Адрес: г. г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2В

Телефон: +7 (351) 220-70-62

Сайт: https://magic-cars.ru

Мейджик Кар в Челябинске

Автосалон заявляет о себе, как об официальном дилере десяти различных марок автомобилей. В Мейджик Кар представлены как новые, так и авто с пробегом. Гарантируют, что все автомобили проходят тщательную проверку. Отвечают за юридическую чистоту сделки. Автокредитование на самых выгодных условиях, даже под 0%. Также возможно участие в различных госпрограммах. Указывают на сотрудничество с ведущими банками России. Всё это конечно очень заманчиво, но хотелось бы немного конкретики. Просим оставлять здесь ваши отзывы, если вы уже имели честь побывать в Мейджик Кар на ул. Мологвардейцев, 2В