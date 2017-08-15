Адрес: Ставрополь, 1-й Параллельный проезд, 29
Телефон: +7 (865) 222-20-78
Сайт: https://ac-caravelle.ru/
АЦ Каравелла по адресу 1-й Параллельный проезд, 29
Автосалон заявляет, что знает, как правильно нужно работать с клиентами. А выбор автомобилей, представленных на официальном сайте Каравелла, просто поражает своим ассортиментом. В наличии имеются автомобили от самых известных марок, отечественные, зарубежные, новые, подержанные. Цены предложены в широком диапазоне, что позволяет любому клиенту совершить покупку. Кредитование на лояльных условиях в крупных банках России, госпрограммы. Также уверяют, что для них важна репутация. Что ж, хочется надеяться, что и в реальности всё действительно так. А для того, чтобы в этом убедиться, нам нужны отзывы клиентов, которые уже побывали у них. Можете на нашем сайте делиться своими впечатлениями, какого бы характера они не были, главное честными.
10 комментариев
Муж решил приобщить меня к своему увлечению зимней рыбалкой, но я сразу поставила условие — поменять автомобиль на более приспособленный к плохим дорогам. Нашли интересное по цене предложение от Каравелла, на Параллельном проезде, 29 Обновленный ВАЗ Патриот вышел за 649 тысяч рублей в комплектации Классик. Машина была в наличии, так что мы сразу решили покупать. Вся процедура оказалась хорошо организованной, по времени надолго нас на заняла. Даже ТО прошли практически без очереди, при оформлении нам предложили выбор подарка. Муж решил, что в первую очередь нужно поменять навигатор. Очень довольны автомобилем, особенно ценой, конечно все это благодаря тому, что автосалон сделал шикарную скидку.
В этом Каравелла я приобрела Hyundai Tucson. Покупка на мой взгляд прошла гладко и юридически прозрачно. В целом на покупку машины ушло 2 часа. Прогулки по автосалону я в счет не беру. Хочу сказать всем читающим мой отзыв, что здесь столько выгодных и интересных программ для покупок. Что главное желание купить автомобиль, остальное подберут. Была бы у меня старая машина, сдала бы ее по программе Трэйд Ин и получила бы дополнительную скидку. Трэйд Ин у них выгодный и этой программой воспользовались на моих глазах много клиентов. Я же взяла свою машину в кредит по низкой процентной ставке. В подарок получила резину, автосалон готова советовать.
Мы с мужем уже какое то время думали над тем, что пора бы поменять нашу старую машину на новенькую. Тут он просматривал модели, их характеристики и цены в интернете. Оказалось, что в Каравелла сейчас действуют хорошие скидки, так что мы выбрали за 1 034 000 рублей Сузуки SX4 New. Уточнили у специалиста по телефону наличие интересной нам комплектации и поехали авто покупать. Выбрали машину в белом цвете, на наш взгляд так она смотрится наиболее выигрышно. Ведь дизайн нам был не менее важен, чем опции. Подписание документов о покупке много времени не заняло. Так что своим посещением этого автосалона мы вполне довольны.
«Каравелла» – это четвертый автосалон, который мы с женой посетили за два дня, чтобы приобрести себе хороший семейный автомобиль. Здесь лично мне понравилось внимательное отношение персонала, а также индивидуальный подход толкового менеджера по имени Алексей. Он выслушал все наши пожелания и хотелки, и предложил нам несколько оптимальных вариантов авто. В общем, в итоге отдали предпочтение новому кроссоверу Ниссан Х-Трэйл. В первую очередь, отмечу шикарный просторный салон и комфортное управление машиной. Дополнительным аргументом в пользу данного выбора стала довольно-таки приличная скидка по акции.
Планировали купить китайца, когда приехали в автосалон Каравелла. Но, когда зашли, обратили внимание, что проходит акция и есть очень достойные европейские внедорожники, на которые скидка от 60-ти тысяч и больше. Менеджер, увидев нашу с женой заинтересованность, предложил открыть фольксваген туарег, который стоял к нам ближе всего. Конечно, это небо и земля по сравнению с китайскими автомобилями. Подошли к столу, где оформляют кредиты и попросили сделать расчет платежа, если брать кредит на 3 года. Потом дали мои документы, чтобы оформить кредит. Так, за 3 с небольшим часа, мы стали счастливыми обладателями туарега, конечно цена дороже, так и машина такая, что ни с чем не сравнить, и менеджеру Каравелла отдельное спасибо, очень довольны!
Hyundai Solaris за 549 000 рублей в Ставрополе мы даже не ожидали найти, цена в столице такая возможна, но наши дилеры обычно ценник ломят. Когда увидели эту стоимость на сайте КАРАВЕЛЛА, то даже сначала немного не поверили. Об этом автосалоне на тот момент мы знали очень мало, но все же решили рискнуть, открыли отзывы о них конечно, убедились что больше довольных покупателей. Сотрудники нас встретили очень вполне нормально и показали нам эту машину. На все вопросы по ее характеристикам ответили без труда, так что мы в тот же день оформили все документы на нее. Теперь мы понимаем, что приобрели очень надежную и качественную машину выгодно. Так что для нас этот автосалон теперь один из лучших, и мы смело можем рекомендовать его всем остальным.
В целом хороший и большой автосалон. Приезжала сюда за машиной и вернулась домой за рулем нового автомобиля Renault Logan. Этот автомобиль мне помог выбрать консультант из Каравелла. Ведь ехала я сюда изначально без единой мысли на счет модели или марки. Я полностью полагалась на советы консультанта, ему виднее, ведь он каждый раз продает десятки машин и хорошо в них разбирается. Действительно, машина подобрана идеально, прям как под меня. И тип кузова, и стоимость и другие характеристики, присущие моей базовой комплектации. Я в целом довольна, могу порекомендовать всем приезжать сюда за авто.
Знакомство с Каравелла у меня состоялось пару недель назад, когда я посетил его в надежде подобрать себе здесь хороший автомобиль. Масштабы этого места произвели на меня хорошее впечатление, с выбором тоже никаких проблем не было, сразу отметил для себя несколько моделей, которые в дальнейшем и рассматривал для покупки. Получил грамотную консультацию от менеджера, который любезно согласился провести сравнительную характеристику между двумя моделями, которые мне приглянулись больше всего. После такой консультации я решил купить Nissan Qashqai New. Удачное приобретение, доволен тем, что выбрал этот автосалон на 1-м Параллельном проезде, 29
Выбирали машину для супруги, на сайте Каравелла понравилась хорошая цена на Киа Пиканто. В общем, оставили предварительную заявку, через полчаса нам позвонил менеджер, уточнили у него какие комплектации, а также цвета кузова есть в наличии, возможность скидки и оформления машины в кредит прямо на месте. Непосредственно в автосалоне менеджер показал нам машину, рассказал о ее параметрах и технических характеристиках, а также объяснил о некоторых новомодных функциях. И если у нас с женой еще и были определенные сомнения на ее счет, то после проведения тест-драйва по городу они полностью все исчезли. Автосалон проводил акции, были скидки , поэтому купили по нормальной цене.
Каравелла точно заслуживает звания лучшего автосалона в Ставрополе. Кроме богатого ассортимента, здесь отличный сервис и обслуживание. Мы приехав сюда сразу сказали менеджеру, что не знаем что хотим. Нас вполне бы устроил хороший автомобиль по цене до 500 000 рублей. Менеджер сказал, что подберем без проблем самый лучший вариант. Начал он с хитов продаж. Самым востребованным автомобилем, по его словам, являлся Hyundai Solaris. Многие его спрашивают и поэтому он есть во всех цветах и комплектациях. Мы увидев его, больше ничего смотреть не захотели. А попросили оформить документы по продаже. Уехали на нем через пару часов, после оформления документации. Спасибо огромное, автосалон нам очень понравился!