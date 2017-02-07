Автосалон ТопАвто отзывы Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1 Телефон: +7 (383) 312-33-40 Сайт: https://autotop54.ru/
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Друзья, никогда не приобретайте машину у Топавто на Дунаевского, д.25к1!. Они делают такие аферы с автомобилями, что остается только удивляться, как могли до такого додуматься. Представьте себе, тачку на которой уже кто то ездил, продают как новую. Подделывают технический паспорт и все остальные документы, приводят в идеальное состояние внешний вид и сматывают под ноль пробег. А когда клиент эту схему понимает, угрожают, что если он пойдет в органы власти, то сожгут нафиг его автомобиль. Договор подменяют, что он типа знал что авто с пробегом. Я так думаю это уже открытое мошенничество. И я сто процентов уверен что я не один пострадал от их лохотрона. Как добиться справедливости, ума не приложу. Боюсь что у них все схвачено и я еще окажусь крайним во всей этой неприятной истории. Вывод сделал такой, никому нельзя доверять, и когда приобретаешь машину, пусть даже новую, надо требовать чтобы вам дали возможность пригласить независимого автослесаря, что бы он ее осмотрел. По ходовке он сразу увидит, новый ли автомобиль или нет. А я бы посоветовал вообще этот автосалон обходить стороной.
Хотелось бы рассказать вам про обманщиков из Топавто. В таком автосалоне вы не найдете приемлемый вариант автомобиля без всяких страховок и всего остального. Нам умудрились даже карту кредитную втюхать , уж не знаю какие они дела с банками имеют, раз даже кредитные карты продавать могут…На сайт заходя вам предложат кредит на четыре месяца, чистой воды вранье, нет у них таких рассрочек и кредитов тоже нет. По факту вместо обещанных на сайте 300000 вышло вместе с процентами по кредиту и страховкой от банка, плюс коврики и резина почти в три раза дороже. Так что не обольщайтесь, глядя на заманчивые скидки и к слову сказать, автосалон дороже продает все начиная от ковриков заканчивая самими автомобилями
В Топавто работают самые натуральные твари!!! Поимели с меня просто так, якобы за тест драйв 5 тысяч рублей и еще внаглую заявили что я был предупрежден, о том что здесь он платный. Да я первый раз об этом услышал, когда менеджер стал с меня требовать оплаты. Если бы я этого не сделал, то грозился вызвать полицию. Проблем с органами власти я не хотел, поэтому и пришлось платить. Хотя когда я позвонил в автосалон и взял машину чтобы прокатиться и убедится в том что отзывы не врут и эту модель на самом деле стоит купить, никто и слова не сказал что я должен буду отдать им денег. Меня лишь только попросили оставить залог, на случай непредвиденных обстоятельств. Я понимал что в этом они правы и отдал в кассу 5 тысяч рублей. И вот тест драйв закончен, покупать авто в этот день я не стал, решил промониторить цены, а пошел получать назад свои деньги, девушка мне говорит что возвращать мне ничего не будет, так как я должен оплатить работу менеджера и бензин. Вот уроды, голимый лохотрон!!! Ведь даже никакого документа на эти 5 тыс не дали. Вывод, значит положили их себе в карман.
Топавто не заслуживает доверия. Занимаются продажей автомобилей у которых нет ПТС. Мне пришлось очень сильно понервничать, пока я смогла его забрать. Когда я пришла в автосалон и сказала менеджеру что мне срочно нужна машина, он посоветовал купить Хендай Солярис. Сказал что я прямо сегодня на ней и уеду. Здесь он не обманул, я действительно в тот же день забрала авто. Но блин, какой в нем толк, если я теперь не могу поставить машину на учет в ГИБДД и получить номера, и как следствие ездить, тоже пока не могу. А в автосалоне все только завтраками кормят, то одну небылицу придумают, то другую. Всякий раз я слышу обещание что вот послезавтра вы точно получите все свои документы. , но наступает этот день и снова тишина. Они даже позвонить мне не соизволят, что бы предупредить или извиниться хотя бы. Вынуждена была туда ездить чуть ли не через день, трубку они тоже не брали, и только когда написала претензию, на имя руководителя, мне его отдали. Ни за что больше не обращусь в этот автосалон.
Об этом Топавто написано уже не мало негативных отзывов, но я хочу поделиться со всеми как придя в этот автосалон нарвался на лохотрон. Вообще эта схема обмана давно всем известна. Указывают на сайте низкую цену, люди желая немного сэкономить звонят или заказывают обратный звонок и их уверяют что все цены реальные. Ну ладно, думаю съезжу и проверю, насколько правдивы слова менеджера. Оказалось все даже хуже чем я предполагал. Сотрудники вообще предлагают заплатить деньги непонятно за что. Машину не показывают, говорят надо сперва заключить договор и оплатить его, только потом мы ваше авто пригоним со склада. Я глупец, все оплатил, и началась нервотрепка, только что купленная Приора оказалась с браком и так как это был последний экземпляр, мне придется подождать пока с завода пришлют замену. Ну и что вы думаете? Жду до сих пор. Пытался вернуть назад свои деньги, но тогда с меня возьмут 50 000 рублей в качестве неустойки. А сколько еще нужно ждать пока смогут выдать мой автомобиль, не говорят. КОЗЛЫ!!!
Выбрал в Топ авто автомобиль за 720 000 рублей. Менеджер сказал что такая цена будет только при оформлении кредита, а если же брать за наличный расчет, то надо было отдать 920 000 рублей. Не фиговая разница 200 000 рублей. Пошел в кредитный отдел, подавать заявку, там меня долго промучали, потому что специалисты не очень грамотные и по 10 раз перепечатывали документы. В итоге после 4 часового ожидания пришел ответ, что нужная сумма одобрена, но под 24 процента. На процентную ставку мне было пофиг, так как я все равно хотел погасить этот кредит через пару месяцев. Но когда сказали что без страховки, которая стоит 110 000 рублей, мне ничего не оформят, послал их лесом. Потому что там еще сигнализацию и парктроник обязательно надо устанавливать ( это банк выдвинул такие условия) Короче никакой низкой цены этот автосалон предложить не смог, типичный лохотрон!
Очень нехорошо со мной поступил этот Топавто. На их сайте я забронировал автомобиль, Датсун Ми-До. Что бы не проездить в автосалон впустую, перед тем как выезжать я еще и позвонил, убедиться что бронь действительна, и получив утвердительный ответ выехал в автосалон. Также я предупредил что еду с другого города и у них буду только утром следующего дня. Только вот оказалось что менеджеры этой организации наглые обманщики!!! Датсун купить в этот день было невозможно, только под заказ, да еще и в полной комплектации, зато можно было взять Хендай Солярис, который стоит 730 000 рублей. Но машину по такой цене я могу и у себя купить, зачем мне было ехать в такую даль.Не стал я здесь ничего покупать, только деньги на дорогу зря потратил. Психанул и сказал менеджеру что прославлю их на всю страну, оставлю такой отзыв что к ним никто больше не поедет. Но он стал ржать и сказал что бы я валил отсюда, пока ноги целы. Так что там еще и персонал. последнии хамы!!!
Приветствую. Покупал в Топавто автомобиль и могу высказать своё мнение по поводу персонала и автосалона в общем. Появилась необходимость купить машину и я сразу стал искать. Выбрал такой путь для покупки по совету приятеля, он говорил, мол, также машину купил и горя не знает, а на авито одни разводилы. Ну решил прислушаться. Опыта в этом направлении у меня не было, поэтому я просто искал дилеров в интернете. Этот автосалон мне случайно попался. Я стал смотреть что есть у них в наличии. Довольно большой выбор и хорошее состояние. Если вы сейчас подумали, что я буду расхваливать Баш карт, то вы ошибаетесь. Отвратительно. Моя крупнейшая ошибка в жизни-приехать сюда. Я ни капли не преувеличиваю. Без лишних слов скажу, что я всё-таки купил здесь авто. Сейчас у меня есть автомобиль, купленный в этом салоне и два кредита, взятых чтобы этот автомобиль привести в порядок. Вы можете сказать, что нужно смотреть внимательнее, но я скажу вам, что как тут не смотри, всех проблем заметить нельзя. Дешевая краска, которая слезет через пол года и которую под их освещением заметить невооруженным глазом невозможно. Гниль под подкрылками, которую также заметить нельзя. Низменна не сказали ещё о тонне проблем. Спасибо))
У Топавто я встретился с довольно непорядочным отношением со стороны сотрудников. То как они себя ведут, просто недопустимо, пропадает всякое желание приобретать у них автомобиль. Мне кажется, что когда ведешь диалог с покупателем, не стоит жевать жевачку, это как минимум некультурно. Когда я поинтересовался у продавца почему на сайте стоит одна цена, а сейчас он мне говорит совершенно иную стоимость машины. Так он даже не попытался быть вежливым и заявил мне что как ему все надоели со своей детской непосредственностью. Ну нельзя верить тому что автосалон будет так дешево продавать автомобили, и дураку ясно что сайт носит информационный характер. И это там между прочим, написано, нужно только глаза разуть. То есть получается они считают своих клиентов дураками? Нехорошо так поступать!!! Думаю нужно было после всех его слов уехать, но мне было жаль своего времени и я захотел воспользоваться шансом оформить автокредит со ставкой 4,5 процентов. И опять столкнулся с разводом. Нет у них таких процентов. Самый минимум на который можете рассчитывать это 14 процентов. И то если вы оформите дополнительное страхование, стоимостью в 200 тысяч рублей. Согласитесь, это наглая обдираловка? Вообщем приехал в автосалон, а попал к серому дилеру!
Я вместе с новым автомобилем приобрел себе крупные неприятности. Покупал я его в Топавто. За представленную на сайте цену, купить Шкоду Октавию не получилось. Оказывается это цена за пустую машину, а автосалон такие не привозит. Вообщем обычная замануха. В принципе многие дилеры этим грешат, поэтому раз уж я приехал то решил купить авто здесь. Тем более мне в любом случае пообещали сделать скидку, пусть не такую большую, но все же. И я ее получил, 35 тысяч мне скинули, но вот взамен, эти умельцы умудрились мне продать подержанный автомобиль. Узнав о том что Шкода 2017 года выпуска, а мне ее продали под видом новой, я сразу же еду к руководителю этой компании. Так он сделал квадратные глаза и сказал, ну надо же какие негодяи, это все дело рук менеджеров, но вы знаете они недавно уволились и я ничем помочь не могу. Что за бред!!! Ругаться и скандалить я не стал, понял что бесполезно, пошел в прокуратуру и накатал жалобу. И сейчас подготавливаю документы для суда.
Жесть, что творит автосалон Топавто. Развод, да и только!!!! Лучше к ним на Дунаевского 25 к1 вообще никогда не приезжать! Когда я сюда обратился, то сотрудники чуть ли не пылинки с меня сдували. Много я услышал от них обещаний и все для того что бы купил машину именно здесь. И скидку 150 тысяч рублей, сказали сделают и комплект зимних колес дадут в подарок. Ну я уши то и развесил и приобрел автомобиль шкоду октавию. Скидку я естественно получил, а и наче бы не стал у них ничего покупать, правда она была не такая большая, как обещали, то тоже меня вполне устроила. А вот с колесами меня обманули, сказали что выдадут позже, когда колеса доставят на склад, сейчас их нет в наличии. Но самое неприятное, это то что Шкоду мне подсунули с браком!!!! И ничего не сказали о том что на нее отсутствует гарантия. И я теперь не могу доказать что не я виноват в том что ходовая буквально развалилась при езде. Рассыпалась шаровая. Менеджеры валят все на меня, типа я ездил по ужасным ямам. Конечно ремонт не особо дорого стоит, но сам факт обмана меня очень возмущает. Автосалон отвратительно работает!!!
Я не любитель писать отзывы, но тот беспредел который творит этот автосалон просто заставил меня это сделать. Ведь довольно много народу может пострадать от этих мошенников. В топавто я обратился чтобы купить в кредит Датсун Он-До. Автомобиль мне нужен был как можно быстрее, поэтому я не стал возмущаться по поводу комплектации, а купил то что было в наличии. Разумеется это была одна из самых дорогих моделей, ведь продавцы тоже хотят получить как можно больший процент с продажи. Но это не главное, меня не устроило то что при оформлении автокредита, меня сильно обманули. Втихую оформили страховку от потери работы и здоровья. Я прекрасно осведомлен о том что в течении 2 недель могу написать отказ, и вернуть свои деньги. Так я и поступил. Только ничего у меня не вышло, эти сволочи все сделали в свою пользу. Если я пишу отказ, то процентная ставка вырастает до 23 процентов годовых. Вот так я умудрился попасть в этот лохотрон.
Если после того как вы прочитали все отзывы об этом Топавто и все равно намерены приобрести там автомобиль, то посоветую взять с собой юриста, раз уж вы не верите что они так запросто могут развести. Сейчас поясню, почему я так говорю. Сотрудники этого автосалона, ни грамма не стесняясь, и ничего не боясь, меняют договор прямо во время подписания. Меня отвлекли каким то глупым вопросом и я проглядел тот момент, когда это произошло. И тем самым подписал себе годы рабского труда, а все для того что бы иметь возможность выплатить это офигенно большой автокредит. Планирую сделать рефинансирование, но это конечно мало меня спасет, так как основная переплата, это дополнительная страховка и Каско, которое оформили мне на все 5 лет. Проценты мне тоже завысили. Говорили одно, а в договоре совершенно другая цифра. И ведь я точно уверен что договор мне подменили, я его читал перед подписанием и не такой уж дурак что бы не заметить все эти допы. Короче полный бардак!!!! Никому нельзя верить, а автосалон этот вообще обходить стороной.