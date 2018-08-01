Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 321/2

Телефон: +7 (861) 206-60-89

Сайт: https://fusion-avto.ru

Фьюжн Авто на ул. Рашпилевская, 321/2 в Краснодаре

Фьюжн Авто открылся совсем недавно. Этот автосалон является мультибрендовым, то есть в торговом зале можно найти практически любую марку в авто, в любом цвете и комплектации. Но если клиент не смог найти ту машину, которая подходит его запросам в наличии, дилер предлагает оформить заказ и доставить авто за 2-3 дня.

Автосалон дает возможность всем клиентам воспользоваться акционными предложениями, такими, как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и получить дополнительную скидку. Каждый покупатель получает приятный бонус — страхование КАСКО, зимние шины, 300 литров бензина или другой, не менее полезный для каждого автолюбителя, подарок.

Если верить положительным отзывам на официальном сайте, Фьюжн Авто работает идеально. Однако, мы просим всех наших читателей оставить свое мнение про автосалон на нашем сайте. Вполне возможно, что взгляды покупателей кардинально разойдутся.