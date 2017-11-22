Адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, дом.82, лит. В

Телефон: +7 (343) 363-44-52

Сайт: https://ac-strela.ru

АЦ Стрела на ул. Селькоровская, д.82, лит. В

Мультибрендовый дилер предлагает широчайший выбор отечественных и зарубежных автомобилей по ценам значительно ниже среднерыночных. Обусловлено это тем, что АЦ Стрела напрямую сотрудничает с производителями. Автосалон обещает самые удобные и выгодные условия по автокредитованию, где процентная ставка предоставляется минимальная. Возможность приобретения автомобиля в рассрочку на специальных условиях. Очень удобная программа трейд-ин, позволяет без лишних проблем быстро и выгодно продать свой автомобиль и купить новый с хорошей скидкой. Чтобы убедиться в точности этой информации нам необходимы отзывы клиентов, которые уже посетили АЦ Стрела на ул. Селькоровская, д.82 лит. В. Поэтому просим написать нам.