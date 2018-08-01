Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 321/2
Телефон: +7 (861) 206-60-89
Сайт: https://fusion-avto.ru
Фьюжн Авто на ул. Рашпилевская, 321/2 в Краснодаре
Фьюжн Авто открылся совсем недавно. Этот автосалон является мультибрендовым, то есть в торговом зале можно найти практически любую марку в авто, в любом цвете и комплектации. Но если клиент не смог найти ту машину, которая подходит его запросам в наличии, дилер предлагает оформить заказ и доставить авто за 2-3 дня.
Автосалон дает возможность всем клиентам воспользоваться акционными предложениями, такими, как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и получить дополнительную скидку. Каждый покупатель получает приятный бонус — страхование КАСКО, зимние шины, 300 литров бензина или другой, не менее полезный для каждого автолюбителя, подарок.
Если верить положительным отзывам на официальном сайте, Фьюжн Авто работает идеально. Однако, мы просим всех наших читателей оставить свое мнение про автосалон на нашем сайте. Вполне возможно, что взгляды покупателей кардинально разойдутся.
31 комментарий
Сильно огорчена визитом во Фьюжн авто, потому что здесь не задумываются о клиентах, а думают только о себе. Бывали в моей жизни моменты когда меня хотели кинуть, но этот автосалон всех переплюнул своей наглостью. На мой взгляд всему виной безнаказанность ну и конечно сами мошенники которые честным путём зарабатывать не умеют, а людей разводить у них Получается лучшего всего. Я когда приехала мне что-то там мельком показали не дали даже нормально посмотреть и повели на оформление. Я человек неглупый и попросила остановится и дать мне нормально изучить машину. Я первым делом решила проверить автомобиль на наличие штрафов и арестов. Я попала в точку и тем самым сократила своё время пребывания там. Сразу же я обнаружила кучу штрафов на немаленькую сумму и поняла что тут все серьезно. Мне сказали что это недоразумение и предложили сделать скидку. Доверять таким людям я естественно не стала и уехала. На следующий день предложила знакомой провести расследование по этому поводу. В итоге она таким же способом как и я выявила запрет на регистрационные действия на одном из автомобилей. Сценарий был таким же. Также предложили скидку и она также отказалась. Я до сих пор не могу с этим смириться, потому что для меня это на самом деле очень жесткое кидалово.
Автосалон — одно из худших мест для покупки автомобиля. По своей наивности, а может по глупости я стал клиентом ФЬЮЖН АВТО и теперь не знаю как выбраться из кредитного рабства в которое меня загнали. А я ведь даже не подозревал какой развод с их стороны ждет меня. Ведь изначально все началось очень даже прилично. Зашел в автосалон и был смущен обилием информации со стороны продавца и его общительностью. Но как ни странно он не был слишком навязчивым. Давал дельные советы. Позже я понял, что продаются прямо сейчас только дорогие машины, остальные везут на заказ. После долгих уговоров я согласился купить Nissan Qashqai, а так как денег на его покупку у меня было недостаточно, то решил взять кредит в размере пятьсот тысяч рублей. Тут меня можно сказать КИНУЛИ НА БАБКИ, РАЗВЕЛИ, навязали столько лишних опций, что я даже не могу вам все перечислить. А что особо возмутительно, это то что отсутвует возможность, досрочного возврата, без уплаты процентов. И теперь я должен вернуть в банк больше миллиона рублей. Я не могу выразить степень своей ненависти к этим тварям!!!!
Невероятное равнодушие сотрудников Фьюжн авто к своим клиентам меня только раздражало. Мы с женой приехали сюда, чтобы купить новую машину, и они даже не смогли дать нам хороший совет. Продавец по имени Ильнур сидит с каменным лицом и даже не может поднять зад со стула, чтобы показать нам Volkswagen Polo. Я мог посмотреть на него только на компьютере. Он сказал, что у них есть разные цвета на выбор, а потом оказалось, что остались только серебристые модели, иные цвета под заказ. Также на мой вопрос, почему он изначально нас обманул, Ильнур ответил, что мы, наверное, не расслышали, мол он сразу предупредил, что выбор цвета возможен только в случае заказа. Моя жена начала интересоваться как можно оформить авто под заказ и на каких условиях, но я не хотел иметь с автосалоном ничего общего, потому что не люблю, когда так нагло обманывают и говорят потом сам дурак!!! Всем остальным я тоже порекомендую не соваться в автосалон, цен низких нет, а наличие ничтожно малое!!!
Ну и мутные Фьюжн авто товарищи, с такими опасно просто общение вести, не то что сделку начинать. Я бы вам не советовал вообще в автосалон приближаться. Разводят очень умело, видимо богатый опыт имеют. Я просто хотел уточнить условия по кредиту, а меня так ловко обрабатывать начали, что чуть не сдался. Спасло то, что на момент моего к ним визита, у меня не было с собой никаких денег, а то бы уговорили. Потом уже, когда по нескольку раз переобуваться начали, я сообразил, что контора мутная и все они там заодно. На стадии разъяснений я уже был готов к сотрудничеству, мне и условия казались привлекательными и уже даже знал примерный ежемесячный платеж, который не серьезно бы отразился на семейном бюджете. Но вот когда у меня настойчиво стали просить деньги, что вроде первоначальный взнос за машину сделает условия еще более выгодными, причем я его должен был сделать прямо сейчас, меня это уже серьезно напрягло. Может быть я бы и согласился, потому что очень красиво было всё разъяснено, но тот факт, что я не видел машины, не знал какой именно банк мне одобрил кредит, а деньги уже вносить надо, вот это напрягло. Стал задавать вопросы, менеджер уходил от ответов и постоянно предлагал новые, еще лучшие условия. Решил, что обойдусь без их услуг, еще поищу варианты, в крайнем возьму кредит сам и потом уже решу что и где брать буду.
Это самый отвратительный автосалон, в которых мне довелось побывать за всю свою сознательную жизнь. Не думал, что в нашем городе процветает такой лохотрон, причем нагло и безнаказанно. Разводят во Фьюжн АВто всех, поэтому не думайте, что с вами так не поступят, что вы умнее и сообразительнее остальных. Я тоже о себе был лучшего мнения, был уверен, что меня поиметь на деньги нереально. Но нет, оказалось что реально и даже очень, просто уметь надо, а они это умеют. Вся схема развода отработана до мелочей, работают без запинок, слаженно и четко. По началу всё красиво, до определенного момент даже мысли не появится, что попал на лохотрон. Стоит только предоплату передать и поставить подпись в договоре, хлоп! и ты в ловушке. Ну и дальше все по условиям договора, либо покупай, либо отказывайся, но деньги отстегнешь в любом из случаев. Моя машина выросла в цене на 380 тыс., не хотел покупать, разумеется, а когда понял, что придется платить неустойку, выбрал меньшее из зол. Остался с машиной, пусть и нереально дорогой для ее цены, а так бы просто потерял деньги. И да, отношение тоже резко меняется, когда получают, что им нужно, сразу же слетает маска вежливости.
Фьюжн авто не заслуживает внимания и уж тем более, чтобы на них тратили время. Не знаю, кому как, а для меня в рабочее время каждая минута дорога, причем в прямом смысле, у меня оплата зависит от отработанных часов. А это я решил пожертвовать дорогим временем ради выгодного приобретения автомобиля, ну и как оказалось очень зря. Договорился с их манагером прежде чем поехать в автосалон, это он же и убедил меня, что если сегодня не успею, то завтра уже не куплю авто с 15% скидкой. Предлагал забронировать, но что-то больно много запросил за услугу, я не рискнул, да и уверения его, что деньги эти войдут потом в стоимость, были только на словах. В тот момент у меня видимо и сработала чуйка, надо было прислушаться и не принимать поспешных решений, но нет, жажда выгоды взяла верх над разумом. Слинял с работы и в салон, приезжаю, а машины нет. Манагер вообще не в курсах, кто я и что, я ему объясняю, что часа полтора назад мы с вами обо всем договаривались. Он на меня смотрит и явно ничего не понимает, потому что не с ним я беседовал, блин. Короче, новой такой машины у них нет, можно заказать, или купить с пробегом. А тот гад еще на деньги хотел меня развести.
В этот автосалон я приехал с целью обменять свою старую машину. Хотелось что то более престижное. Зайдя на сайт фьюжн авто увидел что есть такая услуга как Трейд Ин. Сразу заполнил и отправил анкету для предварительной оценки моей Лады. Спустя пол часа мне перезвонил менеджер и сказал что они готовы заплатить мне 150 тысяч рублей. Мне показался неплохим такой вариант, правда рыночная цена Лады была повыше, но зато никаких заморочек с продажей. И я поехал в автосалон менять свой автомобиль. Но впереди еще была полная диагностика, которая длилась несколько часов, ведь смотрели абсолютно все. В ходе осмотра выявили какие то недостатки и снизили цену в 2 раза,теперь ее готовы были взять всего за 75 тысяч рублей. Ну это прям развод какой то, Я конечно знаю что ее состояние не идеально, но ведь не до такой же степени. При этом я точно знаю когда и что менял и что еще требует ремонта, ведь я сам работаю в автосервисе и очень внимательно слежу за машиной. Уехал ни с чем, лучше продам ее на авторынке. Правда мне пришлось оплатить им услуги оценщика, 6 тысяч рублей. Ну и естественно сюда никогда больше не вернусь. Не люблю такого наглого обмана.
Это натуральные ****болы, ни единому слову верить не стоит. Если бы мне в Фьюжн авто встретился тот самый “менеджер”, который честно врал мне по телефону, могу предположить, что он бы обделался, настолько я был в бешенстве. Развел меня на поездку за 500 км., пообещал новую машину в наличии, а по приезде я понял, что дилер занимается реализацией только подержанных машин, ни одной новой в наличии я не увидел. Того недоменеджера тоже увидеть не довелось, на его счастье, прибил бы падлу. Это по сути перекупы, которые перепродают битые тачки, они даже не стараются придать машинам более-менее товарный вид, и так сойдет, какой-нибудь заезжий лох купит. Мне так никто из сотрудников не смог дать внятного ответа на простой вопрос, для какой цели меня разводили. Ничего не купил, зря только ездил. Такой бестолковой поездки у меня еще не было, надо же, повелся как мальчишка, нет бы отзывы почитать, которых, кстати, уже очень и очень много, несмотря на довольно молодой автосалон. Пишут, что это бывалые мошенники, переезжают с одного места на другое, меняют названия, а суть всё та же, как разводили народ, так и дальше разводят.
Народ, сразу хочу предупредить, если вы надумали уже к ним во Фьюжн авто на Дальнюю ехать и покупать машину, пока не поздно советую передумать. Смотреть, прицениваться, проверять, это поезжайте пожалуйста, если у вас свободного времени вагон и маленькая тележка. А если как мне пришлось, с работы отпрашиваться, день терять, потому что иногородний, то не советую ни в коем случае, пустое это. Мне искренне обещали машину, которую я выбрал в каталоге, но по приезду я ее не увидел. Также не увидел и доброй половины машин из каталога. У них много машин, это да, но они все подержанные и по большому счету доброго слова не стоят, и уж точно не тех денег, что они просят. Вот и прикиньте, приперся я за 400 с ли*уем км, проторчал у них больше часа непонятно вообще зачем и погнал домой, злой скорее больше на самого себя, что повелся на дешевый развод. А они пургу свою про склад гонят и не только мне, а всем, кто приезжает. Думают, что кругом все лохи и отдадут им свои деньги по щелчку в 3.15… Пусть конечно и дальше так думают, но я не лох и больше ноги моей в это лоховской шараге не будет. Смотрите сами, я свое мнение про автосалон не навязываю, главное чтоб потом жалеть не пришлось.
Фьюжн авто лохотрон, лично я не советую. Просто подумайте, оно вам надо, переплачивать 200-300 тысяч за машину, которая у официалов можно купить без заморочек и потери нервов. К ним я поехал,потому что на сотку дешевле машина на сайте значилась. По факту же переплатил на 240 тысяч больше от цены официального дилер. Ну конечно мне такая покупка не принесла никакой радости. Не пойму, чему довольны их якобы клиенты, которые пишут отзывы? Большие сомнения на этот счет возникают, а реальные ли это клиенты. Перечитал потом еще раз на их сайте отзывы, имена разные, а отзывы как одинаковые. Беда в том, что сразу не сообразишь, что попал в лохсалон, говорят красиво, обещают много, в договоре нет никаких моментов, к которым можно было бы прицепиться и усомниться. Потом уже конечно вся правда вылазит и очень досадно осознавать, что ты вот так легко повелся на типичный в принципе развод. Машина подорожала, за отказ от покупки предъявляют неустойку. Тут уже думайте сами, покупать или отказываться. Мне не захотелось выбрасывать деньги в никуда и я купил у них машину, разочарован сильно. Если когда еще машину брать надумаю, к ним в автосалон не поеду.
Я многое могу понять, сам в сфере бизнеса работаю. Везде есть накрутки, везде клиенту впаривают лишнее, чтобы помимо основной цены еще получить прибыль, все так делают, абсолютно. Но когда развод не имеет границ, это уже перебор, так быть не должно. Ну куда это, Фьюжн авто вынудили переплачивать за машину полмиллиона?! Специально потом к официальному дилеру заехал и обалдел, уже с учетом их накруток машины гораздо дешевле. А к этим поехал, потому что рассчитывал приобрести машину со скидкой, так как на каждом углу баннеры кричали о распродаже. Сначала узнал всё по телефону, теперь понимаю, что все эти телефонные разговоры не имеют под собой никакого смысла, нам в уши льют то, что нам хочется слышать, потому что цель преследуется одна, завлечь покупателя и дальше уже по схеме, как пойдет. Хитро все продумано, каждый выполняет свою роль, работают слаженно, стараются прийти к хорошему результату. Вот если бы не их скотство, хорошая команда бы с них получилась в нормальном ведении бизнеса. А что в общем получилось, подписал я договор, внес предварительную плату и уже тогда узнал, что цены намного выше, а за отказ полагается неустойка. После этого уже диалога нет, только хамство. Попытки вернуть деньги успехом не увенчались, категорически автосалон не советую.
У этого Фьюжн авто все как в типичной лохотронской конторе. Позвонил в автосалон, пообещали, что в наличии достаточно автомобилей, выбор тоже довольно обширный, ну а стоимость ниже чем в других автосалонах. Предложили зарезервировать понравившуюся машину. Я подумав что ничего не теряю оставил бронь на Шкоду рапид, цена которой составляла 410 тысяч рублей. В чем подвох, спросил я у менеджера, она без документов или без гарантии, почему так дешево? Но он сказал что с автомобилем все в порядке, просто у них сейчас распродажа. Не особо я ему конечно поверил, но тем не менее поехал в автосалон. Захожу и вижу что меня особо никто не ждет. Продавец понятия не имеет ни о какой брони. Когда я ему сказал что приехал за Шкодой за 410 тысяч, он мне ответил что у них никогда не было машин по такой цене. Скидку можно получить если брать автокредит, но и то не такую большую. Вот зачем меня обманывали, не понятно. Конечно менеджер попытался меня развести на покупку другого авто, но у меня пропало всякое желание с ними вообще связываться. Не люблю обман!!!
Если хотите чтобы вас надурили и развели, как последнего лоха, тогда добро пожаловать в этот Фьюжн авто, они это сделают умеючи. Ну а если же умеете считать деньги и не хотите дарить их этим аферистам, то рекомендую прочесть данный отзыв. У меня от их махинаций пострадал близкий друг и теперь я везде где только можно буду писать про этот автосалон. Ему навязали довольно дорогой автокредит, дешевле было бы даже потребительский оформить. А ведь я говорил ему что невозможно что машина стоит намного дешевле чем везде. в основном все цены фиксированы. Тут точно какой то подвох. Так все и получилось что он отдал гораздо больше, потому что пока подписывали договор банк выдал свои условия по допам, на машине должна обязательно стоять сигнализация и другие допы, а автосалон разумеется установил все самое дорогое что у них имеется и все это без согласия покупателя. В итоге с учетом этих допов стоимость машины выросла на 250 тысяч рублей. Ну и плюс всевозможная страховка, от которой невозможно отказаться, и Каско на 4 года. Переплата довольно солидная!!!
Автосалон категорически не понравился, впустую потратил кучу времени на Фьюжн авто. Хочу всем сказать, чтобы не смотрели на красивый сайт и не слушали развод по телефону, в реальности у них полный отстой. Я только на разговоры по телефону убила время, не один раз созванивалась, все детали уточняла, необходимо было знать наверняка, есть ли машина и какова ее реальная цена, потому что мне до города ехать больше 300 километров. Приехала и продала еще больше часа, пока менеджер наконец-то соизволит подойти. И это был вообще другой менеджер, с другим именем и он даже не был в курсе, что для меня машина забронирована. Но не это самое убийственное, мне без разницы какой менеджер бы со мной работал, если бы машина была в наличии и по обещанной стоимости, хуже то, что я узнала об отсутствии такой машины, мне ее только под заказ предложили оформить и по совсем другой уже стоимости, на 300 тысяч дороже. Видя мой ошарашенный взгляд, менеджер попытался выкрутиться, сказал, что не может отвечать за чужие слова, а вот помочь выбрать другую машину он может. Пропало всякое желание сотрудничать с такими товарищами, несмотря на проделанный путь и потраченное время. Так что имейте в виду.
Эти жулики Фьюжн авто нас с мужем тоже недавно взгрели. Не думала писать отзыв, но как нашло тут кучу подобных, решила и свое слово вставить, чтобы поддержать таких же как мы, пострадавших от рук мошенников, по-другому автосалон и назвать не могу. А также предложить скооперироваться и написать на них в прокуратуру, наш юрист сказала, что на коллективные заявления внимания больше обращают. Ситуация в принципе схожая с многими, тут описанными. Тоже повелись на условия автокредитования, нам их так красиво расписали, что выгода от сделки была очевидной. Потом уговорили сделать первый взнос, якобы для нашего же блага, потом под нажимом заставили купить все страховки, сослались на условие банка, а потом вроде как отказаться можно будет. Ну а в итоге дали нам договор, где сумма кредита выше запрашиваемой на 600 тыс. руб. и под дикие 24%, это вроде тоже как временно. Да кто в этот бред поверит, конечно муж не стал подписывать и вообще отказались от их услуг. Так эти твари наше деньги не возвращают, какие-то комиссии приплели, неустойку за расторжение договора. Какого договора? Не подписывали же ничего! Ужас в общем, разбираемся полным ходом. А насчет того, чтобы коллективное заявление написать, подумайте.
То как я купил машину в Фьюжн Авто можно описать так — довольно непростая ситуация. Только из-за этих козлов я продал свой автомобиль раза в 3 дешевле ее истинной стоимости. Зато блин новую приобрел сильно переплатив. Я звонил в автосалон, и там мне сказали что за свою Ниссан альмеру я смогу получить 300 тысяч рублей. И ведь такую сумму они взяли не с потолка, я им все данные своего автомобиля скидывал. Даже фотографии. Названная сумма,меня вдохновила я сразу же поехал в автосалон, где меня ждал обман по полной!!! Оценщик обманул меня, сказав что диагностика показала что в двигателе серьезные проблемы. И поэтому я согласился на предложенные 150 тысяч рублей, за Альмеру. Менеджер видя что я сперва засомневался, начал уговаривать меня дать свое согласие, пообещав сделать скидку в размере 80 тысяч рублей. Уговорили меня значит, я и подписал документы на передачу своей машины. И после этого не увидел ни какой скидки, наоборот цена значительно выросла, за счет установки допов, которые нужны как край. А сотрудник который мне что то обещал, исчез в неизвестном направлении. И мне некому стало предъявить. Безумно разозлился я на этих уродов!!! Потерял столько денег из-за тупого развода.
После бронирования конкретного автомобиля во Фьюжн Авто начинается полный бардак. Сначала вас специально вводят в заблуждение, мол все будет проходить гладко, но когда вы вносите какие-то деньги начинают играть по-другому. Начинают приплюсовывать к стоимости автомобиля доп продукты, обосновывая их покупку как обязательную, хотя, по сути, никто и никак не может заставить вас что-то купить изначально об этом не предупредив. Стоимость автомобиля растёт с каждым днём, мне потом ещё сказали что в обязательном порядке поменяли мне полностью колёса, что также добавило 10 тысяч, не знаю, делают это с целью навариться лично на мне или чтобы я отказался и продают автомобиль кому-то другому, кто первые меня приехал в автосалон и захотел купить, но так или иначе, это выглядит очень глупо и очень сильно отталкивает. Большой минус в том что деньги за бронь вернуть у них нельзя, тоже очень странный момент, но что есть, то есть. От брони я отказался, потому что неизвестно какая цена ждала бы меня в конечном итоге, уж лучше поищу что-нибудь другое.
На сайте и по телефону одно, по факту во Фьюжн авто другое. По телефону врунишки сотрудники заманивают в автосалон низкими ценами и низкой процентной ставкой по кредиту, а когда я приехал к ним за 220 километров, цена выросла на 800 т.р.)) да да на 800 000 рублей!!! На мой вопрос, почему по телефону одна информация, а по факту другая, хамоватый менеджер ответил, что они специально дают ложную информацию чтобы затянуть потенциального «лоха»)). Я попросил его пригласить руководство, он сказал что руководство находится в другом городе, в каком не сказал. Попросил его пригласить менеджера, которая меня информировала по телефону, он ответил что все работают на удалёнке. В общем ни крайних ни ответственных. Прокатал я в холостую 450 километров туда-обратно, хотя когда я с менеджерами два дня вел диалог, я объяснял где нахожусь. Люди, не ездите туда никогда, им плевать на всех!! Читайте только отрицательные отзывы, все что про них написано в положительном ракурсе — это все фейк, который они сами пишут!
Берегите свои нервы. Не ездите в этот Фьюжн Авто. Я вот к примеру проторчал тут целый день. А ради чего? Чтобы услышать что мне отказали в автокредите? Но ведь я ехал в автосалон будучи уверенным что мне дан положительный ответ на сумму 1 миллион рублей и мне осталось только поставить свою подпись на кредитном договоре. Именно это мне пообещали, когда я оставил на их сайте заявку. Менеджер был очень любезен и спросил когда у меня получится приехать, чтобы назначить время и не сидеть в очереди на заключении сделки, я сказал точный день, мне назначили время на 10 утра. Правда я приехал немного заранее, но запись здесь видимо не соблюдается, пришлось ждать почти 2 часа, пока займутся моим договором. И вот здесь то началось самое неприятное, снова пришлось подавать заявку в банк, так та была только предварительной, но менеджер уверила меня что я 100 процентов получу положительное решение, и это лишь формальность. Ага, как бы не так. Прождав 4 часа я получаю отказ. Вот уж они меня разозлили. Стал ругаться, но меня просто выперли и сказали чтобы больше сюда не приезжал, я у них в черном списке.
Мы купили у них во Фьюжн Авто совершенно новый автомобиль. Но то, что эти сволочи камуфлируют под мизерной скидкой погрешности неправильной транспортировки, или же вообще эксплуатации, пусть и не длительной, об этом мы как-то не задумались. Машину посмотрели, ничего заметного не увидели, купили и уехали. А в скором времени на заднем бампере вспучилась и начала отколупываться краска. Как нам объяснили знающие люди, это было повреждение, замазанное на скорую руку для отвода глаз. Автосалон отказывается исправлять свои косяки, валит все на нас, якобы мы сами где-то машину долбанули, а теперь с них пытаемся деньги стребовать. На их месте я бы пошел на встречу и замазал бы свои косяки, потому что я не намерен спускать все на тормозах. Заказал экспертизу, справки в ГИБДД об отсутствии ДТП и буду тогда с ними судиться. А на фига мне это геморрой? Платить деньги за машину, на которой якобы “муха не сидела”, а тут оказывается сидела и не только муха.
Второй раз обращаюсь в автосалон для покупки авто и второй раз неудачно. Первый раз меня обули, заставили платить больше, но это было в другой области. И теперь вот второй раз, в родном городе, практически такая же история. Наученная уже горьким опытом, выбирала дилера тщательнее, но все равно вляпалась по самое не хочу. Читала отзывы про Фьюжн авто, общалась с менеджерами по телефону, даже приезжала в салон еще до покупки, чтобы осмотреться на месте, все было нормально. Когда уже приехала непосредственно за машиной, меня в тот день и взгрели на 220 тысяч рублей. Пока еще сделка не началась, передо мной расстилались ковром, обещали, даже гарантировали скидку и подарки. В договоре указали стоимость авто с учетом скидки, я несколько раз договор пересматривала, а потом, когда я уже все подписала и отдала предоплату, выявились новые неприятные подробности. Мне было установлено дополнительное оборудование на сумму 140 тысяч, якобы с моего согласия. Но я точно знаю, что никакого согласия на это не давала. Приплюсовали оплату услуг и сбор , что в итоге вылилось в 220 тысяч. И так же, как и в прошлый раз, заставили покупать, потому что в противном случае взяли бы с меня неустойку. Лохотрон похоже вечен, будьте осторожны.
Когда я приехала в Фьюжн авто, то меня сразу поразило, что там стояло очень мало машин. Большинство из них от производителей, которые мне совсем не знакомы. От ведущих брендов максимум штук 10 автомобилей, все остальные неизвестные. Долго никто из менеджеров не подходил, пришлось самой ходить по салону и смотреть варианты. Но знаете, у меня такое стойкое чувство появилось, что тут точно ничего выбирать не стоит. В другие автосалоны, когда приезжала, то было приятно находиться внутри, а тут к тебе даже человек не может подойти, чтобы принять и ответить на вопросы. Не знаю, может быть я такое время выбрала, но думаю, что не должно быть такого. Кто с таким сталкивался, отпишитесь плиз, в какой автосалон потом обратились. А то я уже устала в интернете подыскивать себе подходящего дилера.
Совсем недавно довелось мне побывать в Фьюжн Авто с и хочу я поделиться своими впечатлениями о нём. решил я купить себе хороший автомобиль, и естественно интересовался этой темой и в интернете и в разговорах с друзьями и знакомыми. Многие говорили, что у них хорошие приемлемые цены на машины. Ну, вот я отправился туда. Когда пришел, менеджеры стали впаривать мне просто несусветный хлам по таким заоблачным ценам, что я просто подох*ел, говоря по французски!!! Это был шок. Выбор машин был более чем скромным: пара моделей автомобилей, а остальные у них как раз, по их словам, буквально только что раскупили! Короче, я в растрепанных чувствах ушел, пожалел только что зря потратил время! Никому не стану рекомендовать этот автосалон!
Полный бред! Честно скажу никак не ожидал такого от официального дилера. Либо же эта тухлая контора только прикрывается солидным названием, и утверждает, что это автосалон, потому что это похоже обычные перекупы. По телефону был одобрен кредит, ясное дело, если речь зашла уже о кредите, не должно быть сомнений в наличии нужного автомобиля, но нет, приехав, я узнал что есть другого и цвета и комплектации. Но возможно привезти со склада. Только для этого мне нужно получить добро на кредит. А если я не захочу покупать то, что они привезут мне со склада? Что с кредитом делать? Помимо этого еще необходимо внести первоначальный взнос. Только вот меня терзали смутные сомнения по поводу его беспроблемного возврата. Доверия они не вызывают, потому и вам обращаться во Фьюжн Авто не рекомендую.
Сплошное кидалово и гонево. Нашел на сайте Мазду себе нормальную, цена была приемлемая. Позвонил в автосалон, трубку снял некто Константин. Рассказал мне о машине, сообщил, что авто есть в наличии и что сумма за нее такая, как и на сайте. Предложил приехать и лично посмотреть авто, я согласился. Поехал в автосалон Фьюжн Авто в тот же день, пришлось даже на работе отпроситься. Просто очень хотел глянуть, что там и как, так как это мой первый авто…Жутко волновался, и не просто так, как потом выяснилось. Если в двух словах, то моей машины в салоне не оказалось. Вместо нее мне пытались втюхать модели от других брендов. Но они оказались по качеству намного хуже (простое китайское барахло, консервные банки, которые сомнутся от легчайшего касания с предметом), а по цене намного дороже. Вот такой тут сервис, хотите верьте, хотите нет. Я был очень удивлен контрастом в той информации, которую мне по телефону сказали, и действительности, которую увидел собственными глазами. В моих представлениях салон был абсолютно другим, но, к сожалению, кидалы чаще всего остаются кидалами, насколько бы приятным не было с ними общение по телефону.
Фиговый автосалон, если давать ему краткую характеристику. Во Фьюжн Авто я покупал Volkswagen Jetta, который изначально имел стоимость 560 тысяч руб, после обсуждения сделки, я решил уже более серьезно заняться покупкой, но без казусов не обошлось. Стоимость автомобиля, на стадии оформления, выросла на 100 тысяч рублей, как мне объяснили, это связано с добавлением допов к самому автомобилю, но никаких допов я не просил и об этом меня никто не предупреждал. Начались разборки, я, со своей стороны, пытался разобраться с этой проблемой, салон, со своей, начал убеждать что такова их политика. В эти допы входила резина, авточехлы и множество других мелочей. Дело в том что цена на все эти мелочи слишком высока и если разобрать каждую вещь и посмотреть ее отдельную стоимость, то общая сумма будет в приделах 40 тысяч, что говорит об очень высокой накрутке. Самая интересная вещь-это то что покупка этих допов обязательна и при оформлении об этом не говорят, а говорят только когда речь заходит о деньгах, а большая часть документов уже подписана, не все отказываются в этот момент и салон получает хороший навар.
Такой развод в этом автосалоне. Только мошенники могут так обманывать, так что держитесь от Фьюжн Авто как можно дальше. Я заплатил им 1,5 миллиона рублей, и за это получил бракованную машину. А гады продавцы, мне не оформили гарантию. Сказали что выдадут ее чуть позже вместе с ПТС, а потом стали отказываться от своих слов. Говорят вы получили скидку и поэтому обойдешся без гарантии. А автомобиль тем временем перестал заводится. Везу ее в автомастерскую, а мне говорят что сломался стартер и что бы поменять его надо заплатить 34 тысячи рублей. Пришлось выложить эту сумму, и сейчас молюсь что бы больше ничего не сломалось, иначе снова придется ремонтировать за свои деньги. Вот негодяи, ненавижу таких, как этот автосалон!!!
Мы с женой обратились во Фьюжн Авто потому что они предлагали цены на машины ниже чем остальные дилеры. Собирались покупать Митсубиси Аутлендер в базовой комплектации. Приехали в автосалон с самого утра, думали что за пару часов управимся и поедем домой, но сделать это смогли лишь в 9 часов вечера. Представляете сколько мы там проторчали. И ладно бы все прошло хорошо, нет, нас развели как детей. Автомобиль продали дороже чем нам говорил менеджер. А почему так вышло, сейчас расскажу, что бы были предупреждены о творящемся здесь мошенничестве. Эти сволочи не считают нужным предупреждать о том что мы обязаны поставить у них дополнительное оборудование. Делают это молча, а потом просто требуют заплатить за данную услугу. И ведь в договоре нет ни слова об этих условиях, они прописаны в доп соглашении к основному документы. Которое незаметно дают на подпись среди всех бумаг. Мы кстати подумали что менеджеры что то подмешивают в кофе, потому что и я и супруга мучались от внезапно напавшей на нас сонливости. Это явно неспроста. Я очень хочу что бы они были наказаны и предлагаю всем кого развели подобным образом обратиться в прокуратуру!
Был вчера в автосалоне остался недоволен. За день до поездки на сайте нашёл каталог определился с выбором. Созвонился договорились о переезде заранее уточнил информации о даплате по цвету сказали нет, уточнил ориентировочный платёж по кредиту рассчитали все предварительно получил одобрение с банка. Когда приехал тут все началось сначала с цветом как выяснилось что за цвет нужно доплатить, следом машина подорожала, потом предлогать стали совсем другое авто в нищасной комплектации с космической ценой для советского ведра. 750000 жестянку практически голую,да с такими условиями что чуть не поддурился, но благо вовремя опомнился. Описывать все в подробностях не хочу. Но не кому не советую туда ехать.
“Добро пожаловать! Здесь разводят! Только у нас действует акция — купи один автомобиль по цене двух!” Такой слоган нужно написать на здоровом баннере и повесить у Фьюжн Авто на входе. И то не каждый сразу допрет, в чем подвох. Потому что по телефону обещают очень много. Клиент наслушавшись и слепо веря, едет к ним, ни на что и ни на кого не обращая внимания. У меня есть живой тому пример, моя лучшая подруга. Как я не старалась ее переубедить, она все равно к ним поехала в автосалон. Итог печален, ревет уже третьи сутки подряд. Взяла машину в кредит, обещали под 4%, а оказалось что под 24%, и страховок всевозможных туда же напихали, на 7 лет без возможности досрочного погашения.теперь не знает что делать. Искать вторую работу, чтобы расплачиваться, так как зарплаты едва будет хватать. Или искать деньги на хорошего адвоката и добиваться правды. Я стараюсь ее поддерживать как могу, и советую все таки искать адвоката. А всем, кто тешит себя надеждой на выгодную сделку с мошенниками, советую одуматься, пока не поздно.
Недавно ездили в из Майкопа в Краснодар на своей машине, так вот невольно стали свидетелями того, как аккуратно транспортируют наши машины. Которые абсолютно новые и которые очень “бережно” перевозят. После увиденного я теперь вряд ли поверю менеджерам в автосалонах на слово, что если машина новая, то она по любому “не бита, не крашена”. Да капец просто! К слову сказать, ездили мы на новой Ладе ХRay, недавно купленной у дилера нашего города. Я как представлю, что возможно было с ней, пока ее везли, меня аж в пот кидает. И кстати, надо сказать, муж потом проверил кузов толщиномером и в действительно, в нескольких местах микроны были выше нормы. Нас за дураков там принимают, новая же машина, что с ней могла случиться, только с конвейера сошла. А мы и ушами хлопаем, деньги отваливаем в автосалон. Хотя по сути скидка за подобное должна быть приличная. Верить никому нельзя, особенно таким вот разводилам, как фьюжн Авто которые ради денег на любой обман идут. Все проверяйте тщательно, словам не верьте.