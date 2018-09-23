Адрес: г. г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2В
Телефон: +7 (351) 220-70-62
Сайт: https://magic-cars.ru
Мейджик Кар в Челябинске
Автосалон заявляет о себе, как об официальном дилере десяти различных марок автомобилей. В Мейджик Кар представлены как новые, так и авто с пробегом. Гарантируют, что все автомобили проходят тщательную проверку. Отвечают за юридическую чистоту сделки. Автокредитование на самых выгодных условиях, даже под 0%. Также возможно участие в различных госпрограммах. Указывают на сотрудничество с ведущими банками России. Всё это конечно очень заманчиво, но хотелось бы немного конкретики. Просим оставлять здесь ваши отзывы, если вы уже имели честь побывать в Мейджик Кар на ул. Мологвардейцев, 2В
41 комментарий
Пишу это чтобы предостеречь людей от обязательного обмана в Мейджик кар на Мологвардейцев 2В в Челябинске. Они попросту не могут по другому, это для и есть основная цель, обманом выманить деньги, получить подпись клиента в договоре, а потом другая цена и как хочешь. Если бы сама не попалась в их ловушку, наверное не поверила бы, что сейчас еще есть такие мошенники, но увы, не минула меня эта доля. В средствах была ограничена, поэтому для меня было важно купить машину недорого. В интернете пересмотрела большое количество страниц автодилеров и в итоге пришла к мнению, что именно этот автосалон продают машины честно. Об этом оставили много отзывов их клиенты, чему я и поверила. Сначала позвонила им, слово в слово подтвердили всё, и когда приехала тоже уверяли, что цена указана окончательная. После того, как была поставлена подпись в договоре, я узнала, что машина стоит на 160000 дороже. Со мной сразу же стали по другому разговаривать, уже не было и намека на вежливость. За отказ неустойка, об этом меня вскользь уведомили. Я в ужасе позвонила родным и благодаря их помощи купила машину. Иначе бы просто потеряла большую по моим меркам сумму. Поэтому и предупреждаю всех, чтобы с осторожными и не связывались с мошенниками из Мейджик кар.
Хотели меня кинуть Мейджик Кар но я не предоставил им такой возможности. Надумал купить Ниссан Кашкай, на сайте почитал за автосалон, вроде хорошо народ отзывается, цены норм, решил брать. Приехал, машина в наличии, выбирал цвет, подходящую комплектацию, уточнил за цену и стали оформлять. Показали мне договор, все как и договаривались, ничего лишнего. Потом менеджер что-то забегал, какую-то ошибку в договоре обнаружил, надо переделать. ну надо, значит надо, подожду. Хожу вокруг машины, не нарадуюсь, тут мне приносит он значит договор, я уже хотел расписаться, он мне пальцем тычет где подпись надо поставить и как будто невзначай прикрывает рукой вышенаписанное. Мне это не понравилось и я решил еще раз перечитать договор и не зря. Уже другую цену умудрился нарисовать, ни много-ни мало, а на 90 тысяч больше. Я на него наехал, а он типа вообще не при делах, типа мы так и договаривались, я наверное не услышал. Короче дурака из меня пытались сделать. У меня слава Богу со слухом и со зрением все в порядке, не жалуюсь. А вот вам, уроды, надо бы сменить тактику работы, а то не ровен час нарветесь на серьезных людей.
Мы давно собирались приобрести автомобиль для нашей семьи. А тут нашли информацию, что возможно купить дешевле по программе “мой первый автомобиль”. Обратились в автосалон, нам это подтвердили. Я особо не вникала, в основном общался муж, но я четко слышала, что речь велась о скидке почти в 140 тысяч. 35000 от производителя и 99000 по гос программе. Еще в подарок обещали зимнюю резину и подлокотники. Муж попросил посмотреть кредитный договор, на что получил отказ. Кредитный менеджер сказала, что не может его показать, пока не одобрен кредит. Но первоначальный взнос уже было внести необходимо. Муж заподозрил что-то неладное, но его постарались быстренько переубедить, что это простые формальности, кредит обязательно одобрят.
Затем подошел другой менеджер и они между собой тихо общались, из их разговора было понятно, что скидка в 35000 почему-то не проходит. Потом выяснилось, что подлокотников тоже нет. Дальше началась какая-то ерунда с процентами. Изначально речь шла о 5-ти%, потом уже говорят про 12%, потом уже 18%. Это все уже напоминало развод. Мы не решились с ними связываться. Хорошо что мы стали свидетелями этого разговора, а то еще неизвестно какой “радостью” обернулась бы для нас покупка первого семейного автомобиля.
Только мы приехали домой, как нам позвонили из Мейджик кар с вопросом: Ну что же вы так быстро уехали? Таких выгодных условий вы больше нигде не найдете.
Да уж, таких “выгодных” условий и искать не стоит. Не советуем к ним обращаться.
Больше ни за какие коврижки не обращусь в Мейджик кар, там торгуют или очень дорогими машинами, или откровенным автохламом. Жаль я не распознал этот лохотрон раньше. Купил там Датсун Он-До, отдал за него 510 тысяч и получил взамен нерабочее авто. Нет, первое время все было нормально и я даже ездил на этой машине, а вот потом начались бесконечные ремонты, причем половина из них за мой счет, так как не все попадает под гарантию. То подшипник загудел, то стойки застучали, а вчера вообще заднее стекло рассыпалось вдребезги. Конечно я ездил в автосалон и пытался или вернуть или поменять этот автомобиль, только был благополучно послан в известном направлении. Не хотите тех же проблем, тогда прочитайте мой отзыв и примите правильное решение.
Перед тем, как принять решение в пользу Мейджик кар, я объездил 4 автосалона и везде норовят продать машину дороже, хоть 30-50 тысяч, но все равно. А эта компания предложила самую низкую стоимость, в связи с распродажей. Год выпуска был 2020, ну и что, главное машина абсолютно новая. Меня все устраивало, договорились, что завтра с утра приезжаю в автосалон с деньгами и покупаю. Утром приезжаю, машину еще раз посмотрел, все нормально. Менеджер что-то юлить начал, предоплату уже просит. Я то не против, надо значит надо, но наверное для начала не мешало бы договор почитать. Менеджер говорит, что его еще составляют, что время терять, пока эти формальности выполним. Я конечно только за, чтобы сделка прошла быстро, но все-таки речь о деньгах идет, поэтому торопиться лучше не буду. Через час мне показали договор, а там цена на 300К выше. Вот это поворот! Действительно, самого лучшего дилера выбрал. Оказывается, распродажа была вчера, а сегодня всё уже. Нормально! А предупредить нельзя было? К официалам не заезжал пока, а наверное придется покупать у них, это, по моему мнению, самый безопасный вариант. Они сразу называют реальную цены машины и не виляют потом, пусть дороговат, но все же менее опасно.
Что тут сказать, конченые разводили это. Ехать к ним в автосалон я не советую, потому что нервы вы себе испортите и уйму времени потеряете. Я целенаправленно приехал за Рено Каптур, которым мне обещали продать по акционной стоимости. На момент приезда автомобиля на месте не было. С меня требовали предоплату, но от этого я категорически отказался. Тогда мне стали навязывать беушный Каптур, на первый взгляд в нормальном состоянии, без ДТП, один хозяин. Я даже решил было его покупать, как вдруг вспомнил совет друга, что всегда надо пробивать по базе самостоятельно, мало ли что продаваны рассказать могут, да и доки подделать не большая проблема. Пробил и правда шокировала, 3 ДТП, одно серьезное, 3 хозяина и с годом выпуска на год нае@али. Ну как так то? Это же наглейший развод! А денег то они нехило планируют за машину взять. Стал высказываться по этому поводу, так меня быстро на улицу выставили. Десятой дорогой надо обходить мейджик кар.
Была недавно в этом отвратительном дилерском центре и спешу оставить о нем отзыв. Если вы хотите к себе уважительного отношения, то этот автосалон, вам его не может предоставить. Я приехала сюда по пути на работу, время было 9 часов утра, так мне пришлось почти час ждать продавца-консультанта, то они кофе пьют, то на планерку пошли. И когда я уже хотела развернуться и уйти, ко мне соизволил подойти один из сотрудников. А от него жутко воняет перегаром и сигаретами. Аж стоять рядом было неприятно. На мои вопросы он мне не смог дать внятного ответа. Видимо еще не протрезвел, потому что на мои вопросы ничего конкретного не мог ответить, а потом, когда я начала жаловаться на низкий уровень консультации и захотела обратиться к руководству Мейджик кар и вовсе сказал мне что я его заколебала, и посоветовал найти себе парня и ему выносить мозг. Я офигела!!! Не стала дальше разговаривать с ним а просто хлопнула дверью и ушла.
То что автосалон разводит я конечно подозревал, но чтобы настолько!!! Это же офигеть можно, они делают деньги на пустом месте, путем развода наивных и доверчивых клиентов. Сначала Мейджик кар с поют в уши, что все будет в шоколаде, прикидываются типа честными и порядочными, а когда клиент им начинает доверять, разводят его на предоплату, а потом хоть трава не расти. Я с ними никогда не связывался и точно не собираюсь, с$ать я на них хотел вообще, но когда они по скотски поступили с моим отцом, пенсионером, ветераном труда, я решил не спускать это на тормозах, а довести дело до конца и наказать этих бесстыжих уродов. Когда отец понял, что цена автомобиля совершенно не соответствует той, о которой речь шла изначально, на которую он собственно рассчитывал, он отказался покупать автомобиль. Так эти твари содрали с него 86 тысяч, якобы уплата неустойки. Это оговаривается в договоре, но никто же не думает, что этот пункт пропечатан специально, чтобы сдирать с людей деньги за свои мошеннические действия, получается как бы согласно договору подписанному обеими сторонами. Я намерен разобраться с ними и заставить вернуть отцу деньги и принести публичные извинения.
Мейджик кар нельзя покупать автомобили с пробегом, это стопудово подстава. Продадут восстановленный после аварии, как мне, и крайних не найдешь. Я ступил сам конечно, но автосалон тоже твари конченые, так нагло нельзя покупателей кидать. Такой тачке красная цена в базарный день тысяч 300 от силы, а с меня пол ляма взяли как нефиг делать. А упустил этот момент, когда осматривал, манагер постоянно отвлекал, да и своими инструментами у них строго запрещено проверять. Тест драйв пройти не получилось, нашли кучу отмазок, чтобы дать мне авто протестировать. Так, маленький круг проехали и то манагер сам за рулем. Короче дурак, что купил нифига нормально не проверенную тачку, тут я не спорю, моя вина. Но как эти уроды без зазрения совести могут торговать такими убитыми тачками, и при этом заявлять о себе как о надежном и порядочном официальном дилере, вот еще в чем вопрос. Сунули мне кучу бумажек, проверки, результаты диагностики, с печатями и кучей подписей, все вроде как нормально, я больше поверил еще и потому, что дилер то официальный, не станет мараться такой подставой. Ан нет, не побоялись замараться, швырнули как пацана.
Я не советую вам доверять этой конторе, даже если очень хочется купить у них тачку. Да, бесспорно, обещают они кресиво, но это голимая фальшь с целью заманить вас к себе в Мейджик кар и кинуть, хоть на какие-то деньги. Я у них потерял деньги за бронь, пусть немного, но неприятно. Явный же развод этот автосалон! Бронировал машину всего на день, надо было найти недостающую сумму. Приехал как и договаривались, а машины нет, видите ли продали по незнанию. Как так по незнанию? Начали валить на какого-то нерадивого менеджера, который у них якобы только без году неделя работает, вот он во всем виноват, будет наказан. НО! Деньги за бронь они вернуть не могут, надо покупать какую-нибудь другую тачку. Стали таскать меня по залу, предлагать машины либо в разы дороже, либо старую рухлядь. В итоге плюнул на все и уехал ни с чем. Как результат потраченное зря время, нервы и деньги. Да 10 тысяч, не много, но почему я обязан их дарить разводилам?
В Челябинске на Мологвардейцев 2в работают мошенники! Они прикрываются именем автосалона с репутацией, но не оправдывают свое название!! Никакого прогресса, одно обнищение. Договорился с ними об обмене тачки по тред-ину, приехал к ним, как и договаривались. Вышел мастер, начал осматривать мою машину. Предложил оплату в 300 тысяч. Хотя раньше мне везде предлагали не меньше 400. Ну ладно, я подумал, что, если тут найду нормальные варианты с минимальной доплатой, то можно и скидку сделать. Но, что самое страшное, вариантов я не нашел! А все из-за того, что автосалон на обмен предоставляет крайне ограниченный ассортимент автомобилей. Выставляет только самые дорогие варианты, что вам приходится доплачивать, если не полную стоимость своей тачки, то близко к этому. Знаете, что я понял? Все эти трейд-ины и акции во всяких говносалонах – все это туфта. Развод на лошка, который не способен распознать истину. Слава богу, что я не стал подписывать никаких документов в Мейджик кар. Когда увидел, какие модели они мне предложили к обмену, развернулся и уехал. Жаль только времени потраченного.
Люди! Это мошенничество! Не ведитесь на красивые речи и обещания Мейджик кар, потом плакать будете! Я по вине этих сволочей осталась без своей машины. Обратилась к ним в автосалон, чтобы приобрести авто по программе trade-in, условия понравились, да и заведение показалось приличным. Сошлись на том, что мою Ладу Калину 2014 г.в. примут как первоначальный взнос по кредиту, который мне был обещан под 4,9% годовых. Я с радостью пошла на это, ну сами посудите, отличный же вариант. Калину забрали, я все что нужно подписала, а потом эти гады быстро переобулись и поменяли все условия настолько кардинально, что просто капец какой-то. Моя Калина подешевела в 2 раза, видите ли выявились какие-то серьезные, доселе неизвестные мне дефекты, а проценты по кредиту выросли в 5 раз. Да, и цена на новую Шкоду Рапид тоже поднялась на 230 тыс. Я от всего отказалась, надеялась, что мне вернут мою машину, но не тут то было. Эти твари ткнули мне бумагу в лицо, где черным по белому было написано, что Калина теперь проходит как неустойка за отказ от сделки. Я кожей понимаю, что они не правы, но ничего поделать не могу. Буду искать толкового юриста. Если у кого есть знакомый, напишите мне пожалуйста, буду благодарна.
Предупреждаю всех, этот МЕЙДЖИК КАР мошенники, не верьте им. Хотел брать у них в кредит Рено Логан, но меня дико развели. Уговорили взять Ладу Весту SW на условиях госпрограммы, под 2,9% годовых. Я как лох повелся, потому что Логан мне бы мне пришлось брать под 11%, а тут вроде такая выгода. В общем в итоге понял, что попал и серьезно, потому что Веста оказалась битая, то ли уронили, то ли что-то там, короче повредили при транспортировке, что совершенно не радует. Но еще хуже то, что и кредит мне выдали вовсе не по государственной программе, а под 18%, что вообще жесть. Спихнули бракованную машину и с процентами нагрели. Уверен, что откажись я от Весты, то и Логан бы мне впарили не под меньшую процентную ставку. Но там хоть вроде машина без повреждений. Все негативные эмоции, которые существуют, я испытал на себе одновременно. Самое поганое еще и то, что сделать уже ничего не можешь, а эти уроды нагло в лицо усмехаются. Стороной их автосалон обходить надо, правды нет, так и будут продолжать народ дурить.
Искал себе новый автомобиль, наткнулся на этого Мейджик кар. Привлекла довольно низкая цена на Ниссан Кашкай, его предлагали за 520 тысяч рублей. Звоню в автосалон, интересуюсь в честь чего такие большие скидки? Мне отвечают. что завод им сделал хорошую скидку, а они в свою очередь не стали жадничать и снизили стоимость на машины. И если я хочу что то успеть купить, то нужно побыстрее к ним приехать, так как желающих много и авто продаются как горячие пирожки. Я позвал с собой приятеля и мы в этот же день были на месте. Но вся эти скидки, оказались обычным разводом. Там мы услышали, что ту машину которую я хотел уже продали, но есть точно такая же модель, только в полной комплектации, естественно дороже. Я сразу понял что это лохотрон и не стал дальше слушать их, и мы развернулись и уехали.
Этот Мейджик кар твари и разводилы, которые нагло торгуют битыми тачками! Скрывают это от покупателей и тем самым бессовестно наживаются на этом! Мне они продали Ниссан Кашкай двухгодовалый и по словам менеджера просто в идеальном техническом состоянии. Деньги за него взяли приличные, напихали еще в него кучу мне не нужного, но блин обязательного дополнительного оборудования. А после покупки, примерно на пятый день, машина встала в автосервис на неделю. Из объяснений мастера я узнала, что Ниссан явно старше, о чем говорит износ двигателя и многое другое, далее, он принимал главное участие в аварии, последствия которой еще долго будут откликаться на моем кошельке, и то доп оборудование, что мне подсунули, на самом деле китайское фуфло и стоит сущие копейки, а уж никак не 80000. Я неоднократно уже пыталась связаться с руководством и решить этот вопрос мирным путем, но все безрезультатно. Менеджер мне так и сказал “фиг вы что докажете”. Это стало последней каплей и намерена довести дело до конца, чего бы мне это не стоило. А вам совет, обходите автосалон за километр и тогда проблем не будет.
Какие этот Мейджик кар всё-таки сволочи, никому не пожелаю оказаться на моем месте. Мало того, что из другого города выманили в свой автосалон, так еще так по-скотски со мной обошлись. Промариновали 2 часа непонятными ожиданиями и в итоге просто кинули на деньги. Я всё так вышло лишь потому, что данная компания занимается исключительно разводом. Эти наглые тупые сволочи с самого начала знали, что меня кинут, им по фигу на клиентов, им главное наши деньги заграбастать. По телефону я говорила, откуда собираюсь ехать, что 350 км в одну сторону это совсем не ближний свет, менеджер слушал и понимающе отвечал, что опасаться нечего, они честная компания и тому подобное. Ну вот эта самая “честная компания” в конечном итоге лично на мне разжилась деньгами. Абсолютно ни с чего 220 тысяч упали в кассу, а может и тупо в личные карманы мошенников, да мне всё равно в принципе, куда они там упали, меня добивает сам факт того, что я ни за что, ни про что вынуждена была отдать им свои кровные. В конце сдали только узнала, какова окончательная цена машины, после чего вынуждена была отказаться от такой “выгодной” покупки. А пол условиям договора я обязана была за отказ заплатить 10%. Вот так, уважаемые, примите к сведению и будьте бдительны.
Я наверное никого не удивлю, сообщив что пострадал от аферы когда обратился в Мейджик кар, но я первый раз столкнулся с покупкой нового автомобиля и никак не думал что автосалон на такое способен. А тут оказалось все тоже самое что и на рынке. Надо было держать ухо востро. Вообще я хотел купить Митсубиси Аутлендер, но оказалось что немного не успел и машину только что купили. Решил тогда присмотреть что то другое. Менеджер стал нахваливать новую модель Рено Каптур. Присмотрелся к нему и действительно внешне выглядит довольно не плохо. Качество мне тоже пообещали отличное, сказали что ничуть не хуже импортной машины. Ну что ж, согласился на это предложение, только не ожидал что авто так дорого стоит. Потом уже оказалось что я здорово переплатил, так как у официального дилера ее можно было купить на 122 000 рублей дешевле. Вот и получилось,как на базаре, а я то думал везде одинаковые цены.
Я по жизни не приемлю беспредел в любом его проявлении. Но недавно в Мейджик кар пришлось столкнуться с этим при попытке приобрести в кредит подержанный автомобиль. То что творится в этом автоцентре иначе не назовешь. По онлайн заявке мне одобрили кредит под 7% на покупку авто стоимостью 980 000 р. Также со мной связался кредитный менеджер и все мне досконально объяснил, рассчитал вплоть до ежемесячного платежа. Меня эти условия полностью устроили и я приехал в автосалон. Но там все началось заново, заявки, ожидание решение от банка. Все бы ничего, если бы не финал. Менеджер показала договор, условия соответствовали тем, что и были изначально мне предложены. Хотел подписать договор, как положено ознакомиться со всеми листами, но она выхватила у меня его из рук и унесла в другой кабинет, под предлогом что дата проставлена не правильно. ну что ж, бывает. Через 5 минут приносит и снова намекает на то, что надо подписать по-быстрому, зачем читать, там и так все ясно. Но меня вот это как раз и напрягло. Смотрю, а цена уже 1 230 000 р., кредит под 21%. Разве это не беспредел? Да еще какой!!!
Не ведитесь! Информация на сайте Мейджик кар совсем не соответствует реальности! Я посмотрела их сайт, всё шикарно расписано, большое количество положительных отзывов, которые, я больше чем уверена, пишут они сами, чтобы привлечь клиентов. Цены намного ниже, чем у других. А ещё куча подарков и акций. Я повелась на это всё. Но когда приехала к ним в автосалон поняла, что на самом деле не всё так прекрасно, как обещают. Сначала мне попался ужасный сотрудник, который мало того, что не мог нормально ответить на вопросы, так ещё и очень грубо и некультурно выражался. Хоть это мне ужасно не понравилось, я всё же осталась и решила, что приехать сюда просто так, было бы глупой тратой времени, хотя в итоге так и оказалось. Я выбрала автомобиль, цена кстати, совпадала с ценой на сайте. Мне пришлось долго ждать, пока освободится сотрудник, который оформляет документы, в это время я походила по автосалону и заметила, что цены многих автомобилей намного выше, чем на сайте. Но я не предала этому значения. Позже мне дали договор, вижу что цена значительно выросла и скидка пропала. Сотрудники сделали вид, якобы ничего не понимают. Тут я уже была уверена, что это лохотрон!
Вчера с женой побывали у них и поняли, что Мейджик кар лохотрон. Вся их реклама, информация на официальном сайте, ответы операторов колл центра, это голимый развод. Мы приехали в автосалон, потому что выбрали у них то, что давно хотели, присмотрели 2 автомобиля, на выбор, по телефону нам рассказали, что есть возможность и по цвету выбрать на месте и по комплектациям, цены озвучили такие же как и на сайте. Мы довольные поехали, а по факту увидели совершенно другую картину. Из выбранных нами машин фактически была только одна и стоила на 100 тысяч дороже, чем нам обещали. А тот широкий выбор, что нам был обещан, по словам менеджера распродали. Ну тут понятно что развод, вот вчера еще было все, а сегодня утром вдруг распродали. Предложили пригнать со склада, но предварительно мы должны были оплатить половину от стоимости. Тут уже никаких сомнений не возникло, не то чтобы развод, а сразу прямо кидалово. Уезжали в совершенно испорченном настроении. Ладно деньги не потеряли, но время все равно жаль, да и надежды напрасные. Одного не поняли, для чего это делается. Ну заинтересовали, ну приехали, а что с того? Ничего не купили и уехали злые. А они заработали о себе еще один негативный отзыв.
Перед тем, как идти к ним в Мейджик кар, подумайте миллион раз, иначе потом будете жалеть. Изначально они заманивают клиентов, обещая шикарные автомобили по низким ценам, распродажи, акции, самые выгодные условия по кредиту и т.п. А потом, уже в салоне, они запудривают мозги и впихивают старьё по завышенные ценам. Я наткнулся на их сайт в интернете, посмотрел ассортимент, цены, все вполне нормально, почитал отзывы, большинство положительных, ну я и повёлся. Когда я к ним приехал, то первая мысль была, надо валить, потому что сотрудники общаются с клиентами ужасно, при мне произошел скандал между менеджером и девушкой, которая хотела купить авто. Потом мне показали все автомобили, я заметил, что ассортимент отличается от обещанного на сайте. Когда начали оформлять документы я увидел огромную разницу в цене. Я стал спрашивать, может это опечатка какая-то, но мне ответили, что нет, это правильная стоимость. Я начал возмущаться, как так, почему на сайте одно, а по факту другое. На мои возмущения, сотрудники начали хамить, тогда я понял, что стоит валить оттуда, пока меня не бомбануло. В общем, если хотите чтобы ваши нервы были целее, то просто не обращайтесь к ним в автосалон.
Меня настолько возмутило отношение менеджера в Мейджик Кар, что я отказалась от покупки еще на стадии выбора автомобиля. До сих пор неприятные ощущения не покидают. Набрали желторотых хамов, которые разговаривать нормально с людьми не научились. Мне нужен был Рено Логан, покупала для сестры, ей нужна была именно эта машина, она проживает в поселке, попросила меня съездить в автосалон и купить. Но меня там стали унижать и заставлять оформить автокредит на хороших условиях. Менеджер так и сказал, что я фуфло собралась покупать, а раз денег не хватает на хорошую машину, то можно воспользоваться кредитом. Я попыталась настоять на своем, но он меня будто не слышал и настаивал на покупке в кредит. Меня это оскорбило и я уехала. Кто им давал такое право, навязывать свое мнение, да еще таким тоном и в такой форме. Они в принципе обслуживающий персонал, в советах которого я не нуждалась. Что лезть, вставлять свое мнение? Поставили продавать, вот и продавай! Очень не понравилось мне там, больше не поеду.
Этот Мейджик кар лохотрон, не советую приезжать. Пустая трата нервов и времени. К сожалению я не знал об этом, а отзывы про автосалон почитать ума не хватило. Послушал менеджера, который очень складно мне врал, почему-то захотелось ему поверить, и приехал. В каталоге приглянулись 2 машины, хотел на месте с выбором уже определиться. Как мне сказали, обе в наличии и по фиксированным ценам. Но в салоне я ни одну из них не увидел, на протяжении двух часов меня дурачили и вымораживали деньги. Одна из машин пока вроде бы находилась на складе, ее готовы были пригнать в течение часа, но необходимо было сразу заплатить 30%. А вторую готовили к продаже и показать тоже не могли, но договор был уже готов и можно было подписывать и также вносить 305 предоплату. Сами понимаете, что оба вариант не могли внушить доверия, я все ждал какого-то оптимального решения, но у них третьего не дано. Посмотрел еще пару машин, там с документами непонятки, ПТС в наличии нет, что-то про доставку курьером говорили. Это тоже не вариант, покупать авто с пробегом на честном слове, как-то не очень хотелось бы. А итог таков, про*ал полдня времени на дорогу и никчемное времяпрепровождение у недодилера, который ничего не может дать, из того, что клятвенно обещал. По сути голимый развод, и так считают уже многие.
Ни одной машины по заявленной цене я в Мейджик кар не увидел, так что все это пи@дежь и низких цен у них попросту нет. Да и сам выбор разительно отличается от каталога, машины есть, но в основном другие. А остальные якобы на складе стоят. Почему? Ответить не смогли, но привезти пообещали. Правда после предварительной оплаты, что и смутило больше всего. Платить деньги не понимая за что, какая-то сомнительная затея. В целом автосалон доверия не вызывает, поэтому и советовать их не стану. Если вы уже запланировали к ним поездку с области или другого города, рекомендую пересмотреть свои планы. Для того чтобы передумать, достаточно ознакомиться с мнением их клиентов,которым уже “посчастливилось” побывать в салоне. Или же, если есть такая возможность, попросите кого-нибудь из знакомых, которые живут в городе, съездить в салон и узнать про машину, есть ли такая и сколько в реальности стоит. А ехать самим просто нет смысла, если конечно вы не хотите купить другую машину и обязательно дороже. А меня они больше своим разводом не купят.
Мейджик кар нагло врут, когда говорят, что все находящиеся у них автомобили с пробегом в отличном состоянии. Проверять нормально не дают, уверяют что они все прошли ТО и даже машут перед лицом какими-то бумажками, якобы подтверждающими их слова. Да, они продают их по средним ценам, но не стоят они того. И когда начинаются бесконечные ремонты за свой счет и по сути получается, что автомобиль простаивает большее время в автосервисе, а не служит хозяину средством передвижения, то получается, что лучше было бы купить новый, а не выкидывать деньги на ветер, покупая этот автохлам, так как уже потратила столько, сколько и стоил новый. Они развели таким образом меня, следом за мной к ним в автосалон поехала моя подруга, так же они развели и ее. Она теперь на меня злая, что я ее не отговорила. Так я же тоже не сразу поняла, что так будет, что эти сволочи на такое способны. Никому не советую покупать у них подержанные автомобили. Развод!
Редкостное де**мо этот автосалон, только кидаловом занимаются, ищут лошков, желательно заезжих, вот таким они ооочень рады, ну и вымораживают деньги, под разными красивыми предлогами. Дальше все для всех понятно, ну кто имеет мозги разумеется. Когда с меня в Мейджик кар попросили деньги, ни разу не показав машину, я понял одно, сейчас же сваливаю и пишу отзыв, чтобы остальные не клюнули на приманку этих недоделков и не потратили драгоценное время на бестолковую поездку. Да, сайт у них нормальный, многообещающий я бы даже сказал. На телефонах висят сладкоголосые девицы и зазывают своими песнями про чудесную и конечно же выгодную сделку. Но факту все просто до неприличия, машин нет, в наличии лишь несколько изрядно потрепанных, по ценам кстати сказать, нереальным. Чего можно ждать? Чуда если только? Если у них ведро с болтами по цене нормальной машины продают, а новую со склада они волшебным образом доставят за полцены практически? Ну конечно, сказки на ночь, для супер наивных дебилов. Простите, если кого задел.
У меня большие проблемы с моей новой машиной. Покупал ее в Мейджик кар. Skoda Octavia должна была стоить 934 000 рублей. Эта информация была размещена на сайте. Но в реальности я отдал гораздо больше. Оказалось, это цена пустой машины, и автосалон таких в наличии не имеет. Короче стандартный развод. Я в принципе что то подобное подозревал. В основном таким лохотроном грешат многие дилеры, поэтому раз уж я приехал решил приобрести машину здесь. Также в любом случае мне пообещали скидку, хоть и не такую уж большую, но все же. И я ее получил, мне скинули 50 000 р, но честной сделки не получилось. Менеджеры умудрились продать мне подержанную машину. Узнав, что Skoda 2019 года выпуска и мне ее продали под видом новой, сразу обращаюсь к директору автосалона. Однако он сделал удивленное выражение лица и говорит, — ну паразиты это все махинации продавцов, только вот незадача, совсем недавно он их уволил за многочисленные жалобы от клиентов. И сейчас он ничем помочь не может. Какой абсурд!!! Автосалон должен отвечать за своих сотрудников. Я не ругался и не скандалил, понял, что бессмысленно, пошел в МВД и написал заявление. А сейчас готовлю документы, буду судиться.
Если, прочитав все отзывы про автосалон, вы все же собираетесь покупать там машину, советую взять с собой юридически подкованного человека, ведь вы не верите что Мейджик кар может с легкостью обмануть. Теперь позвольте мне объяснить, почему я так говорю. Работники автосалона, не стыдясь ни грамма, и ничего не опасаясь, меняют договор в момент подписания. Я отвлёкся на глупый вопрос и не увидел, когда все произошло. И поэтому так вышло что подписался на годы рабского труда, и все для того, чтобы выплатить большой кредит взятый здесь для покупки автомобиля. Буду перекредитовываться, но конечно сильно это мои средства не сэкономит, т.к. основная переплата это доп страховка и страхование от всех рисков, которое мне оформили на 4 года. Процентная ставка также увеличилась. Сказали одно, а в договоре совсем другая цифра. И я почти уверен, что договор был изменен, я прочитал его, прежде чем подписать, не было там таких цифр, и я не настолько туп, чтобы не заметить все эти дополнительные условия. Вобщем полный лохотрон! Никому их не рекомендую и советую избегать посещать автосалон!
Призываю всех прислушаться к моим словам. Никогда не покупайте машину в Мейджик кар. Я даю такой совет только из благих побуждений, потому что сам очень сильно пострадал от лохотрона с которым столкнулся приехав в автосалон. Теперь не знаю, как бороться с тем что мне продали бракованное авто и никак за это не отвечают. Мною не так давно был приобретен Рено Каптур. В момент пользования машиной я понял что она расходует масло. Узнал я про такую неполадку, в течение первых 7 дней вождения, т.е. установленный законом срок возврата в 14 дней еще не истек. Я хотел отогнать машину к дилеру, но мне прямо сказали, что назад они ее не примут. Более того авто оказалось без гарантии. А продавец заявил что я сам виноват, в случившемся. Не могла хорошая машина продавать со скидкой. Вам нужно купить Каптур в полной комплектации как мы советовали. А теперь решайте свои проблемы самостоятельно. Какого черта? Теперь меня волнует один вопрос, что делать дальше и куда писать жалобу, неужели все это бессмысленно? Если кто-то был в такой же ситуации, пожалуйста, сообщите мне! Потому что денег на ремонт двигателя у меня нет. Да и неправильно платить самому за новый автомобиль, пусть он даже и со скидкой.
Нет никакого порядка в Мейджик кар! Заманивают людей своими выгодными предложениями и все летят, в автосалон, как мухи на мед! А ждут не хорошие авто, а один обман! Каково мне было когда я примчался к ним из Волгограда и они оценили Мой форд Фокус 2017 года в 200 000??? Там почти люксовая комплектация, я его бережно эксплуатировал, а эти гады просто в лицо плюнули! Я разве не вижу, что хлам в гораздо худшем состоянии , чем моя машина они продают в трираза дороже! Все конечно понимаю, им и за аренду платить надо, и зарплату выдавать, но зачем же так обманывать тех людей, которые доверились им и обраьтились в автосалон? Лично я никому Мейджик кар не советую, да думаю те кто прочитает мой отзыв , сам поймет что к чему и обратиться к нормальному дилеру, который работает честно!
Присоединяюсь к негативным отзывам про Мейджик кар в Челябинске на ул. Мологвардейцев. Хочу сказать, что Автосалон отстой, ничего положительного о них написать не могу, побывал у них и понял, что тупо про*рал время. Развод по всем пунктам, по выбору машин могу сказать, что если пара десятков подержанных, это и есть широкий ассортимент от всех известных автопроизводителей, то я по ходу уже вообще ничего не понимаю. По ценам такая же история, ценники с заоблачными суммами, откуда они взяты, никому не понять, и это еще по акции, если верить информации на официальном сайте автоцентра. Поинтересовался, где можно увидеть новые машины, мне сказали, что только на складе. Спросил где этот склад и как туда проехать, сказали что никуда ехать не нужно, мне привезут любую нужную мне машину. Ну отлично, давайте мне тогда Ниссан Кашкай в базовой комплектации белого цвета, сколько ждать нужно. Ответили, что именно такой Кашкай у них имеется, ждать недолго, но нужна сначала предоплата. После этих слов я откровенно послал менегера и не стал там задерживаться. Разводилы, самые обычные, не ведитесь.
Ужасная контора,этот Мейджик кар. Продали такую убитую машину, что мне ее теперь только на свалку отвезти надо. Сам автосалон вообще не произвел впечатление. Новых машин мало, а те что с пробегом стоят на улице, под снегом и их даже не чистят. Покупаемую машину я нашел по объявлению, приехал, говорю хочу посмотреть Ауди А6, тогда мне только стряхнули с нее снег. О том чтобы прокатиться на ней не могло быть и речи, даже изнутри толком не дали осмотреть, менеджер все торопил меня. Сказал что за качество я могу не переживать, мне дадут гарантию на 2 года. Обрадованный таким обещанием я купил этот автомобиль. А после оказалось что никакой гарантии нет, и вообще Ауди много раз участвовала в ДТП и вся перекрашенная. Ну и качество отвратительное, только и успеваю ее ремонтировать.
Мейджик кар поразил наглостью персонала. Мы пришли в автосалон с отличным настроением выбирать машину ко дню рождения дочери. Решили сделать такой подарок. Настроение испортилось в ту же секунду когда к нам подошла девушка консультант с максимально недовольным лицом и даже не сказала нам, элементарно, «Здравствуйте». Она говорит нам «Показывайте машину и давайте оформлять»… Мы с мужем были в шоке просто. Ладно, подумали мы, нам нужна машина. Мы начали ходить по салону и выбирать автомобиль. Прошло минут 10-15 после того, как мы начали присматриваться к машинам. Эта мадам, начала показывать нам своё недовольство и при нас же говорить другим сотрудникам как мы долго всё выбираем и как её это бесит. Тут уже я сделала ей замечание, что с клиентами так не стоит говорить и уж тем более мы ей ничего не сделали. В ответ получила хамство с её стороны и просьбу «вообще выйдите из нашего салона, вам тут не по карману»… Муж сделал ей замечание и мы направились к выходу, потому что терпеть такое отношение мы не намерены. К нам подбежал сотрудник, начал извиняться, просить остаться и купить любой автомобиль со скидкой, но мы не согласились. Вот такой салон «прекрасный».
Те схемы обмана что используют в Мейджик кар, уже давно все знают и только те кто не читает отзывы, могут купиться на их уловки. Например мой отец поверил что автосалон распродает машины поэтому такие низкие цены. Сам он из Саратова. Звонит мне и просит съездить в один автосалон и купить для него Чери Тиго 2 . Я спрашиваю что за спешка, почему сам не приедешь и не купишь? Отвечает что за 413 000 рублей, осталось мало машин, он боится не успеть. Ну ладно, мне не сложно, в этот же день я был на месте. Но только не было там нужной машины, по такой цене. На самом деле она стоит от 800 000 рублей. А обещанные скидки, это все лохотрон!!! Сначала врут что скидки для тех кто берет в кредит, а потом оказывается что машины со скидкой закончились и вам впарили авто, за полную стоимость.
Не верьте Мейджик Кар! Я приезжал к ним лично, по предварительной записи. Купился на низкую цену по спец.предложению, которое действовало всего три дня, так было в рекламе. Поверил менеджеру, с которым общался по телефону, и который уверил меня в реальности этого предложения, плюс к этому ещё обещали дать хорошие подарки.
Когда я прибыл в автосалон, того менеджера с которым я договаривался, на Мологвардейцев, 2В не было. Автомобили были, но дороже чем в других салонах. Я спросил, а как же на счёт обещанного спец.предложения? Ответили, что такое предложение действует, но на автомобили стоимостью свыше 1200000. А я то приехал приехал покупать авто за 560000? Мне то что делать? Он у них стоил 670000, это дороже на 40000, чем везде!!! Предложили оформить автокредит, тоже по спец.предложению. Я отказался и послал их куда следует, вместе со всеми их спец.предложениями. Не верьте в их сказки. И тем более не едьте к ним с других городов. Вероятность быть обманутым 100%!!!!!!!
Автосалон ужасный, имейте в виду, ни в коем случае не обращайтесь к ним в Мейджик Кар. Это самый жесткий лохотрон, про которые я только когда-либо слышала. Если приехал к ним, то ты уже им должен. По началу ковром расстилаются, гарантируют обещанную скидку и подарки, все проясняется потом, когда они получают с клиента что им нужно, то есть подпись в договоре и предоплату. Я реально до последнего думал, что правильно выбрал дилера и машину покупаю выгодно. Договор почитал, все нормально, подвоха ни в чем не рассмотрел. А он оказывается кроется в одном из пунктов, где пишут, что ждет клиента в случае отказа от сделки. Я не обратил на это особого внимания, потому в мыслях даже не было отказываться. Ну а потом у меня возникло дикое желание расторгнуть договор и набить морду менеджеру-разводиле, который поставил меня в известность, что окончательная стоимость машины выше на 380 тысяч рублей. Он общался уже другим тоном и предоставил мне всего два варианта, покупать или отказываться, оба не подходили мне никак, но выбирать надо было.Купил в итоге, как не крути, а с машиной, хоть и нереально дорогой, все же лучше, чем без нее и еще без денег.
Нахрен, я такой лохотрон во век еще не встречал. Че там в Мейджик кар про рекламе пишут — ни во что не верьте, гониво и развод. Я то тоже вначале думал что там акции какие -то и скидки, а что рубль падает неслабо, подумал надо все равно машину менять и вложусь сразу, так что клюнул снял все деньги и поехал в этот автосалон чертов,как лох. Ну по телефону тоже хорошо пели, я честно даже подвоха не заподозрил, а отзывы читать тоже особо не стал, когда тут раздумывать особо, если цены каждый день только растут. В общем приехал. Сразу скажу, что менеджеры — это не те телочки, которые сладкими голосами по телефону песни поют, а мужики такие, быдловатые, как с 90-х прям сюда их вынесло, но это полбеды, какие они с виду, они себя ведут тоже как бандиты, чтобы покупатель не свинтил. А валить очень хочется, когда автосалон тебе напрямую говорит, что без кредита цены вообще другие, плюс допы и оплата их услуг, которая тоже в неслабую сумму выливается. Мне я даже считаю, что повезло, я сразу сказал на хрен кредит, за нал хочу покупать и не иначе, и поэтому без машины, но целый вернулся. А мужик при мне орал и задаток требовал вернуть, который отдать успел этим гадам. А его чуть не за шкирку хотели выкинуть… вот тебе и бизнес, мать иху!
Машины у Мейджик кар на самом деле очень дорогие, дороже чем наверное везде. Но даже если автосалон по факту не продадут ни одну за день, прибыль будет все равно. Там все очень хитро, хитрый договор, сотрудники, как на подбор, те еще аферисты. У них изначально заявлены низкие цены, клиенты звонят, уточняют, им отвечают специально обученные операторы контактного центра, которые кстати зачастую представляются менеджерами по продажам, всю информацию подтверждают и клиенты приезжают, обнадеженные и уверенные. Тут вступают в игру более матерые сотрудники, которые обрабатывают клиентов по полной, также подтверждают стоимость, даже по началу в договоре ее указывают. Ну клиент соответственно верит, а как иначе, как еще проверить и у кого спросить, заключает с мошенниками договор и тут уже цена становится реальной, точнее выше реальной возможно даже вдвое. Естественно клиент в отказ идет, потому что никому не надо покупать машину дороже, чем она того стоит. А вот тут кульминационный так скажем момент, в договоре черным по белому написано, что в случае отказа от сделки, клиент обязуется выплатить неустойку в размере 20% от полной стоимости автомобиля, это не дословно, там витиевато все, но принцип такой. Вот вам и умение делать деньги без продаж.
Обратились к ним в автосалон Мейджик кар в Челябинске за покупкой автомобиля в кредит. Если бы мы только могли предположить чем для нас всё это закончится, мы бы и ноги на порог на поставили, несмотря на все их заманчивые и выгодные предложения. Это всё обман!!! В их обещаниях нет ни слова правды. Они нагло и бессовестно обманывают клиентов. Я обращаюсь ко всем, кто намеревается брать у них автомобиль в кредит. Остановитесь!!! Не совершайте ошибку!!! Чтобы потом не пришлось желеть. Когда мы поняли, что мы окончательно вляпались, что на нас пытаются повесить кредит под грабительские 31%, мы категорически стали отказываться подписывать договор, и стали требовать вернуть наши 300 тысяч, которые мы внесли как первоначальный взнос. Когда стало понятно, что они не собираются отдавать нам деньги, нам начали хамить, угрожать, муж включил камеру на телефоне и стал записывать происходящее. Так у него выбили телефон из рук, и стали хамить уже в открытую. Я быстро подняла телефон с пола и выбежала на улицу, стала звонить и вызывать полицию. Они поняли что у нас есть неопровержимые доказательства их беспредела и соизволили вернуть нам деньги, а мы в свою очередь должны были удалить запись и написать им расписку, что не имеем к Мейджик кар претензий.
Я думала, что лихие времена давно прошли, а нет! Тут они были есть и будут, такой вот автосалон!!
Смахивает на дебилизм. На кого рассчитан этот дикий развод в Мейджик кар на мологвардейцев 2В, не понятно. Не стал у них ничего покупать, так как понял, что это типичные барыги. Я нашел там старющую шестерку, цена на которую была 80 штук. Я офигел от такого обдиралова. Ей красная цена 25000, не больше. Да и какой нормальный автосалон возьмется продавать такое барахло. Остальные машины меня тоже впечатлили. Все мягко говоря, подержанные, но ни одну нельзя проверить. Я пробовал три, но они никак не могли найти ключи от этих машин, про доки просто промолчу. Никаких фактов, подтверждающих, что машины в нормальном состоянии, не под арестом, не битые. Только пустая болтовня манагеров. Мне изначально глянулись цены и обещанный широкий ассортимент. Но пробыв около часа я с большим удовольствием покинул эту тухлую шарагу. Всем советую даже не заморачиваться на них, если вдруг где рекламу увидите или на оф сайт наткнетесь.
Странно как-то, все знают про бесплатный сыр и где он лежит, но почему-то все равно каждый надеется, что ему удасться безопасно, без последствий отхватить от этого сыла кусочек. А так не бывает. Те кто уже обращался в Мейджик кар, понимают о чем речь. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но так или иначе, не обошлось без затрат. Даже если вы поняли, что попали на лохотрон, и вы не позволили себя кинуть, то вы уже потратили на них свое личное время, деньги на проезд в автосалон, и настроение хорошее себе испортили. А вот если вы поверили и подписали там какие-то документы и передали мошенникам деньги, то затрат будет существенно больше. Задаток или предоплату, или что там они у вас выманили, обратно вам не вернут. Они найдут, как отмазаться, только чтобы отобрать ваши деньги. И договор у них очень хитрый. Я попалась там на предоплате, обращалась в полицию, и ничего. “Надо смотреть, что подписываешь”. Ни машины, ни денег, и наказать их не знаю как.