказали внести предоплату. Внесли. Условий банка тоже не было. Долго заполняли анкету. Потом отвечали на звонки от банков. Ответы для банка нам предоставили там. Сказали говорить то что банку выгодно будет услышать. С реальностью это совсем не совпадало. Пришел расчет банка. Это просто кошмар!!! Машина, которая стоила 500т.р. с предоплатой больше 50% обошлась бы нам ежемесячно 46тр на 5 лет. Это больше 3 лямов. За что????? Конечно условия нас не устроили. Но забрать предоплату мы не могли. Там же штрафы и неустойки. Эти «работники» начали нам предлагать другие машины. Чтоб не потерять деньги хотели взять другой автомобиль, но на него цена вдруг начала расти и в итоге сказали что она вообще не продается. Забрали какой-то хлам (читать машину) и уехали. И слава богу что мы смогли эту машину продать. И не потерять свои деньги. Не советую ни в коем случае этот салон!
Только вчера приехал с этого чудо-салона, где машины за полцены предлагают покупать. Ну естественно Стрела лохотрон, ребята, не ведитесь, поверьте, ловить там нечего, потратьте лучше время с пользой, нежели на эту шарагу. Используют самый простой способ развода, машина вроде бы есть, но увидеть её предоставляется возможным только после оплаты половины стоимости. А вот увидите ли вы ту самую машину на самом деле, это большой вопрос. А узнать примерный на него ответ можно из многочисленных отзывов их бывших покупателей, что имеются на различных сайтах, кроме официального сайта этой конторы. У них пропускают строго положительные отзывы, так что там искать ответы бесполезно. Я позже это понял, а сразу сам надеялся на удачную покупку. Досадно еще от того, что я не проживаю в городе, мне понадобилось четыре часа провести в дороге, чтобы понять, чем в реальности занимается этот, с позволения сказать, дилер. Ну а как увидел все своими глазами и послушал ушлого продавана, то просто повернулся и уехал. Жаль конечно потраченного впустую времени, но зато теперь я знаю, что автосалон на Селькоровской отстой, и ему подобным доверять ни в коем случае нельзя.
Перед тем, как купить себе новый автомобиль, проконсультировался у друзей какой лучше автосалон мне посетить. Большинство рекомендовали именно АЦ Стрела, так что я, разумеется, решил последовать совету. Честно говоря, это оказалось правильным решением с моей стороны, так как здесь было довольно много автомобилей, так что у меня сразу появилась уверенность в том, что мне здесь не составит труда подобрать себе здесь машину. Тем более, занимался я этим не один, а вместе с консультантом, который любезно согласился рассказать мне о некоторых моделях. В общем, такая экскурсия оказалась крайне продуктивной, поскольку в конце концов мне всё же удалось наткнуться на машину, которую у меня возникло желание купить. Ей оказалась Toyota Corolla. Даже цветовая палитра здесь оказалась разнообразной, так что мне предоставили указанную модель синего цвета. К счастью, такой автомобиль можно было приобрести здесь всего за 733000 рублей, которые у меня как раз имелись при себе, так что я не видел причин отказаться от такого выгодного предложения. Таким образом, у меня сложилось приятное впечатление об этом автосалоне, невероятно рад тому, что всё-таки решился сюда заехать
Ужасный «салон»!! Развод полнейший!!!! Обходить стороной это недоразумение. Целый день на смарку…. нет точных %, зато есть банки о которых я слышала сегодня впервые….но и есть банк с которого якобы мне звонили, но потом трубку небрали, а когда я позвонила на горячую линию, то моя заявка вообще не обрабатывалась. Непонятно кто вообще звонил. Мошенники чёртовы. Горите в аду.
Хочу предупредить всех желающих выгодно приобрести автомобиль в АЦ Стрела, проходите мимо!!! ничего хорошего вас там не ждёт!!! Это самый наиобычнейший лохотрон!!!! Схема развода стара как мир, “вечером деньги, утром стулья! утром деньги, вечером стулья”)) Реально! так и есть! с вас требуют внести предоплату, а автомобиля и близко с салоном не стояло.
Я вечером внес предоплату, по каким то только им понятным причинам, авто в автосалон не доставили. Сказали, приезжайте утром. Я приехал утром, меня продержали в салоне до вечера, но автомобиль снова не привезли. Когда мои нервишки уже начали пошаливать, мне открытым текстом сказали, или бери из того что есть в наличии, или так еще месяц будешь кататься. Я психанул, стал требовать вернуть деньги но пункт в договоре гласил, что в случае отказа от покупки я должен салону неустойку. С*км! Ещё я им и должен!! Издевательство над клиентами, больше никак.
Стрела мне предложили достаточно выгодные условия автокредита, не было необходимости вносить первоначальный взнос, не нужно оформлять каско и самое приятное ставка всего 4,5 процента. «Отличное предложение», — решил я и, не теряя ни минуты времени, отправился в автосалон. Путь был не коротким, я сам из Мурманска, поэтому приехал сюда только через 2 суток. Продавец сразу отвел меня в кредитный отдел. Я сказал, что сначала нужно определиться с маркой машины, чтобы знать, сколько нужно просить денег, но менеджер сказал, что мы просим максимум, а я уже оформлю столько, сколько мне потребуется. Это как понимать, оказывается, одобренного кредита нет? Тут он уже понял, что слишком много ляпнул и сказал, что конечно, мне все одобрили, но только предварительно. А сейчас необходимо подать еще одну заявку, и тогда банк даст точный ответ.
Короче не буду долго рассказывать, напишу только суть. Проведя там 4 часа, услышал что мне отказано!!!В итоге деньги зря потрачены на дорогу, а я безумно зол на них, ну просто уроды!
Все негативные отзывы которые тут про АЦ Стрела пишут, это чистая правда. Я первый раз решил взять кредит и сразу же нарвался на этих уродов. Они пытались меня развести по крупному. К моему приезду в автосалон автомобиль подорожал, но так как он мне был срочно нужен, я решился на кредит. Мне не хватало всего 130 штук, тем более что обещали под 3,9%. После многочасового ожидания мне одобрил кредит какой-то неизвестный банк. Еще прождав час, узнаю, что процентная ставка уже не 3,9% как обещали, а 14%. Не очень порадовало, но не смертельно. Жду дальше. Далее выясняется, что так же в кредит мне обязательно нужно взять КАСКО, и до полной стоимости автомобиля мне уже не хватает не 130 штук, а уже 180!! Чем дольше я у них находился, тем страшнее становились условия по кредиту. Я решил сваливать оттуда, а то неизвестно до чего дойдут. Короче говоря, мое впечатление о них строго негативное, а решать каждому.
Пишу, чтобы предупредить вас и хоть как-то помочь сэкономить время, деньги и сберечь нервы. Найди я раньше честные отзывы про автосалон от настоящих клиентов, я бы к ним ни за что не обратился, но как назло, я предпочел поверить отзывам только на офсайте Стрела, разумеется там были положительные. Сразу предупреждаю, таким отзывам доверять не стоит, они явно заказные. Ну в общем что, нашел на сайте машину, позвонил и узнал, все что нужно, услышал о дополнительных скидках, так как сейчас у них распродажа, пообещали подарки, короче подкупили. Машину мне показали, несоответствие по цвету было, но не критично, сниженная цена перевалила на свою сторону. Дали договор, пока читал, еще раз уточнил, вся ли эта сумма, платит больше ни за что не заставят. “Ну вы что?! За кого вы нас считаете?! Сами же видите, в договоре все указано, и скидка…” Ну окей, подписал, предоплату попросили, внес. Потом оплачивать стал, и тут, оппачки! недостаточно средств для полной оплаты. Что за ерунда?? А это никакая не ерунда, это мне пипец как обязательно надо оплатить дополнительные опции, уже установленные без моего ведома и платные услуги дилера. В общем переплата 230000р. “Добрый” менеджер объяснил, что в случае отказа 20% неустойка, причем от новой цены. Неплохо ребята работают, ни с фига деньги с клиентов стригут.
Если вдруг где-то увидите рекламу Ац Стрела, или сайт, или положительные отзывы, не верьте ни единому слову, автосалон чистой воды развод. Я по наивности своей поверил и поехал покупать машину на самых выгодных условиях, так для меня эта затея закончилась весьма плачевно. Попал на деньги, да еще так по тупому, ругаю себя теперь, а что толку. Вот решил написать, хотя если честно не любитель, но предупредить все-таки надо. Да, действительно, машины у них есть, выбор неплохой, а вот с ценами врут безбожно, хотя очень правдиво. Машина мне понравилась, цена была удивительно низкой, разница со среднерыночной около 300 тысяч. Менеджер объяснил, что у них акция сейчас проходит, поэтому цены такие. Когда читал договор, то видел там обещанную цену и ничего меня не смутило, подписал без задней мысли. А когда мне назвали реальную цену машины, тут конечно испытал шок, плюс 450 тысяч, это оплата установленных доп опций и оказанных дилером услуг, но самое ужасное, что за отказ у них предусмотрена неустойка, размер которой составляет 20% от окончательной стоимости. Загнали в тупик, платить по любому придется. Судорожно соображал, где брать такие деньги, потому что купить было меньшим из зол. Занял у работодателя, а что делать. Буду выкручиваться как-нибудь, а вам советую обходить Стрела стороной.
В АЦ Стрела сидят профессиональные лохотронщики. Очень жаль, что даже автосалон не брезгует обманом ради легкой наживы. Обманывают что автомобиль стоит на складе и цена его намного ниже чем у официалов, просят внести предоплату и потом вдруг или стоимость становится в 2 раза выше или автомобиль оказывается бракованным. Со мной произошел второй случай, сказали что Лада Х-рей не держит обороты и обещали взамен пригнать точно такое же авто. Нужно только дней 10 подождать. Я никуда не спешил, поэтому с легкостью воспринял эту новость. Да, обещание свое они сдержали и даже сроки не нарушили, но вот стоимость оказалась на 200 000 рублей выше и мне надо было либо доплачивать их, либо оформлять возврат ранее внесенных денег, но в таком случае я теряю комиссию в размере 72 000 рублей. Я решил доплатить, и теперь пишу этот отзыв, чтобы вы знали чего можно ожидать обратившись в этот автосалон.
Голимый развод, ребята! Обходите этот автосалон за километр. Даже если им не удастся вас швырнуть на бабки, поганое настроение останется на долго. А оно вам надо? Заехал к ним прикинуть цены, посмотреть самому тачки, а то мало ли чё они по телефону натрепят. Присмотрел там одну, на вид прям супер. Тут менегер подошёл, увидел мой интерес, и давай мне на уши приседать, какой хороший выбор итд. Спрашиваю, новая? да говорит муха не сидела. А тут как раз недалеко кореш мой живёт, а он тачками с детства болеет, с закрытыми глазами разберёт и соберёт. Ну я ему позвонил, подскочи , тема есть. Ну он когда тачку глянул и под капотом и сверху, сказал что меня тупо разводят. Новьём там и не пахнет. Крашеная и битая. Я прям там хотел этому менегеру е.альник начистить, но друг убедил этого не делать. Ац стрела гавно.
Самые неблагоприятные впечатления остались после посещения автоцентра. А когда ехала, была в хорошем настроении и рассчитывала на нормальную сделку. По телефону общалась с менеджером АЦ Стрела, который мне подробно рассказал и о машине и обо всех этапах сделки, уверял, что стоимость машины указанная на официальном сайте и является окончательной. Уже находясь в автоцентре, я понимала, что цены на самом деле другие, пусть с небольшой разницей, но все-таки. Например выбранный мною Ниссан Кашкай стоит на 40 тысяч дороже, чем говорилось. А в дальнейшем я еще узнала, что покупка дополнительного оборудования это условие сделки, то есть мне обязательно надо будет купить допов тысяч на 60, что уже составляет переплату в 100 тысяч. А по телефону мне говорили, что никакой переплаты не будет, что цена окончательная. Как мне доверить после этого? И еще не факт, что они ограничатся только этими 100000 рублей. Передумала покупать машину у них, за что была обругана менеджером и практически откровенно послана. Я не стану вам советовать этот автосалон, врут с ценами и ведут себя по отношению к клиентам агрессивно.
Автомобили на фото в рекламе и автомобили в АЦ Стрела это абсолютно разные вещи. На сайте значилась подозрительно низкая цена. Я позвонил в автосалон, сказали что с машиной всё в порядке, 2019 года выпуска, средний пробег, в ПТС вписан один владелец. Хоть меня и терзали смутные сомненья, я всё же приехал посмотреть. На самом деле оказалось, что автомобиль 2015 года битый с лысой резиной, с огромным пробегом и четырьмя владельцами. Причем три владельца сменились за последний год. Я сделал соответствующие выводы, что данный автомобиль проблематичный, и покупать его конечно не стал. Не пойму одного, на что они рассчитывали, заманивая меня в салон, давая ложную информацию??? На то что я лох конченный, поведусь на низкую цену и куплю мутную тачку??? Заявляю всем!! Ловить там нечего!!! Если только нажить себе проблем.
Я был в Ац Стрела дважды, но так и не понял в каком месте этот автосалон хороший? Его так расхваливали в отзывах благодарные покупатели, а лично я ничего кроме хитрого развода там так и не увидел. Автомобилей заявленных на сайте в салоне нет, цены на реальные авто выше среднерыночных на 40-80 тысяч. Навязывают обязательные допы с платной установкой, и итоговая стоимость автомобиля вырастает на 180-250 тысяч больше. Просят внести предоплату не дав посмотреть машину, не показав на неё документов. Так же я не увидел ни одного клиента, довольного покупкой, их вообще почти не было, ещё трое, кроме меня, и те ушли злые. Зато я был свидетелем скандала, даже с привличением полиции. Клиент громогласно требовал вернуть ему деньги. Я быстро свалил от них, потому что ну очень явным тут был развод.
Второй раз я попал к ним с другом, он приезжий и легко повёлся на рекламу, я ему рассказал, какие там разводилы, но он сказал, что это со мной так обошлись, а он человек солидный, с ним такое не прокатит. Я потом долго смеялся, когда он с салона вылетел, матюкался ещё полчаса, какие аферисты тут трудятся. В общем голимый развод, никому не советую.
Я осталась очень недовольна посещением Ац Стрела. Зачем так глупо обманывать клиентов, для меня так и осталось непонятным. Они по телефону дают заведомо ложную информацию. Обещают необъяснимо низкие цены и проценты по кредиту, видимо надеятся на очень наивных и доверчивых покупателей. Например такой факт, требуют внести 20% от стоимости автомобиля, но его в салоне нет, он находится на их складе, обещают его привезти, как только клиент оплатит. Такой вариант покупки ну никак не вписывается в этот бизнес. Здесь имеют место большие, а для многих просто огромные деньги. Поэтому покупать “кота в мешке” здесь не вариант. Это вам не чехол для телефона за 100 рублей на али экспресс покупать, так даже там гарантируют стопроцентный возврат денег, если товар не понравится. А в салоне тебе не вернут деньги в случае отказа от покупки. Я считаю, что у них процветает самое настоящее мошенничество, поэтому не советую автосалон, как и остальные, кто написал отзывы!!!
Развели как лоха в Ац Стрела. Сам виноват, понимаю, но так просто нельзя работать, вроде как официальный дилер. Хотя у меня на этот счет большие сомнения. Хоть официалы, хоть нет, но так беспредельничать, как этот автосалон, нельзя. Хотел обменять свою Гранту 2014 года на новый Ларгус, под условия программы я подходил, общался до этого с менеджером, тот сказал, что проблем никаких не будет. Гранту оценили нормально, как и предполагалось. За оценку с меня взяли 10 тысяч и перешли к оформлению новой машины, потребовалась предоплата. Меня это смутило, но не остановило. Менеджер залил мне в уши, что так положено, это формальности, а скидка обязательно будет и все такое. Ну почему я должен был сомневаться? Момент оплаты открыл все карты и показал мне, какой я все-таки лох. Скидка на Ларгус только 70 тысяч, именно в такую стоимость эти уроды оценили мою машину, на состояние которой я в принципе не жаловался. И всё, назад дороги нет, все документы подписаны. Просто подарил им свою Гранту. Не обращайтесь к этим уродам, разведут любого.
Народ! Никому не стоит связываться с АЦ Стрела! Почитайте отзывы! Развод и только на Селькоровской 82 лит В!!
Менеджерам на клиентов вообще нас*ать! Им главное продать тачку подороже.
С кредитами просто мрак! До последнего не знаешь какой банк тебе одобрил кредит и под какие проценты. И машину не показывают, пока кредит не одобрен и пока не заплатишь первоначальный взнос. А после всего выясняется, что машина на самом деле дороже стоит и проценты по кредиту неимоверно выросли. А потом уже трепыхаться бесполезно. Один фиг клиент остаётся в минусе. Я как увидел ту бешенную сумму которую я выплачу в итоге, просто плюнул на них и ушол с салона ни с чем, а предоплата в размере 160 000 так у них и зависла. Связывался с юристом, он говорит что попробовать можно, но гарантий никаких не даёт, уж больно всё по хитрому с документами делает автосалон, с их стороны всё всегда правильно. Всё равно попробую, может удасться хотябы своё вернуть.
Автосалон хороший. Шутка. Нет. Мне, конечно, сейчас не до шуток, потому что я как раз с АЦ Стрела побегал от души. Говоря слово побегал, я подразумеваю лютые головняки, которые доставил мне непосредственно салон. Если у вас проблем не было давно то я конечно могу посоветовать это место, ну а если вы адекватный человек, то я конечно же дам вам совет подсуетиться и найти что-то иное. Хоть на свалку идите и там выбирайте машину, чем дарить деньги этим чмошникам. Не хотел переходить на оскорбления, но тут совершенно никаких других слов нельзя подобрать. Только оскорбления. Я думаю, не многие разбираются в автомобилях, с такими им будет ещё проще. Человек обратится за советом, а они насоветуют всего того что им выгодно будет в итоге. Эта выгода нелегальная. Я понимаю когда прибыль правильная, в том плане что честно сделана, а когда вот так, то это совсем уже. Многие люди туда идут, идут и спрашивают что лучше, как лучше и подобные обыденные для автосалона вопросы, только задают они их не задумываясь о том что все это в итоге против них и сыграет. Я видел лично как это происходило, при мне парень расспрашивал сотрудника, эх если бы я знал тогда то что знаю сейчас, я бы того парня остановил.
Нашел у АЦ стрела Киа Рио на 170 тысяч дешевле обычного. Конечно ломанулся сразу в автосалон, узнать что да как, и реально ли такое вообще. К моему великому удивлению менеджер подтвердил стоимость машины и она даже была в салоне. Прошли тест драйв, отлично!! Я не задумываясь внес предоплату. И менеджер заметив мой азарт, воспользовался ситуацией и напихал в автомобиль допов на 200 тысяч, даже не предупредив меня об этом. Я узнал это уже из договора, который мне подсунули на подпись. Я сказал, что так дела не делаются, у меня нет денег доплачивать, и я отказываюсь покупать у них автомобиль после такого явного развода, и вообще нет желания с ними сотрудничать. В ответ на это, совсем не стесняясь в выражениях, мне ответили, что деньги которые я внёс в качестве предоплаты, теперь пойдут на оплату неустойки за отказ от покупки, и указали на пункт в договоре, в котором это было прописано.
Таким образом мой поход в автосалон стоил мне 140 тысяч рублей!!!
Если у вас где-нибудь завалялись не нужные 100-200 тысяч, то вам стоит посетить данного дилера.
Бессовестные наглые мошенники автосалон Стрела!!!! До последнего мурыжили, машину не показывали, хотя предоплату забрали в первые минуты. Нужно подождать немного… Подождите ещё… Возникли непредвиденные обстоятельства… И так восемь часов продолжались эти издевательства. А потом мы узнаём, что автомобиль оказывается с заводским браком и они не могут нам его продать. Да мы теперь больше чем уверены, что с самого начала не было у них именно этого автомобиля, который нам резервировали по телефону, и из за которого мы проехали почти 900 километров. Просто тактика у них такая, вымотать клиента до изнеможения, а потом из него хоть верёвки вей, на всё согласится, если ещё учесть что предоплата уже внесена. Пока мы там тупо просиживали штаны восемь часов подряд, менеджеры делали свою работу, они разводили других клиентов. В итоге нам предложили совершенно другую марку и модель, которую мы и купили, доплатив ещё 110 тысяч. Отвратительный автосалон и отношение к клиентам. Никто никогда к ним не ездите
Это ужасный автосалон, прлсто млов нет. Работают мошенники по телеыону дают одну инылрмацию что типа машина стоит дешевле, крелит под низкий процент, а по факту совершенно другое. Когда приезжаешь в автосалое видишь как все дрожат от лжи, это пря очень заметно, что менеджеры по продажам, что кедиьный отдел. До последнего не знаешь на кпких условиях одобрли кредит, не знаешь н % ставку, ни ежемесячный платеж. Просятподписать документы на наряд закпз на машину и тут меня осенидо что это обсан чстой воды. Я отказалась подписывать и ушла от туда. Еикому не советую ткда ехать, не верьте что они говорят по телефону, это всё ложь.
Хотела купить у них Volkswagen с пробегом, приехала в автосалон, заранее договорившись с менеджером по телефону о наличии авто, о стоимости, обсудили все вопросы, комплектацию, цвет, наличие ПТС, всё было, всё устраивало, нужно было просто приехать оплатить и уехать уже на своей машине. Просто и удобно, согласитесь? Я порадовалась, что и у нас в России теперь есть такой сервис. Да видно рано я начала радоваться. На самом деле никакой радости в Парк Авто нет вообще. Сплошное расстройство. Автомобиля в салоне на момент моего прибытия не оказалось. Клятвенно пообещали, что его доставят буквально в течении одного-двух часов. А это время предложили потратить с пользой, заняться оформлением документов, чтобы зря не терять моё время. Снова скажу приятно удивили своей заботой. Я поверила им безоговорочно, видимо сказались годы прожитые в Германии, там не принято обманывать своих клиентов, они очень дорожат репутацией. А нашим дорогим соотечественникам по всей видимости это слово не знакомо, так же как и честность и порядочность. Потому что как только я отдала им деньги, про меня забыли. Уже через три часа я сама напомнила о своём существовании. Мне в ответ рявкнули: ждите. И опять ничего. Только к вечеру, наверное сжалившись надо мной, ко мне подошёл один из них, и сказал, что сегодня ждать бесполезно. Но по его глазам я поняла, что мне здесь вообще ждать чего-то бесполезно. Я попыталась вернуть свои деньги, но поняла что Россия неизменна, лохотрон царит. А потом еще и отзывы про них нашла. В 90-е, когда я уезжала в Германию, творилось то же самое, только в более грубой форме, но суть неизменна. Удачных всем покупок, господа-товарищи, только делайте правильный выбор.