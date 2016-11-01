Автосалон Центр-Авто отзывы Адрес:г. Москва, Новопетровский проезд, 33 Телефон: 8(495)966-18-66 Сайт: http://center-avto.ru/
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Ох, не знаю, как и начать отзыв. Эмоции прут через край. Если вкратце — НИКОГДА, НИ ЗА ЧТО НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЭТУ Ж@ПУ, точнее в автосалон. Мы приехали к ним в Центр авто за HAVAL F7, которая якобы была уже в наличии. Но ее не оказалось! Но! Нам пообещали доставить ее через два дня под заказ, взяли первоначальный взнос. В этой части — как брать бабки, они большие мастера и молодцы. в чем-то другом -НЕТ! Прошло три дня, полных тишины. Мы сами начали им звонить, узнавать, чего же нас не приглашают за нашей машиной??? Выясняем, что ее еще не привезли, но в ближайшее время доставят. Так мы ждали ТРИ НЕДЕЛИ! я не знаю, за это время можно было доставить ее прям из Китая и растаможить, но нет. Машину привезли, но 2021 года, уже без гарантии. Первый взнос нам возвращать наотрез отказались, и выбор, сами понимаете, не велик — бери что дают, или останешься без денег и без машины. Оформили. Кто с богатым воображением. можете представить, ЧТО именно мы пережили за три недели, сколько оставили нервов, и моих лично слез. Супруг держался более стойко. Автомобиль без гарантии тоже не слишком радует, что бы с ним не случилось, весь ремонт за наш счет. Более сратой компании в России нет, поверьте, и обходите их за 5, 10, а еще лучше — за 1000 километров!!!
Неделю назад я позвонил в этот автосалон, что бы узнать есть ли в наличии Хендай Крета и если да,то оформить на него бронирование. Я сразу сказал что мы приедем в Центр Авто с соседнего региона, и хочется чтобы сделка прошла максимально быстро, чтобы к вечеру мы могли бы уехать домой на своей машине. Молодой человек на том конце провода уверил меня, что сделает все для того чтобы исполнить нашу просьбу. На следующий день мы с другом выезжаем в автосалон, специально выехали ночью хотелось прибыть к открытию. Нам это удалось, но автосалон открыли на пол часа позже, на вопрос почему, ничего не ответили. Ладно не стали на этом заострять, а попросили показать автомобиль за которым приехали. Тогда менеджер вытаращил на нас глаза и сказал что понятия не имеет ни о какой брони. Попросили его уточнить, может позвонить коллеге с которым мы разговаривали. Но он не стал этого делать, хмыкнув в ответ, что мы звонили в колл центр и они никакой информации им не передают. Расстроившись мы решили посмотреть что можно все таки здесь купить. Но ничего хорошего подобрать не смогли, такие огромные цены на все авто, и скидками там и не пахнет. Тогда мы поняли что все их низкие цены, просто лохотрон.
К ним в Центр авто даже заезжать не стоит, ну сразу же понятно, что на лоха рассчитано. Я заехал в автосалон просто сравнить сайт с реальностью. Было свободное время и мне было просто интересно, где они умудряются разместить 5 тысяч машин на выбор, как заявлено на сайте. Это каких масштабов должна быть площадка, чтобы выставить их на всеобщее обозрение. Я даже позвонил ради такого, спросил, как можно выбрать. Мне сказали, вот и приезжайте, на месте и выберете. Честно, смешно даже, стоят от силы машин 15. Спрашиваю манагера, а где все? Говорит, что на складе. А как выбирать? Оплатите 20% от стоимости и вам привезут любую. Это лохотрон ребята, причем дешевый, не ведитесь.
Только приезжаешь в Центр Авто, и сразу заметно, как они “ценят и уважают” своих клиентов. Совсем не сравнить с обещанием на сайте качественного обслуживания по высшему разряду, также с вежливым общением по телефону. Мне было назначено время, я приехала в автосалон вовремя, но прождала целый час, пока менеджер нашел для меня время. За этот час я трижды просила девушку на ресепшен узнать, когда подойдет менеджер, объясняла, что мне назначено, но слышала от нее только один ответ, грубо “ждите!” Ждала только из-за цены, мне обещали неплохую машину по доступной стоимости. А если бы знала, что зря жду, то даже не приезжала бы. Когда менеджер сказал, что эта цена действует при приобретении в кредит, я чуть не упала. Я же по телефону как раз уточняла этот момент, вариант автокредитования мне предлагался, но я отказалась и специально уточнила, не будет ли каких сюрпризов на месте. Но меня убедили, что будет всё в порядке, смело можно ехать. А тут вон оно что! Менеджер предложил посмотреть другие варианты авто, но мне уже не хотелось у них покупать, настолько всё это неприятно, когда они проявляют такое отношение. Незачем тогда обещать, раз выполнить не можете.
Кредит сам по себе не может выгодным, а Центр авто же сулят супер выгоду, если у них приобрести автомобиль в кредит. Для наивных и доверчивых автосалон самая настоящая ловушка, или долговая яма, из которой придется очень долго и с большим трудом выбираться. “Выберете автомобиль подороже и вам он обойдется дешевле”. Это вообще что за бред? Как такое возможно и кто на это пойдет? Автосалон? Банк? Да никто и никогда!!! Я заранее извиняюсь конечно, если кого-то вдруг обижу, но насколько надо быть глупым, чтобы в это поверить и согласиться на такое “выгодное” автокредитование. Ну тут же ясно, как белый день, что это жестокий обман. Они специально разводят вокруг себя этот шум, типа, многие уже приобрели у них автомобили и все довольны и счастливы. А эти дешевые отзывы, что написаны как под копирку “Хочу выразить огромную благодарность…, большое вам спасибо, ребята, за отличную работу, кредит под 0% это реально возможно…”. Меня коробит от этой бредятины! 0% ахах…Нет своего ума, так посоветуйтесь со специалистами, прежде чем лезть в кабалу, а потом винить весь мир.
Ну что за пи*расы в этом Центр авто обитают! Ну не ужели автосалон просто не может НОРМАЛЬНО продать машину и не *бать мозги покупателю? Приехал к ним в чертову даль, на клары цеткин 33 с38 и вот начали башку кружить- машины в наличии нет, да вы присядьте, подождите..Давайте мы вам другие покажем, а то ваша технически не исправна. Да какие к хренам другие модели? Я что, лошок, который впервые за руль сел и на любой вариант согласен, который папка купит? Бред короче. Потерял время в этой забытой Богом конторке и промотался весь день зря. Сказал что я думаю о их парашских методах подхода к клиенту и пообещал отзыв написать, так и поступил. И самое смешное, на обратном пути без проблем тут же заехал в другой автосалон, без всяких проблем оформился минут за сорок. Научились бы раьотать, а потом брались за дело.
Хочу поделиться со всеми своей бедой, написать как мне продали авто не совсем новое как оказалось, началось с того что нашел этот автосалон и купил в нем новый форд фиеста за 1.380 тысяч хотя стоило по их предложению на сайте и по телефону дешевле, а самом салоне уже вот такая цена, решил купить раз приехал за 100 км., кредит оформляли долго в общем весь день проторчал там, но все же забрал авто, а вот на днях узнал что крыло новенького авто крашено, а выяснилось случайно, когда поехал к другу в автосервис по другим вопросам, просто решили проверить аппаратом и оказалось что крыло переднее левое было крашено, и не родное. Советую там не приобретать , Центр авто продают битые машины! Это лохотрон и один обман!!!
Обращаю всеобщее внимание: Центр авто— никакой вам не официальный дилер, а автосалон который разводит покупателей! Еще совсем недавно на этом месте красовалась совсем другая вывеска, а вот теперь название поменялось и продают машины всех марок сразу! Я позвонил, почеловечески нормально попросил рассказать есть ли датсун ми до, какая цена и могу ли взять кредит прямо у них. Общался с девушкой, представилась Мариной. Она мне сказала что всего за 417 000 я могу купить эту машину в любое удобное для меня время, а если хочу кредит, то они помогут, под 11% годовых гарантированно. Я согласился. Но девушка оказалась обманщицей, датсун стоит 490 000, тогда как официалы продают гораздо дешевле! Кредит мне одобрили, но вот только и здесь сплошное вранье — 19%!!! Этой Марине еще крупно повезло что мы с ней не встретились, чувствовал что меня оставляют в дураках все время! Отказался от покупки и день потерял!!!
Всем привет, этот отзыв будет полезен для тех кто планирует покупку автомобиля и думает в какой автосалон обратиться. Я могу посоветовать ни в коем случае не обращаться в Центр авто, так как эта шайка аферистов, обманули моих родителей. Не гнушаются абсолютно ничем и для того чтобы срубить как можно больше бабла с покупателей используют любые средства. Предки купили у них Шевроле Ниву. Мало того что им навязали установку всеразличного доп оборудования, так еще и содрали приличную сумму за услуги менеджера, вы представляете 36 000 рублей.Какие такие услуги он мог оказать за эти деньги? Их даже ни чаем ни кофе не напоили, хотя провели они там целый день. Я просто в шоке, держитесь подальше от этого места, автосалон разведет любого, кто попадет в их лапы!
Я был позавчера в этом Центр Авто и согласен со всеми что это лохотрон!!! Итак, смотрю на их сайте предлагают Ниссан, с хорошей скидкой. Созвонился. Спросил итоговую сумму и наличие авто. Ответили что вся информация есть на сайте и я могу ей смело доверять, у них нет никаких дополнительных комиссий и установка допов только по моему желанию. Я еще несколько раз переспросил, точно ли у них имеется эта машина. Ответ был положительный и что меня еще привлекло, разговаривали со мной очень вежливо, ни грамма раздражения я не услышал. Ок. Приезжаю, навстречу мне, медленной походкой еле передвигая ноги, идет менеджер. То ли он по жизни так ходит, то ли думает, что покупатель и подождет, не барин. Спрашиваю про Ниссан. Сотрудник вытаращил на меня свои зенки и ответил, что такой машины у них нет. Немного поразмыслив, ответил- Или уже продали. Я офигел. Когда? Я звонил 2 часа назад. Но он не растерялся. Сказал, что есть другие варианты, ничуть не хуже.Ага, посмотрел я на эти авто, старые модели и по завышенным ценам. Тьфу! Аферисты! Заманили в свой автосалон наобещали с 3 короба, а я просто так потратил свое время!
Приехали в Центр авто из другого города, потому что по телефону нам пообещали автомобиль по хорошей стоимости. Только прибыв в автосалон, выяснилось что его уже продали, хотя обещали что забронировали его для нас. Пришлось покупать другую машину, которая стоила гораздо дороже. Просто не хотелось уезжать домой без покупки. Но зато, нам пообещали дать в подарок навигатор, зимнюю резину и сигнализацию. Мы все это получили, правда навигатор, сломался в первый же день, сигнализация тоже оказалась бракованной, а резина не слишком хорошего качества. Ну и сам автомобиль тоже был бракованный. Ломаться он стал через неделю после покупки. Очень обидно что съездили в такую даль, что бы купить машину плохого качества. И как выяснилось, что такое же авто, но за меньшую стоимость, можно было бы купить у себя в городе. Вот сэкономили, называется.
Никогда не думал, что в наше время есть дилеры-мошенники.И у одного из них я к своему сожалению приобрел автомобиль. Расскажу как это все происходило. Мне в Центр авто одобрили предварительный кредит и я поехал в автосалон. Решил что буду покупать, Рено Логан. На месте выяснилось, что автомобиля в нужной мне комплектации нет, предложили выбрать другой. Тогда я сказал что буду покупать Хендай Солярис. Начали оформлять заявку на кредит. Через 2,5 часа пришло положительное решение и менеджер сказал, что надо внести первоначальный взнос. Я пошел оплатил 150 тыс и мы стали подписывать договор. А потом мне говорят, что нужно установить защиту движка, сигнализацию, парктроник. Якобы банк без этих опций не перечислит им деньги. Я в шоке почему раньше об этом не сказали. Сотрудник что то пробурчал типа он мне говорил, просто я не услышал. Короче согласился я на все только лишь потому что задаток вернуть назад было бы проблематично. Таким образом с меня поимели 230 000 рублей.
Не получилось у меня поработать с данным автосалоном, так как мне просто не показали товар, который обещали. Я хотел купить автомобиль, долго копался у них на сайте, смотрел подходящие варианты. Когда выбрал, созвонился с работниками, обсудил условия покупки. В принципе, по телефону мне все понравилось, и я поехал оформляться. Но на месте мне сказали, что автомобиль вот-вот буквально 5 минут назад продали. И что я, мол, могу посмотреть другие модели, по такой же цене и практически идентичные. Но мне нужна была именно та машина. Обидно, конечно, что время зря потратил, поехал вообще в автосалон, но зато я сделал соответствующие выводы по поводу работы с данной конторой. А именно то, что работать с ними не нужно, так как обещания свои Центр Авто не выполняют.
Не ожидал что в Центр Авто все настолько плохо. Я пришел сюда, чтобы обменять свою старую машину, и после того, как они сказали мне окончательную цену за нее, я решил, что мне лучше продать ее самому. Хотя мне по телефону сказали, что у них самый лучший автосалон в городе. Уточнили год выпуска и сколько хозяев было у моего авто, после чего обещали перезвонить и сообщить сколько денег я могу получить. Обещание сдержали и в течении часа мне поступил обратный звонок, в котором я узнал что мне могут заплатить 230 тысяч рублей. Я как дурачок развесил уши и отправился в автосалон, надеясь вечером вернуться домой на новой машине. В результате сидел там 4 часа, пока шла техническая оценка и когда я услышал о якобы убитой подвеске а стоимость упала до 75 тысяч рублей, я понял, что это развод, и поспешил как можно скорее уехать! Неужели они думали что у них так просто получится меня обмануть! Но в одном меня все таки надурили, это то что я вынужден был просто так отдать им 5 тысяч рублей, за проведенную диагностику, которая по факту была не достоверной.
Такое впечатление что Центр авто думает что люди никуда не денутся и будут покупать машины именно у них, как будто больше негде. Ведут себя, так словно у них единственный автосалон по всей области. Ну либо есть еще один вариант, они специально хамят местным, так как гораздо выгоднее впарить свой неликвид приехавшим из других городов. Ведь тем покупателям будет сложно потом доказать свою правоту. А делать это придется, потому что что такое порядочность этот автосалон понятия не имеет. Имел честь познакомиться с этими аферистами 2 раза. В один из них я приехал выбирать себе автомобиль, поведясь на мнимую распродажу, но в тот раз продавцы мне просто нахамили и сказали что в случае наличного расчета скидка мне не положена. Ну я развернулся и уехал в другое место. А второй раз, был еще печальнее. Мой приятель из Ульяновска приобрел там Хендай Крета, и при этом заплатил в 2 раза больше чем ему озвучивали при телефонном звонке. А потом еще и ПТС сразу не отдали.Говорили что через 3 дня вышлют службой доставки, но сами не сделали этого и перестали брать трубку. Пришлось мне ездить и устраивать им взбучку.
Не советую пользоваться услугами Центр Авто, мутно всё, мрачно, стопудово разводилово. Всю правду вам тут никогда не скажут, реальные косяки тщательно скрываются, да и в договорах полно подводных камней. По машинам с пробегом жесть полная, а прикиньте, если в кредит, то вообще тушите свет. Тачка под дикие проценты, сломается через 2-3 дня с момента покупки, а платить минимум 60 мес. Плюс ко всей этой жесткой фигне добавьте отсутствие скидки, ее тупо не заметно станет под кучей всевозможных страховок и ска обязательных доп опций, без которых ска сделки не будет. А как уже отказаться, если договор по дурости своей подписал, они и на этот случай подстраховались, неустойку за отказ сделки придумали, и все ска по закону. У меня мыслишка была взять у них авто с пробегом, кредитные условия на сайте смотрел, вроде все нормально, по самой машине тоже вроде проблем не было. По телефону общался, все вообще збс. А когда в сам автосалон уже приехал, там такая мутотень началась, тачку посмотреть можно только издали, все полагающиеся проверки только после оформления кредита. Прошу кредитный договор, чтобы ознакомиться с условиями, сперва надо договор купли продажи подписать. Ничё не понял, потом прямо там в отзовик заглянул, а там сплошняком негатив за них написан. Вот и думайте, нужен вам такой геморрой.
Приехал в Центр авто и был очень обманут, и теперь должен много денег. И самая отвратительная вещь, которую вы никак не можете оспорить, они без предупреждения включили в договор довольно дорогую страховку. Я подумал, что автосалон на самом деле дает 4,5% автокредит, и решил воспользоваться этим предложением. На самом деле автокредит оказался дороже даже потребительского кредита. А получается так потому что они еще и различное доп оборудование устанавливают, без которых у них невозможно приобрести автомобиль. Так что в итоге отдам за Ниссан Альмера 1,5 миллиона рублей. И это базовая комплектация. Я просто в шоке!!! Еще одно обязательное условие — Каско на весь период кредитования, а это весьма внушительная сумма, потом я специально пошел в другую страховую компанию, мне посчитали эту страховку в 2 раза дешевле. Ну и самое что меня возмутило, что надо было еще и здоровье застраховать, и это еще 55 тысяч. Посчитали сколько я в общей сложности переплатил? А ведь при оформлении документов даже не предупреждают обо всех этих условиях. Лишь только в договоре пишут. К сожалению, я не очень внимательно его прочел, иначе я бы никогда не купил у них такую дорогую машину!!!
Центр Авто не рекомендую по нескольким причинам:
-Развод с ценами.
По телефону обещают одно, в глаза уже говорят другое(про инфу на сайте я просто промолчу)
-Навязывают доп оборудование.
Открыто заявляют, что без покупки допов машину у них не купить, а это прямое нарушение закона о правах потребителя. Причем допы устанавливают самостоятельно, на свое усмотрение, не вводя покупателя в курс дела и не советуясь с ним, потом просто ставят перед фактом.
-Развод по условиям автокредитования.
Автосалон обещает мизерные проценты, что само по себе нереально, но уверяют в том, что у них такое возможно, банкс ними давно сотрудничает и т.п. А по итогу никому не видать ставки ниже 19%.
-Навязывают ненужное страхование.
Это вообще отдельная тема, куча ненужных, но обязательных страховок, который потом, в случае чего, оказываются недействительными.
-Работа сотрудников не поддается никакой оценки, только если ниже единицы.
Непрофессионализм, некомпетентность, клиентоориентированности ноль, зато наглое поведение хамское обращение.
Надеюсь, что в целом у вас нарисовалась общая картина происходящего, будьте осторожны, всем удачи.
Автосалон из серии “Ожидание и реальность”. Что у них действительно хорошее, так это официальный сайт. Все остальное отстой, начиная с представленных в автосалоне автомобилей и заканчивая зачуханистыми продавцами так сказать консультантами. Эти неучи даже правильно марку автомобиля выговорить не могут, не говоря уже о хоть о каком-нибудь профессионализме. Мне один гусь тупо прочитал по бумажке, запинаясь на каждом третьем слове, скудную информацию об автомобиле, которую я и без него знал, а то чем я интересовался, так и осталось без ответа. Автомобили в зале тоже стоят какие-то зачуханные, продавцам под стать. Интересно было бы взглянуть на директора автосалона)) Что ловить там нечего, ясно уже с порога. Информация с сайта совершенно не соответствует реальности. Рекомендовать Центр Авто никому не буду.
Крайне негативное впечатление от посещения Центр Авто. Они обманывают покупателей! Выкладывают на своем сайте рекламные ролики об автомобилях, которые либо уже проданы, либо их вообще не было, используя их для привлечения покупателей в автосалон! Позвонили им после того, как просмотрели в Интернете такой ролик, менеджер сказал что интересующая нас машина у них есть в наличии. Договорились, что подъедем через три часа, потому что живем в пригороде, а когда приехали, нам сказали что машину только что продали! Мы стали возмущаться из-за того что зря потратили время на поездку! Тогда нам стали предлагать купить другие автомобили, которые по стоимости превышали цену разрекламированной машины, за которой мы приехали, раза в два! В общем, нарвались мы на настоящий лохотрон! Желаю всем делать только удачные покупки и приобретать опыт, учась только на чужих ошибках!!!
Не теряйте зря свое время, не ездите в Центр авто. Все равно обманут. Оставил на сайте заявку на трейд ин и на кредит, позвонили сказали что кредит одобрен, а за мой автомобиль автосалон готов заплатить 230 000 рублей. Еще и скидку на новую машину обещали сделать, 100 000 рублей. Ну я и клюнул на такое “заманчивое” предложение. Но все что мне наобещали, оказалось наглой ложью. За мое авто предложили всего лишь 80 000 рублей, заявку на кредит пришлось заново подавать, потому что то одобрение было предварительным. Правда скидку сделали, только вот новый Хендай Солярис оказался по стоимости намного дороже чем везде. Плюнул я на все это дело и не стал ничего подписывать. Так менеджер повел себя по хамски, стал материться и орать что я отнял у него просто так уйму времени. Первый раз сталкиваюсь с таким отношением, которое мне продемонстрировал автосалон!
Дичайшее вранье в рекламе!!! Не верьте этим баннерам, которые вам навязчиво на комп лезут!!! Если вы ищите тему о машинах в интернете, то вам полюбому влезет этот говносалон, чтобы затянуть к себе разными обещаниями! Но вы не теряйте бдительности, эти сволочи играют на том, что вам больше всего интересно – покупке машины по выгодной цене. И если вы пишите у себя «недорого» там или «дешево», то полюбому эта реклама вылезет. Но я вам хочу сказать, что таким образом вы только проблем себе заработаете. В реале вам никто не позволит сэкономить, а буду стараться выжать по максимуму денег! Делают Центр авто это максимально скрытно, что вы до самого последнего момента не будете понимать, что вас пытаются кинуть! Еще раз, чем больше вам в рекламе обещают, тем меньше шансов, что все это исполнится в реальной жизни! Не доверяйте им, автосалон обманывает!
Согласен, на самом деле дилера никакущий. Начал автосалон свою работу достаточно давно, и уже столько жалоб на них от людей, что не сосчитать. Жалуются буквально на все: низкий ассортимент автомобилей, слишком высокие и необоснованные цены, отсутствие приличного штата менеджеров, руководство, игнорирующее потребителей. Ну, как вам такое? И вот таким дилерам выдают лицензии на официальную торговлю в нашей стране. А других нормальных контор душат и не дают спокойно функционировать. Ну понятно, кто больше заплатит, тот и на коне. А товарищам, которые просто хотят работать и зарабатывать, просто задавливают те, у кого кошелек потуже набит зеленью. Ребят, давайте не будем обращаться к мошенникам типа Центр авто и поддержим нормальные организации!! Просто не приходите сюда и не несите свои деньги, без постоянных финансовых вливаний эти работяги точно быстро схлопнутся!
Не советую даже порог этого с*аного салона переступать. Потому что только клиент к ним зашел, он уже становится должным за что-то. Я к ним в автосалон приехала посмотреть машину, просто посмотреть, о покупке мы даже не договаривались. Машина оказалась битой, разумеется я не стала бы ее покупать. Но с меня потребовали денег, за работу консультанта и предпродажную подготовку. Я просто обалдела от такой наглости! Работа консультанта платная? А я думала, что он за зарплату работает. Да и с большой натяжкой можно назвать работой, то что он чересчур нахваливал машину, которая доброго слова на самом деле не стоит, не говоря уже о той стоимости, которую за нее предлагали. А с какой стати я должна оплачивать предпродажную подготовку? Я, повторюсь, не собиралась прямо в тот день машину у них покупать, и вообще покупать у них, я заехала просто посмотреть. По началу все сотрудники ковром расстилались, а как узнали, что ни покупать не буду, ни уж тем более платить не пойми за что, так сразу на меня окрысились. Фу, отвратительное заведение Центр авто.
Центр-Авто -это сборище беспредельщиков. Что хотят то и творят. Приехал в этот автосалон на Клары Цеткин 33 с38, для того что бы сдать свою машину по трейд ин. Но они предложили за нее ничтожно маленькую сумму. Ладно, думаю,продам сам, а пока выберу себе новую тачку. Хотел взять Хендай Туксон, денег за нее просили 1 209 000 рублей. Но только это цена была за голую машину, даже без магнитолы и без ковриков. А что бы взять с более-менее комплектацией будь добр выложи еще 600 штук сверху. Совсем озверели, да нет нигде таких цен. В общем не советую туда обращаться.
Крайне негативные впечатления остались после того, как я купил в Центр-Авто машину. Хотелось бы выразиться на чисто русском языке, да вот боюсь, что тогда мой отзыв и здесь не пропустят. Писал на официальный сайт дилера, не опубликовали. Нет, я старался писать цензурно, но им сама суть пришлась не по душе. У них там все отзывы положительные,а мой единственный честный, вот и пропустили. Короче говоря обратился я к ним за покупкой Ниссан Кашкая, а меня развели и кинули. И с ценой и с обещанными подарками, которые так и не подарили. По цене пришлось переплатить сверху еще 180 штук, за допы, за услуги, за гарантию. А на летней резине по гололеду ехать нельзя, пришлось у них же покупать зимнюю. Хоть и обещал автосалон ее подарить, нов же как бывает, передо мной клиенту последний комплект подарили. Мне пообещали подарить через дней десять, а уже почти месяц с покупки прошел. А ведь когда я к ним ехал, надеялся на выгодную сделку, так они сами обещали, что на сайте, что по телефону. Я бы не советовал вам с ними связываться, это лохотронщики.
Не связывайтесь с ними, ребята, ибо это развод. Самый что ни на есть натуральный. Всё, что написано на сайте у Центр Авто, фуфло! Всё, что вам будут звездеть сотрудники колл центра, враньё от первого до последнего слова. Нашел на сайте тот самый автомобиль! Вот она, удача! И цена , надо сказать, приятная. Звоню, мне говорят ровно то, что я хочу услышать. Кредит одобрен под 6,5%, при покупке в кредит действует скидка, комплект зимней резины в подарок гарантирован, приезжайте, пару часов и автомобиль ваш. На крыльях счастья прилетаю в автосалон. Автомобиль на месте! Все полностью устраивает! Первоначальный взнос, все дела. Долго конечно, не два часа, но я был в предвкушении, поэтому часов не считал. Значит дают мне подписать договор…вот тут то мои крылышки они мне и обломали… 24% на пять лет! плюс страховка под тот же процент и на весь срок! Мои подписи везде! назад сдавать никак!
У них на каждом шагу грабли! Поберегите голову.
Центр Авто– это на самом деле такой автосалон, который специализируется исключительно на продаже подержанных тачек. Никаких новых моделей у них нет! Во всяком случае, таковых я не обнаружил, когда приехал лично. На улице и на стендах стояли только удешевленные варианты. Вот только стоимость на них была такая, что выгоднее реально купить новую тачку, чем переплачивать за подержанные варианты. Вы на таких машинах максимум пару месяцев откатаете (в лучшем случае), а потом придется или комплектующие менять, или продавать ее. Не рекомендую так поступать, подержанные тачки однозначно покупать только через знакомых, чтобы вы были уверены, что вам максимально дермовую модель не впарят. А так, это пальцем в небо, так сказать. В общем, не советую связываться с Центр Авто, риски не окупятся, поверьте мне.
Запомните раз и навсегда, этот автосалон самые обычные разводилы. И если четко знать хотя бы один закон прав потребителя и процитировать его вслух, а еще лучше позвонить напрямую производителю и по громкой связи сообщить им, что Центр авто впаривает вам доп оборудование, без которого не продает автомобиль, будьте уверены, что вы купите его без проблем, и возможно автосалон в скором времени прекратит свое мошенническое существование вообще. С продажи голого автомобиля автосалон имеет не так уж и много, поэтому они так рьяно впаривают всем подряд свои допы по космическим ценам. Особенно стараются менеджеры, потому из этого формируется их заработная плата. Не слушайте никого, тем более супер хитрых юристов Центр авто, эти мастера все законы трактуют по своему, и самое главное будьте уверены в своей правоте, тогда вас обмануть не представится возможным. Знайте свои права.
Падлы! Развели как лоха колхозного, я и не понял когда. Менегеры хитро*опые до жути. Без мыла в ж..у лезут, добреньких, понимающих из себя строят, обещают что все будет в лучшем виде. Вот здесь подпишите, еще вот здесь, это просто формальности. А по итогу автомобиль вырос в цене на 198000 и все вокруг правы, все согласно договору, а один я в полной за*нице. Оказывается то цена, которая указана на ценнике, совсем не соответствует реальности, на нее по сути и внимания обращать не нужно. Автосалон потом вам свою цену назначает и вы обязаны ее заплатить, потому что сами уже подписали договор, в котором согласились со всеми пунктами и подпунктами, которые менегер называл простыми формальностями. Еще предоставляется возможность отказаться от покупки автомобиля, но не бесплатно, а отстегнув автосалону в этом случае 10% от стоимости. Нравится такой расклад, тогда велком, вас там встретят и разведут по полной программе. А если все-таки нет, то и не суйтесь к ним в Центр авто никогда.
Центр Авто полное дерьмо!!! Лишь одни неприятности у меня после его посещения. Отдал деньги, а потом долго бегал что бы получить то что мне положено. А они в это время видимо проворачивали мои деньги!!! Иначе как объяснить то что обманывают с выдачей автомобиля. А уж по поводу ПТС вообще отдельная история. Я получается со своей стороны деньги им должен отдать сразу все, а вот машину они мне отдать не могут. Начинают каждый раз говорить что завтра, послезавтра. Это не серьезно!!! Автосалон так не работает!!! Значит какой вывод? А то что это просто серый дилер и связываться с ними довольно опасно!!! И вот после долгих скандалов, авто я забрал, НО БЕЗ ПТС!!!! Издеваются они что ли??? Его я до сих пор не могу забрать. Звоню по нескольку раз в день, так они трубку перестали брать. Ну просто уже незнаю как с ними бороться. Претензию я уже написал и они ее даже получили, но толку пока нет. Наверное ждут более решительных мер, обращения в прокуратуру например. А написать мне есть о чем, например о том как они не всем дают гарантию на машины. Я вовремя увидел это и мне с явной неохотой ее оформили. Ну а я отзыв написал с одной единственной целью, ищу пострадавших от этих аферистов. Думаю вместе нам будет легче их наказать
Не стоит Центр Авто верить, это лохотрон, а все сотрудники разводилы. очень уж нам с женой понравились их цены, особенно Глянулся Ниссан жук, жена давно такой хотела, а тут цена достаточно привлекательная. Как говорится “и хочется, и колется”, не очень нам поверилось в такую удачу и мы решили позвонить в автосалон, так как ехать не близко, 400 км. Нам ответила сотрудник Центр Авто Наталья и подтвердила все, слово в слово, как на сайте. Цена такая, потому что сейчас акция, подарки будут обязательно, иногородним возвращают деньги за проезд. Мы приехали на автобусе, чтобы билеты были. А нам показали Ниссан жук в убитом состоянии, покупать его мы естественно отказались. Заявленная за него стоимость никак не писалась с его плачевным состоянием. Ничего другого смотреть мы не стали, как нам не старались предлагать. Они уже нас обманули, как им дальше верить? Да и если честно, нормальная машина не стоит дешево, мы просто повелись на развод. Зря прокатались, но урок со всего этого вынесли.
Развели на деньги, с**и! Приехал в автосалон покупать Шкоду Октавию с пробегом, цена понравилась и вообще машина по мне. А они мне по ушам проездили, что якобы она сейчас в их филиале, в другом городе, а послезавтра пригонят стопудово. Ну ок, договорились, приеду послезавтра. Нет, говорят, ты нам предоплату сначала оставь, договор составим, на основании чего мы будем перегонять машину. Ну как бы логично прозвучало и я повелся. Хотя несколько вопросов им задал, а что если мне машина не понравится, вдруг она битая или проблемная. Мне на это быстро нашли ответ, типа, ты чё, у нас все машины после проверки, за состояние ручаемся. И дали для ознакомления копии документов на машину и результаты проверки. Я потом уже понял, что подсунули мне липу, а я как лох купился. Короче деньги с меня взяли, так они у них и остались. Потому что мне был предложен откровенный автохлам. Покупать не стал, показали еще несколько подобных, тоже отказался. Писать заявления не вижу смысла, задаток не вернули по закону. А по совести Центр-авто не умеют.
Во время оформления кредитной заявки у меня появились некоторые подозрения по поводу сотрудничества с Центр авто. Я работаю банкиром и очень часто сталкиваюсь с самыми разными банками. За несколько лет я смогла изучить все более-менее достойные внимания организации и знала, где кредит брать выгодно, а какие конторы только и ждут, чтобы кинуть человека. Так вот, когда я в салоне оформляла кредитную заявку, то мне в ответ на нее пришло письмо от какого-то абсолютно незнакомого мне банка. Причем процентная ставка в документах немного отличалась от той, которую мне изначально озвучивали. Потому я и подумала, что лучше я не буду связываться с этой конторой, а поищу получше. И теперь, когда я отзывы в интернете читаю, то понимаю, что моя интуиция меня не подвела. Оказалось, что сам автосалон – пустышка и мошенническая конторка, которая на деньги падкая. И вам также не стоит попадаться на их удочку, так как чревато огромными финансовыми потерями.
Для тех кто верит что у Центр-авто можно приобрести недорогой автомобиль, дам один совет, сперва прочитайте все отзывы про автосалон, а потом уже принимайте верное решение касаемое обращения в эту компанию. Мой отзыв основан на личном опыте и свои слова готов подтвердить документально. На сайте у этих ребят обещан хороший выбор и сравнительно недорогие цены. Только вот обратившись туда я понял что информация неверная. Многих марок и моделей не было в наличии, лишь только внеся предоплату в размере полной стоимости автомобиля, вы можете оформить заказ. И раз уж я приехал с другого города, то вариант заказывать машину мне не подходил. Выбрал из того что было. А если конкретнее, то Рено Сандеро за 390 тысяч рублей. Распечатали документы, я их подписал, и только потом увидел что это был предварительный договор. То что я им заплатил было только авансом, оставшуюся часть я обязан был отдать в момент получения машины. И ведь все это указано в договоре. который мне не дали как следует прочитать. Делайте выводы, нужны ли вам такие проблемы.…
Вы скорее всего уедете из Центр авто на машине. И надо отметить, машины там есть, выбор нормальный. Но вот как их там продают, это конечно пипец. Переступая порог забудьте обо всем, что вам говорили и обещали по телефону, вы ничего подобного там не получите. Сначала вы будете думать, что заявленная на сайте стоимость и есть окончательная. Вам даже может подтвердить это менеджер. Но после подписания договора всплывут новые, неприятные моменты, от которых отказаться вы не сможете. Вам придется покупать машину, до отказа напичканную дешманским доп оборудованием. А цена его будет превышать реальную в разы, и установили все это барахло, не посоветовавшись с вами. Если откажетесь покупать, тогда автосалон с вас возьмет неустойку, а это 20% от стоимости, уже окончательной. Поэтому я и сказал в начале, что скорее всего вы уедете от них на машине. Безрадостная покупка получится.
Приехал в Центр Авто, чтобы забронировать Санг Йонг Тиволи. Оставил предоплату 50 тысяч и поехал собирать остальные деньги, а также подготавливать свой Ниссан, хотел поучаствовать в программе Трейд ин. Через несколько дней я приехал оформлять сделку. Специально выехал пораньше, чтобы к открытию, быть на месте. Только оказалось что покупаемая машина еще не готова. Но пообещали что пока будем заниматься оформлением документов они все сделают. В итоге промучив меня весь день автомобиль мне отдали ближе к вечеру. А на утро я понял причину такого долгого ожидания. Авто было с дефектом, такое ощущение что задний бампер кто то тер наждачкой. При выдаче я этого не заметил, так как было уже темно, да и мастер меня торопил. Вот такие дела творит этот автосалон.
Я вам так скажу. Те, кто пишет о Центр авто, мол, какой хороший автосалон – пи*дят вам нагло и вешают лапшу на уши. Шлите таких товарищей далеко и надолго, иначе просто попадете на бабки. Я лично пытался у них машину купить, так как повелся на подобные комментарии. И после этого ни одному отзыву в интернете верить не буду! Абсолютно все оказалось ложью, в автосалоне этом нет ничего, за что бы его можно было полюбить. Выбора машин нет абсолютно никакого, менеджеры толком не могут ни на один вопрос ответить, цены нереально завышенные. Ценники на сайте и в реальности не совпадают ни на рубль, все намного печальнее! В общем, если вы зашли на их сайт, то можете смело прибавлять к окончательной стоимости машины еще пару соток – это и будет теми деньгами, которые с вас спросят.
Получилось как в том анекдоте — знал бы где упаду, соломку б подстелил. В общем поехал к официалам Nissan, хотел кредит оформить но одобрили только под 12%, решил подумать, а тут эти клоуны Центр- авто пообещали 5, 9 , в два раза дешевле, ну и по цене на соточку меньше я и повелся. Приехал туда, оформляем tiana, внос им 500 тыщ сразу отдал. И договор я их подписал! Короче сам виноват, наверно, но эти уроды расчет мне не на три года сделали а на семь лет, а я с самого начала и не заметил. Веришь же на слово, а эти черти пользуются! Уже в личном кабинете все дома и рассмотрел. Так звоню на следующий день — трубку не берет менеджер! Почитал отзывы, смотрю что разводят они направо и налево. Ну ничего! Я найду управу на автосалон!
Реальность напрямую противоречит информации с сайта, а по телефону меня просто заманивали в автосалон, давая мне те ответы, которые я и хотел.
-Шкода октавия есть?
-Да, есть.
-Мне нужна белая и в базовой комплектации.
-Именно такая у нас имеется в наличии?
-Что по стоимости?
-Стоимость такая же, как указана на сайте. Еще возможна скидка, это уже узнаете при личном обращении.
-И что, больше ни за что не нужно будет доплачивать?
-Нет, в стоимость уже входит все необходимое.
После этих слов приезжаю в салон и понимаю, что я по ходу лох. Мне пи*дят уже в глаза, что ту Шкоду только что продали, но вот есть в максималке, возможно сделают небольшую скидку, а если денег не хватает, то у них есть супер-кредит. Короче потерял кучу времени и ничего не купил. Не рекомендую Центр Авто, это разводилы.
Сотрудники Центр-авто пока держат вас на крючке внимательные и постоянно названивают. Не успели мы заявку подать на сайте, так через 5 минут звонок. Все согласовали, подтвердили. Даже кредит нам оформили 100% во всех банках. Мы спокойно ехали в автосалон. Чехарда началась уже на месте. Выбранного автомобиля не было!!!! Со слов продавца заявки обрабатывает консультант, который просто подтверждает, что такие модели автомобилей вообще продаются в этом автосалоне, а на месте уже как раскупили. Промотав столько километров мы приехали в балаган!!!! Дальше нас ждало представление в кредитном отделе — ставки действуют в день предложения, а теперь уже другие!!!! Еще комиссии за перевод денег какие-то непонятные!!! Ну, ужас просто!!! Очень недовольные что зря проездили в автосалон!!!!
Автосалон этот – самое гадкое из заведений, которые мне довелось посетить за последнее время! Тянули из меня бабки долго и упорно, то на дополнительное оборудование, то на страховку, то на банки с их чумовыми процентами на кредит! Угрожали без зазрения совести, что если не застрахуюсь в той компании, которая сотрудничает с ними, то с начала вобще машину не отдавали, а потом сказали, что ремонтировать не будут в том случае, если произойдет авария!!! Я думаю, что это их не касается, где я хочу застраховать свой автомобиль! Мне отдали купленную мной машину, только после того, как я в течении недели каждый день приходил к ним и орал абсолютно на всех, потому что исчерпал все резервы моего терпения! А при оформлении договора напортачили в документах — пришлось несколько раз к ним приезжать! Думается мне, что делали они это специально. Вы только подумайте: за свои собственные деньги машину просто так не купить! Не отдают, пока не вытянут все до копейки из клиента! Делайте выводы сами – обращаться в Центр Авто или нет!
На офсайте Центр Авто смотреть инфу, это бесполезная трата времени. Там если что и было, то давно уже разобрали, а сайт не обновляется. Целенаправленно едешь за определенной машиной, но в салоне тебе начинают заговаривать зубы, показывать и навязывать совершенно другие машины. Я собирался уже уезжать, но тут меня зацепил один экземпляр, и предложенная за него цена была весьма соблазнительной. Менеджер с радостью кинулся мне его показывать, нахваливал так, как будто его личный был. Спрашиваю, почему такая цена подозрительно низкая? Ответил, что с машиной все в полном порядке. И сразу же предложил начать оформление и внести предоплату. Меня это еще больше напрягло. Тут явно что-то не то, раз он так быстро тему на оплату перевел. Прошу, чтобы мне показали ПТС, а тут хлоп! и заминочка пошла. Менеджер поспешно куда-то удалился, вернулся минут через 15, и сообщает, что ПТС сейчас находится в офисе, и его мне домой доставят курьером к концу рабочего дня. Я сказал, что пока не буду ничего платить и подписывать, а сам подъеду к вечеру, когда уже все документы будут на месте.
Я уже окончательно понял, что это кидалово, я потом замучаюсь ждать ПТС и проблем будет выше крыши. Вечером того же дня проезжал мимо салона, и просто ради интереса, решил заехать. Спрашиваю того самого менеджера: ну что, ПТС привезли? Он явно не ожидал здесь моего повторного появления, и немного опешил, но тут же выкрутился, ответив, что тот автомобиль уже продан. Что? Без ПТС? Нет, говорит, почему, все документы привезли, просто вы долго думали и упустили такой шанс.
Автосалон — лохотрон. На чем нибудь, но разведут.
Лоханулся С Центр авто. Самому перед собой стыдно. Пишу, чтобы другие не попались.
Просто очень нужно было купить машину. Обратился наугад, не искал, не выбирал, просто первым на пути попался именно этот автосалон. Сразу обратил внимание на вывеску, которая гласила о том, что это официальный дилер, возможно это и притупило осторожность. Я просто доверился менеджеру, понадеялся на его порядочность и профессионализм. Выбор пал на Шкоду Рапид в базе, с небольшим пробегом, цена меня вполне устроила, на всякий случай уточнил у менеджера на счет ее окнчательности, тот подтвердил, что все ок, никаких изменений не будет. Попросил внести предоплату, пока он будет оформлять. Далее, чтобы скоротать время, залез в инет, забил в поисковике их название и честное слово, офигел ненадолго. Изобилие негатива меня поразило.”Лохотрон!” “Развод!” “Кидалы””Осторожно!”…Ё-моё, куда я попал? Бегу к менеджеру, говорю, что передумал, покупать не буду. Он мне в ответ:” Дело ваше, деньги получите в течении 10-ти рабочих дней, за вычетом неустойки за отказ”. Я в шоке, читаю бумаженцию, которую он мне вручил, а там сумма неустойки 72000, 10% от полной стоимости. Как-то не складывается в моей голове, это соответственно цена Шкоды 720 тысяч что ли? А как же цена в прайсе 560000? Это за что они с меня еще хотели 120000 срубить? В общем все равно развели, не так, так эдак.
Действительно, кидалы!
Мы с женой хотели купить Рено Логан за 248000 рублей в Центр Авто.Специально приехали в Москву за 580 км. Но все что написано у них сайте является сплошным враньем. Абсолютно другие цены. Нам стали навязывать кредит или бэушную машину взять, и когда нас не удалось развести, так и сказали что специально ставят низкие цены, чтобы заманить к себе клиентов. Слова другие, но типа автосалон имеет полное право на рекламу, а то что кто-то верит — их проблемы. И многие ведь покупают у них машины, иначе бы этого автосалона не существовало бы, да и отзывы про них читал, многие типа хвалят) А я думаю, что это их менеджеры написали, иначе просто не может быть. Потому что такого разводняка и полного неуважения к людям я еще нигде не встретил. Просто мешают с грязью, обманывая. А ведь все мы люди. И сотрудники Центр авто рискуют быть так же обмануты, в любой другой сфере… Или их родные. Жаль что совсем забыли про честность!
Приехал в этот автосалон,хотел купить Рено Сандеро Степвей,заранее договорился что эту машину никому не продадут и даже сделают предпродажную подготовку что бы мне в этот же день ее забрать. Потому что живу я не в Москве,и ехать предстояло далеко. Но Центр авто похоже наплевать на свои обещания, с порогу мне стали навязывать совсем другие автомобили, говоря что Сандеро не отличается хорошим качеством. Короче после 2 часов препирательств и видя что ни на какую другую машину я не согласен, мне сказали что Сандеро есть, но только не Степвей, а обычный. Якобы произошел сбой в компьютере и все что было забронировано, слетело. То авто за которым я приехал буквально час назад продали. Я сперва поверил, но все равно покупать ничего не стал. А сейчас читаю отзывы и понимаю что такой лохотрон у них в порядке вещей.
Хочу вас предупредить о том, что в этом Центр авто самые ужасные условия по кредиту. Могу подписаться под каждым своим словом, потому что знаю не понаслышке, а сама вляпалась и причем конкретно. Автосалон обещает, что будет индивидуальный подход к каждому клиенту, исходя из этого и условия будут подбираться индивидуально. Но мне не то чтобы дали выбрать условия, меня даже не выслушали. Забрали документы и сказали чтобы я не переживала, все пройдет как по маслу. Постоянно упоминали про процентную ставку в 3,9% сроком на 5 лет, говорили, что обязательно будет скидка на автомобиль 15%. В общем ввели меня в заблуждение, задурили голову (а они это умеют). Я подписывала бумаги, которые они мне давали, в них ни разу не встретились реальные 29%. А потом уже, когда я увидела сумму ежемесячного платежа и проценты, также поняла, что никакой скидки нет, а еще и страховку впендюрили в тот же кредит и под тот же процент, я чуть с ума не сошла от мысли, как я смогу существовать на тот мизер, который будет оставаться от зарплаты. И самое х#еновое, что назад пути нет. Дальше живи как хочешь, или как получится. Не связывайтесь с этими уродами. Никогда.
Попытались мне в Центр авто продать битую тачку под видом «хорошей машины с небольшим пробегом». По техпаспорту, да, все вроде бы нормально. Но вот стоило мне только заглянуть во внутренности машины, как тут все и выяснилось. С движком проблемы, свечи просто в хлам, днище тоже какое-то все прогнившее. Да там банально даже диски ржавые, что уж говорить о более серьезных комплектующих. Тачка даже с первого раза завестись не смогла, лол))) А такие машины дилер выставляет на передний план, рекомендуя их своим клиентам. Да еще и заявляют, что лучше варианта я не найду))) Ну, ТАКОГО отвратительного варианта я, действительно, вряд ли найду еще у кого-нибудь. Впихивайте свой хлам кому-нибудь другому, а я лучше буду сотрудничать с дилером, который ЗАБОТИТСЯ и ЦЕНИТ своих клиентов. А не пытается сделать из них лошар, как этот автосалон.
Искренне надеюсь, что эта шарага Центр авто поскорее закроется!!! Пожаловалась уже на автосалон в прокуратуру, отслеживаю, как дело продвигается. Они от меня не отмажутся, пока я свои деньги обратно не получу!!! Внесла предоплату за машину, обещали мне ее со склада доставить в течение двух дней. Прождала 2 дня, позвонила. Сказали, что еще в пути. Потом прошло еще 3 дня, опять звоню. Опять говорят, что еще не доставлена, ожидайте. Уже на этом этапе я заподозрила неладное, а теперь все стало уже понятно. Потребовала деньги обратно, отказались возвращать. Твари, которые этой шоблой руководят, видимо, не подумали, что я пойду максимально далеко и навлеку на них максимальное количество проблем. Посмотрим, кто кого! Я в своей жизни привыкла стоять до конца, а привыкли ли они?
Хотел купить Ладу Весту в Центр авто. Мне автомобиль нравится, но менеджер, которого мне пришлось ожидать, пока он покурит, подойдя ко мне начал откровенно засирать мой выбор, рассказывая, какое это дерьмо и тому подобное. Мне правде неприятно стало, я не приехал интересоваться мнением менеджера, я приехал покупать именно этот автомобиль, значит меня он вполне устраивает. А это панибратское отношение к клиентам и навязывание другого, более дорогого автомобиля, действует отрицательно, и никак не в пользу автосалона. Задача менеджера показать мне автомобиль, рассказать о нем, если мне это будет нужно, нормально преподнести товар. тут же все наоборот. Он наверное думал, что я его послушаю, решу, что нафиг мне Веста, и куплю что-нибудь ляма за полтора-два, а ему потом премию выпишут за это. Но я его послал вместе с его советами и уехал от них. Так можно всех клиентов потерять. К тому же я заметил, что цены на Клары Цеткин 33 с38 значительно выше, чем на сайте. Поэтому я не пожалел, что не купил у них, так как нашел нормальный автосалон, где мне без всяких ненужных советов продали Весту, даже чуть дешевле, чем я рассчитывал. Как вывод — не стоит торопиться, даже если реклама слишком навязчива и цены якобы суперские. Посмотрите отзывы, подумайте сначала.
Купился на хороший сайт и кучу положительных отзывов про автосалон. Позвонил, ответила Арина, представилась менеджером, ответила на все мои вопросы, подтвердила всю, интересующую меня информацию, сказала, что в автосалоне широкий выбор автомобилей, и что я обязательно подберу что-нибудь на свой вкус и кошелек. Приехал в Центр авто, Арины на месте не было, но был Армэн. На ломанном русском он объяснил все положительные стороны моего выбора именно их автосалона, и мамой поклялся, что я не покину автосалон без сюрприза. На тот момент я подумал, что Армэн имел ввиду подарок, ан нет, так и оказалось, сюрприз меня впереди ожидал тот еще. Присмотрел автомобиль, не сказать что выбор был богатый, как обещала Арина, но выбрать было можно. Цена нормальная, решил покупать. Внес 30% предоплату, подождал пока автомобиль подготовят к продаже, кстати за мой счет. А когда подошло время оплачивать, меня вдруг осенило, что я даже не проверил ПТС. Попросил показать мне его, но Армэн сказал, что его пока нет, привезут дней через пять. Ну уж нет! Я наслышан про такое, что потом ПТС приходится месяцами ждать. Отказался от покупки, а Армэн, мать его, пригрозил мне неустойкой за необоснованный отказ. А я ему свой отказ обосновал как следует и пригрозил ментами. Автосалон деньги мне вернул, а вот оплату предпродажной подготовки так себе и оставил. Типа с паршивой овцы хоть шерсти клок. Арина, Армэн, и вам подобные, а также писари хороших отзывов о них, когда разводите людей, вспоминайте о том, что земля круглая.
Более поганого заведения, чем Центр авто я еще не видела. Им верить нельзя ни в коем случае, разведут и фамилию не спросят. Гад этот менеджер Максим, на всю жизнь эту падлу запомнила, кинул меня на деньги. Заморочил мне голову своими обещаниями, что автосалон надежный, дорожит клиентами и репутацией, а самому по ходу и значение этого слова не известно. Покупала подержанный автомобиль, как бы все нормально было, козлина этот говорил что цена не изменится, а потом такую окнчательную стоимость мне предъявил, что я и вполне могла новый автомобиль купить, будь у меня столько денег. А так как денег у меня таких не было, то он со спокойной совестью и невозмутимой мордой обчистил меня на неустойку в р-ре 70 тысяч рублей. Я бы даже если очень захотела, то не смогла бы найти 230 тысяч за 2 часа. Он сказал, что если я не решу вопрос с оплатой в течении двух часов, неустойку все равно автоматически спишут с предоплаты. Ну не тварь, а? Думаю, что это был спланированное кидалово. Я изначально предупреждала, что у меня деньги только на этот автомобиль и ни копейкой больше, и что взять мне не откуда. Он и решил на мне поживиться. Нормально, чё! И автомобиль в автосалоне остался и 70 тысяч плюс. Небось премию себе паскуда заслужил. Остерегайтесь мошенников! Автосалон кидалово!
Я так для себя определи, что, если интуиция говорит, что НЕТ, значит, нужно слушаться. А то, вот, повелся на приятные предложения от Центр авто, которые на проверку оказались простым пшиком…В общем, внимательно относитесь к акционным предложениям, особенно касающимся кредитов. В этом плане больше всего вранья, так как кредит – это настоящее финансовое рабство для вас, самый выгодный вариант для салона, так как вы будете платить им бабки долго и солидно. Так вот, в моем случае все закончилось более-менее, я отделался легким испугом и потраченными нервами (ну, и седыми волосами, да), но вам может так и не повезти. Сначала вам назовут одну ставку, которую никак, кроме слов, не подтвердят. Проведут с вами кучу времени, и даже сделают вид, будто подготовили автомобиль к прокату тестовому. А потом выдадут бумажку на подпись, в которой будет указано, что вы СОГЛАСНЫ купить машину под серьезный процент, который даже с менеджером не обсуждали! В общем, они вам в бумагах могут нарисовать всякое-разное, взятое с потолка. Главное – вовремя увидеть, чтобы не попасть на удочку. Сейчас очень сложно выделить, где нормальный автодилер, а где серый автосалон.
Да уж, красавчики, этот Центр авто, ничего не скажешь. Рекламу зарядили, а вот правды туда забыли добавить. Наверное скопировали текст у какого-то официального дилера, так как из обещанного я абсолютно ничего в этом лохотроне не обнаружила. Ни дешевых автомобилей, ни самих автомобилей, ни приятного обслуживания, ни радушного приема. Не знаю, что они там предлагают другим клиентам, но лично у меня после визита в автосалон остались исключительно негативные впечатления. Я-то по своей наивности полагала, что, раз уж рекламная кампания такая богатая, то салон точно хороший. А оно вон как оказалось…Не думала даже, что на своем веку свяжусь с какими-то лоховскими ребятами.
Не так давно я купил в Центр авто Рено Каптур, и хочу оставить отзыв об этой фирме на ул.Клары Цеткин 33 с38. Обман, Лохотрон, Разводилово — это все про этот автосалон. У менеджеров нет ни грамма совести и им пофиг кого дурить, лишь срубить как можно денег. Мне сказали что моя машина стоит 794 000 рублей и при подписании договора была озвучена именно эта сумма, но когда пришло время забирать авто, я узнал что мне необходимо оплатить еще 100 000 рублей за предпродажную подготовку, работу менеджера и комиссию автосалона. А иначе я ничего не получу. Психанул,хотел забрать деньги и расторгнуть договор купли продажи, но это тоже оказалось не так просто, я должен буду оставить треть суммы за неустойку. Вот что творят гады? Так и пришлось выполнить их условия.
Автомобиль, который мне В Центр Авто продали, до сих пор располагается на сайте салона в списках продаваемых. То есть его даже не потрудились снять с реализации. И это еще цветочки! Когда я поехал к другу в мастерскую, чтобы убедиться в надежности машины, он мне сказал после проверки, что я лох и автосалон меня кинул. Сначала мне менеджеры заявляли, что у модели всего около 30 000 км пробег, но на деле она куда более потасканная. Там чуть ли не на 120 000 км скрутили пробежку! Мне об этом, само собой, никто не заявил, да и по документам все так, как мне представители салона говорили. Но оборудование четко говорит об обратном. Принимать мои доводы в салоне отказались, менять машину никто не собирается. Вот, сижу и думаю, что мне теперь делать с этой информацией.
Да сразу к официалам идите, зачем вам возиться с этим дерьмом? Сколько раз я на своей памяти пытался поработать с подобными Центр авто конторами, никогда это хорошим не заканчивалось. А стоило только раз обратиться к нормальному официалу, как сделка проходила без всяких проблем. Там вам и модель подыщут, и бумаги правильно составят, и небольшую скидку даже сделать могут. А все эти акционные предложения от ноунейм дилеров являются просто очередным кидаловом. Ну да, низкими суммами могут к себе в автосалон заманить, но вы учитывайте все риски. Такие дилеры отвертятся от ответственности и ничего и никому вы не докажите.
Приехал в автосалон для осмотра Киа Рио. И в принципе даже готов был ее купить. Но все испортил один из сотрудников. Менеджер Центр авто вообще равнодушно отнесся, ни про скидки не рассказал, ни про подарки, даже капот не стал открывать. Просто тупо стоял рядом, типа вот машина, хотите — оформим. Короче вел себя как даун!!! Ну я еще одет был в рабочую одежду может он подумал, что я ничего не собираюсь покупать? Ну это не значит что можно себя так вести. Его работа заключается в консультировании клиентов, а не в оценке их внешнего вида. Так я и не решился здесь ничего покупать. Буду искать другое место
А этого дилера,точно бы не порекомендовал, раз такое отношение к покупателям-значит ничего хорошего можно не ждать, да и отзывы других людей прочел, даже рад что с ними не связался.
Ха, мошенниками их слабо называть…Соседи мои пенсионеры уже, дед бывший военный, осенило их машину менять, типа на старости лет нужно на хорошей покататься. И местечко это адское нашли же еще где-то! Он мне еще когда рассказывал что вот хотчт ехать, сразу сказал дядь Миш, сиди дома. Если вот так прям тянет — иди к официалам, там хоть какие-то гарантии есть. Так нет, поехали в Центр авто . Вернулись без денег, но на «новой ласточке», которая ни хрена не новая , а 2016 года уже и с пробегом. Битая в зад, бампер меняли, у них до этого Шевролет был куда приличней, ездят-то не так часто. Так представляете, им еще страховку навязали ,включили все что можно было включить в нее. Развели стариков, короче. Быдлота последняя, что тут скажешь, в интернете про такие случаи и отзывы, и видео, а люди все равно прутся в этот автосалон.
Хорошие отзывы про автосалон это все чушь и лапша на уши. Везде в интернете пишут что автосалон хороший, дарит подарки, прям не дое**тся!!! Но по приезду ваш ждет полный цирк, а циркачи это менеджеры которые будут умело вас разводить на покупку не той машины которую вы хотели а на ту что есть в наличии в Центр авто. По телефону все хорошо описывают и на все вопросы отвечает «что да машина вас ждет» и тому подобное. Был там около получаса мне хватило чтобы понять что будет после того как подпишешь договор и внесешь предоплату. Если не хотите тратить время и деньги то не стоит даже соваться туда!!!
ГАДЮШНИК! Я потратил все выходные, к ним в Центр Авто будь он неладен!!!! И не оказалось той машины которую мне обещали,сказали что продали, хотя вроде вечером бвл от них последний звонок, вроде все в порядке. А я дурак согласился ещё и другие варианты посмотреть. В общем вместо новой Люксовой весты я уехал на китайце. Но самое обидное что договор подсунули липовый совсем не та цена о которой говорили и за проценты комиссия огромная. Эх, очень жаль что я поверил в порядочность автосалона и не почитал отзывы о них раньше!
Хотела купить у них купить Датсун Он-До, а свой Дэу Матиз сдать в трейд ин. Но только автосалон оказался не очень порядочный и я еле унесла оттуда ноги. Меня заставляли оплатить 4000 рублей за проведенную диагностику. Якобы она бесплатна только для тех кто совершает сделку, а те кто отказываются должны оплатить эту услугу. Но только надо быть совсем дурной что бы согласиться отдать авто которое стоит 150 000 руб. за 50 000р. Именно столько мне предложили за Матиз. Это что, новая схема развода? Конечно же ничего я платить не стала, а пригрозила позвонить в полицию и в роспотребнадзор, так как их действия незаконны!! Только после этого мне отдали мою машину, со словами что бы мы тебя здесь не видели, вот так Центр авто рад своим покупателям!!!
Расскажу по кредиту. Тачка на сайте Центр авто стоила 740 тысяч, кредит на 5 лет получался конечной суммой почти в 2 ляма. То есть переплата идет огроменная, хотя, если посчитать по процентам, то должно получаться меньше. Уж не знаю, что там за математики у них работают, но тут вы точно какие-то деньги в левую сторону теряете. Конечно, вам никто не словах не скажет, что так, просто нужно внимательно договор читать – в нем все написано. Но у меня такое ощущение сложилось, что сами сотрудники Центр авто не в курсе о подводных камнях данной организации. Может, там само начальство и своих подчиненных обманывает, не знаю. Но тот факт, что брать здесь машину в кредит не стоит – это железно. Да еще и с каким-то левым банком заявка обрабатывается, который непонятные условия выставляет. Типа, укажите в заявке сумму больше, чтобы банк одобрил. А так типа не одобрит. Бред короче, не связывайтесь с ними, ищите другой автосалон.
ЦЕНТР АВТО ЭТО ДРЯНЬ! Приобрел в данном месте новую ладу ларгус на механике в комплектации норма комфорт! Но авто добивался очень долго, поскольку все поначалу было нормально, созвонился с ними менеджер по телефону обещала, что все в наличии и авто стоит по цене как указано на сайте, но по приезду убедился что не так, авто дороже на 200 тысяч рублей и в наличии вовсе нет, но менеджер обещал, что привезут через три дня, так как я был настроен на приобретение согласился. В итоге ждал авто ТРИ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛИ!! Лучше бы не брал, потратил много времени и нерв когда ходил туда практически каждый день , сначала после трех дней ожидания кормили завтраками, а потом через неделю ожидания вообще сказали не ходите сюда мы вам позвоним! Вот такое ужасное обслуживание клиентов!!! Добился чтобы автосалон отдал мне машину только после претензии туда и иска в суд! Лживые твари!!! Хорошо что отзывы есть! Связался с одним из пострадавших, он объяснил как делал все.
Жаль что здесь нельзя писать матом. Просто в отношении Центр-авто у меня нет других слов. Автосалон который продает битые машины, выдавая их за новые!!!! Я именно такую и приобрел и сейчас, когда у меня стала слезать краска с левой пассажирской двери я не знаю как доказать что это не я ее перекрашивал. А именно в этом меня и пытаются обвинить. Только вот с момента покупки прошло всего 10 дней, за такой короткий срок автомобиль просто бы не высох бы после окрашивания. Однако похоже им плевать на все мои доводы. Вот думаю наверное надо обращаться в суд, но у меня просто банально нет денег на экспертизу, ведь ее надо проводить за свой счет, а еще неизвестно выиграю ли я судебное разбирательство или нет, ведь менеджер мне ясно дал понять что у них все куплено.
Покупала себе Форд Фиеста Седан в Центр авто, новую в полной комплектации. По качеству обслуживания, меня в принципе все устроило, никто не хамил и на все вопросы отвечали вежливо. Машину оформляла в кредит. о чем потом очень сожалела, когда забрала все документы и увидела график платежей, меня смутило что ежемесячный платеж больше чем оговаривалось. Оказалось что мне навязали страховку за 60 000 рублей. Для меня стало неожиданностью, так как это не оговаривалось, а я уставшая от долгого ожидания, просто не заметила когда мне давали кучу якобы одинаковых бумаг для подписи. Вот и получилось что я вроде как сама виновата. Но считаю что вина за этот лохотрон полностью лежит на менеджерах. Больше никогда не приеду в этот автосалон.
Да натуральное кидалово в этом салоне! Сплошной обман, начиная с момента общения по телефону и заканчивая подписью договора. В документе прописывают левые условия, которые с вами даже не обсуждают!!! Забалтывают, чтобы вы потеряли бдительность и поставили подпись, а потом начинает жесть. Я уже месяц сужусь с Центр авто, все хочу свои деньги вернуть и говнотачку, которую мне подсунули. Совершенно не та комплектация оказалась, да и ценник вырос волшебным образом. Конечно, мне никто об этом и слова не сказал, все обсуждали с ними погоду и отношения. Все меня хвалили и называли своим лучшим клиентом. А я, болван, уши развесил и язык вывесил. Ну, сам виноват, но отступать я не собираюсь! Обязательно добьюсь справедливого наказания, автосалон вернет мои деньги!!!
Вот, везет кому-то, они подстраховываются и экономят свои нервы с временем. А я, дебил этакий, решил вслепую довериться, за что и поплатился. Сам автосалон от меня расположен на приличном удалении, так что час на дорогу туда, час обратно. И ладно бы, если бы смог цель свою выполнить, но оказалось, что машино-то моей на месте нету! Хотя на сайте указано, что есть в наличии, да и менеджер по телефону подтвердил, что все окей и можно приезжать. Эх, вот я наивный дурачок, поверил в россказни. Жаль, конечно, но факт остается фактом – я попался на лохотрон. Сразу, когда к ним приехал, понял, что все не так радужно, как мне виделось. Сам Центр авто какой-то бомжарский, внутри машин мало. А те тачки, что есть, не выглядят надежными и приличными. Покопался под капотом у парочки моделей, движки в хлам, в салоне материал поцарапанный. Сразу видно, что с рук брали, хотя меня пытались убедить, что модели абсолютно нулячие. Вот такие дела.
Мда уж, слов нет, одни эмоции. Открылся Центр- Авто недавно, а уже начали себя так нагло вести. Меня чуть ли не матом послали, когда я сказал (изначально, достаточно культурно), что не собираюсь приобретать машину по наценке в 2 раза. На сайте у них стоят одни ценники, а когда приезжаете, то называют совершенно другую цифру. Так меня менеджер (звали Сергей) обругал, мол, я трачу его время и, вообще, «чо я сюда приперся, раз тачку не собирался брать». Му**ак совсем не парится по поводу того, что ему могут и вписать по роже за такое. Не понимаю как вообще автосалон позволяет себе такое отношение к покупателям, коммерческая организация, как никак все на посетителях держится.
Напишу о своей покупке в Центр-Авто. Решил сделать дочке подарок на день рождения, выбрал Хендай Солярис, вроде говорят что качество у данного авто не плохое, да и цена меня устроила. Но вот работой автосалона я крайне разочарован. Понятно что не всегда есть в наличии желаемая модель, но вы хотя бы соблюдайте сроки поставки.Задержали аж на месяц.Получилось что я заплатил полную стоимость за машину, они мои деньги прокрутили, получили с них прибыль, а передо мной даже не извинились. И то что нарушили мои планы им всем до одного места. Так работать, как делает этот автосалон, нельзя!
Попали с мужем в ситуацию, которую тут уже описывали. Сначала подумали, что нормальный автосалон, внесли предоплату за автомобиль, стали ждать намеченного срока. Но когда дата оттянулась на несколько недель, начали требовать деньги обратно. Никаких документов предварительно мы не подписывали, еще тогда закрались сомнения по поводу всей этой схемы. Но подумали, что сейчас компании так нагло не кинут, ведь все боятся закона. Как оказалось, для этих товарищей закон не писан и они могут себе спокойно позволить обмануть человека, который реально был готов машину купить(( К сожалению, деньги мы пока так и не вернули. Сейчас консультируемся с юристом по поводу обращения в суд на Центр-Авто. Надеемся, что хоть так получится чего-то добиться.
Хочу выразить свое отношение как клиента. Отношение, конечно же никакое, много потраченного времени, куча нервов и самое главное все зря. Не советую даже ехать в Центр-Авто, обманывают и разводят! Потеряете только свое время и нервы а в худшем случае еще и деньги! Мы хотели приобрести там кия рио по хорошей цене как указано было на сайте что авто в наличии и со скидкой цена 515000 рублей в бюджетной комплектации, а по приезду уже 615000 рублей, автокредит предлагают у банков которых и не знаешь, полный развод в автосалоне!!!!