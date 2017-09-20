Автосалон АвтоКлуб отзывы Адрес: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 65 Телефон: +7 (347) 201-75-00 Сайт: https://club-auto-102.ru/
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Настоятельно не советую выбирать Автоклуб для приобретения авто в кредит. Это стопроцентное попадалово. Реальные условия сильно разнятся с обещанными, но, к большому сожалению, это серьезные мошенники и многие их клиенты не сразу понимают, в какую за*ницу они влезли. Кстати сказать, я тоже в том числе. Я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии, потому что я понимаю, что попал на деньги, а получится ли их вернуть, неизвестно, даже несмотря на то, что я оплатил услуги вроде бы толкового юриста. В общем как было, повелся на условия, меня убедили внести первый взнос 300 тысяч, для моего якобы блага. Я согласился, после чего условия резко изменились, и разумеется, не в лучшую для меня сторону. Подписывать фактически кабальный договор я не стал, где процентная ставка 24% и сумма на 500 тысяч выше, я никак не был готов к такому повороту. А эти твари наглым образом решили кинуть меня на мои 300 тысяч. Приплели какую-то комиссию и неустойку. Очень хочется верить, что юрист поможет восстановить справедливость и автосалон мне вернет деньги, которые отняли ни за что.
В Автоклуб один обман! Цены на сайте и акции не действительны, по телефону говорят одно, а на самом деле все иначе. Очень мало машин, которые вы сможете забрать прямо сейчас, остальные надо ждать около 2 недель. Так я приехал за Шкодой Рапид, а мне заявили что этот автомобиль только под заказ и с 50 процентной предоплатой. По телефону уверяли что авто стоит на складе. Что то мне боязно стало просто так оставлять им такую сумму. Тогда мне предложили другие варианты, но это все стоило гораздо дороже чем у них на сайте, и даже в других местах. И когда я стал задавать неудобные вопросы, меня вообще попросили покинуть автосалон. Вывод, цены выше средних, персонал хамло, и вообще вся эта организация смахивает на лохотрон, рекомендую поискать место понадежнее!
Вообще не понимаю, почему подобные Автоклуб конторы имеют право на существование? Нет никого, кто бы занимался этим вопросом и проверял дилеров перед открытием? Какие у них планы, методы работы? Потому что благодаря таким вот никчемным забегаловкам люди тратят впустую свое время, теряют деньги на проезд в автосалон из других городов, на досрочном снятии наличных со вкладов, теряют надежду и веру, в конце концов, в честность других автодилеров. Рассказываю на личном примере, отправился за машиной за 500 км, обещали выгодное приобретение. Я промониторил цены и действительно, дешевле чем у них не найти. Узнал, как лучше оплатить, мне сказали, что наличными. Пришлось снять, потерял солидную сумму на комиссии. Но когда приехал, то машины не увидел, как мне сказали, ее уже продали. А мне что-то подсказывает, что ее попросту не было. Потому что тот ассортимент, который я увидел, не предполагал наличие новой, хорошей машины. К продаже представлен автохлам, даже не соизволили привести в порядок, помыть хотя бы. Продаван заикнулся про склад, не стал слушать. Дешевая забегаловка, базар. Народ, не тратьте время.
Меня Автоклуб конкретно развели. Поначалу в уши дули, что все будет замечательно, что стоимость автомобиля, указанная в договоре, окончательная. Я и не ждал подвоха. оплатил всю сумму полностью, подписал необходимые документы. Но эти мошенники каким-то образом впихнули в договор еще листок, в котором написано, что я еще должен оплатить установку обязательного дополнительного оборудования, еще какие-то дополнительные услуги, в общем плюс к стоимости автомобиля добавилось еще почти 30%. У меня времени было в обрез, что мне и помешало устроить им разнос. Я оплатил взятую с потолка сумму. Но потом, дома нашел огромное количество негативных комментариев об этом заведении, в которых обманутые клиенты описывали подобные истории. Так что даже если бы я устроил скандал и отказался покупать вдруг подорожавший автомобиль, мне бы все равно пришлось отстегнуть им денег, плата за отказ, точнее будет сказать расплата(( Впечатление от них крайне неприятное. Полное ощущение того, что тебя развели, как лоха последнего. Советую всем быть внимательными и осторожными при выборе дилера, и уж в этот автосалон точно ни ногой.
Автоклуб голимый развод, не верьте и лучше не приезжайте, время не потратите зря и нервы целее будут. Я пробовала у них машину взять в кредит, обещали скидку, подарки и низкую процентную ставку. Поехала в автосалон после подробной консультации по телефону о полученного одобрение по кредиту.Говорили, что сделка пройдет быстро и никакого первого взноса не потребуется. А на деле оказалось все наоборот, продержали 5 часов, в итоге уехала без машины и еще радовалась, что не повесили на меня этот кабальный кредит. Ужас! До сих пор еще в шоке, какие они все-таки твари, бессовестные, наглые, алчные. Так мягко стелили, даже верить хотелось. Когда я отказалась делать первый взнос, то у них ко мне сразу отношение изменилось, а до этого вежливость аж зашкаливала. Меня сразу смутил тот факт, что мне на протяжении всего времени не показывали машину и я толком не знала, какой именно банк мне все-таки выдаст кредит, а деньги мои им уже понадобились. Ну и потом в договоре я увидела настоящие условия, где кредит на меня хотели повесить на 2000000, хотя машина стоила 1300000, и всю эту радость под 28%. Наслушалась оскорблений и угроз в свой адрес, очень непритяно.
Не так давно мною был куплен автомобиль Рено Каптур в Автоклуб. По поводу авто претензий пока никаких не имею, но вот как мне его продавали, хотелось бы с вами поделиться. Впечатления остались только негативные, ребята там до крайности оборзели. Если бы мог предположить заранее, что меня там такое ожидает, естественно бы не сунулся в автосалон. Но кто же мог знать, отзывы нашел только положительные, поверил, что в действительности всё так и есть, еще и менеджер по телефону от себя сказку красивую рассказал, что акция проходит и машину реально купить на 20% дешевле, зимнюю резину в подарок получить и страховой полис КАСКО. Сделали всё красиво, я до последнего момента думал, что всё в силе. Даже когда подписывал договор, сомнений не было. Ну а потом со мной жестоко обошлись, просто перед фактом поставили, что я им еще должен и много, а если не согласен, то могу отказаться, при этом выплатив 20% неустойку, причем 20% уже от окончательной стоимости автомобиля. Я мягко говоря, был в шоке, придя в себя принял решение покупать, как бы мне этого не хотелось. Всё же лучше, чем выкинуть деньги неизвестно куда и за что. После случившегося советую всем не связываться с мошенниками. Надеюсь, рано или поздно их деятельность будет наказана по закону.
Надумали взять авто для жены, она хотела Киа Пиканто. Нашли сайт дилера по рекламе, которая на каждом шагу в глаза лезет. Посмотрели авто в каталоге, цена понравилась. Созвонились с ними, менеджера вообще сказал, это официальный дилер Киа, почему-то решили ему поверить. Ни у меня, ни у супруги, не хватило ума, поискать их в списке официальных дилеров, а также найти про Автоклуб достоверную информацию, отзывы почитать хотя бы на других источниках. Поверили сайту, фейковым отзывам и словам менеджера, услышанным по телефону. Приехали к ним в автосалон из другого города, за 380 км и увидели очень скудный выбор машин, среди которых не нашли нужной нам Киа. У них вообще авто данной марки не было, на это менеджер нам сказал, что все машины распроданы, акция была, полно народу, разобрали. Странно как-то, вчера вечером звонили, машины были, нам даже на выбор предложили, цвет и комплектации различные, а сегодня все разобрали. Приехали мы, надо сказать, с утра, как раз открытию, когда успели разобрать. Было очевидно, что нас попросту развели. От предложенных вариантов авто мы отказались, потому что выбирать особо не из чего было. Мы свои выводы сделали, ваша очередь.
Дичайший развод! Я в шоке! Понравились условия по кредиту в Автоклуб, решил попробовать. Отправил заявку, мне позвонила некая Ирина, представилась менеджером и сообщила, что СберБанк мне одобрил кредит под 4,9% на 5 лет. Договорились, что я приеду в автосалон через 2 дня, так как нужно отпроситься на работе и купить билеты, ехать 8 часов на поезде. Вроде бы все складывалось нормально, и салон приличный, если верить отзывам с их сайта, и кредит одобрен, но что меня смущало. Я решил позвонить в банк и узнать подробности у них. Но там мне ответили, что никакой заявки от меня не было, такие условия они не предоставляют, а данным дилером банк не сотрудничает, вообще не знают, о чем речь. Я пока тихо офигевал, в этот момент мне позвонила Ирина, чтобы уточнить когда я подъеду. Я стал высказывать свое мнение по этому поводу, но она быстро отключилась. Пытался набирать еще, но меня по ходу внесли в ЧС. Рад, что у меня хватило ума проверить самому, а то бы закончилось все не весело.
Приехал к Автоклуб с одной единственной целью, купить Киа Рио за 920 тысяч рублей. Деньги у меня были с собой, по телефону я договорился что бы машину никому не продавали и после того как автосалон не сдержал свое обещание никогда его не порекомендую для честной сделки. Даже потому что ни идного автомобиля по заявленной цене нет!!! Да и вообще с выбором здесь туговато. В торговом зале находятся только неликвидные авто, с довольно высокой стоимостью. Но как мастерски работаю продавцы, только диву даешся. Меня чуть было не уговорили на оформление автокредита. В последний момент я передумал. А по какой причине, сейчас напишу. После того как услышал что Рио уже нет в наличии, мне предложили купить Фольксваген Туарег, тоже со скидкой. Я загорелся, так как машина мне давно нравилась. И вот получаю одобрение, с учетом большого первоначального взноса, сумма переплаты должна быть не большой. Но мне насчитали ее просто огромной!!! Так как и Каско и дополнительные страховки являются обязательным условием для получения кредита. Отказаться нет возможности. Хорошо хоть я не внес никакую предоплату, хотя продавцы упорно на этом настаивали. Поэтому я просто порвал договор и уехал. А вы будьте осторожны и не вляпайтесь в этот лохотрон!!!
Автосалон мутный, сразу говорю, зря не надейтесь. Я приехал к ним в Автоклуб с Оренбургской области, присмотрел машину на сайте дилера, узнал есть ли в наличии у менеджера по телефону, все хорошо, машина на месте, приезжайте в любое время. Звонил вечером, приехал следующим утром, прошу показать машину, а мне говорят, что ее давно уже продали. Как продали? Вчера же только звонил, говорили что на месте? Мутный менеджер пожал плечами и сразу же перевел тему, типа у нас отличный выбор, мы вам сейчас что-нибудь подберем. Да мне нафиг ваше “что-нибудь” не уперлось! Я за конкретной машиной проехал почти 200 км! Разводилы! Почему на сайте машина до сих пор продается? Для какой цели врете? А менеджер на меня в ответ, типа ты чё тут орешь вообще, не хочешь покупать, вали нафиг. Я аж прифигел, это вместо извинений за недостоверную информацию. Понял, что не дадут мне ответов ни на один их моих вопросов. Вышел на улицу, у самого кипит все внутри, набираю тот номер снова, спрашиваю за ту же машину, мне говорят, что она в салоне, приезжайте пожалуйста. Я опять сорвался, говорю, что нет ее там, на том конце отключились и больше на мои звонки не реагировали. Тухлый автосалон и сотрудники все такие же.
Мой отзыв про Автоклуб написан для того, чтобы предупредить всех вас, что вы идете на огромный риск, связавшись с ними. Собирался обменять здесь свою Ладу Приору, на авто этой же марки,только другой модели. Разницу в цене собирался оплатить наличными. Только не ожидал что с меня потребуют ровно столько, сколько стоит новый автомобиль. Расскажу подробнее, как все происходило. Я привожу свою Приору в автосалон, у меня ее тут же забирают на полную диагностику и тщательный осмотр. Я тем временем выбираю цвет и комплектацию новой Весты. Как мною и планировалось, выбрал базовую комплектацию. Продаван сказал, что нужно будет заплатить 530 тысяч рублей, с учетом того что мое авто переходит в собственность автосалона. Такая сумма у меня была, я стал ждать акт осмотра моего авто. Изначально говорилось о сумме 250 тысяч рублей. А потом пришел специалист и, честно говоря, начал меня нахально дурить. И двигатель у меня неисправен и коробка еле работает, по ходовке тоже есть замечания, так что в итоге цена выкупа составила 100 тысяч руб. А оплатить за новую весту я теперь должен был 830 тысяч рублей. В общем, я отказался от покупки. После этого меня попросили оплатить их услуги, 8 тысяч рублей!!! Блин, это грабеж какой то!!!
Автоклуб обещают низкие цены, мы ведемся на это, а потом попадаем. Они нагло врут про подарки, а сами включают их в стоимость. Я собрался покупать у них автомобиль стоимостью 389 000. Именно эта цена была указана на сайте, именно эту сумму мне озвучил менеджер уже в салон, и она же стояла на ценнике. Вдобавок к этому автосалон обещал подарить страховку и зимнюю резину. По моему все ясно и понятно. Проверили автомобиль и подписали договор, взяли с меня предоплату. Все было замечательно именно до этого момента. Потом узнаю, что окончательная стоимость автомобиля выросла на 248 000. На мой немой вопрос, потому что я реально не мог вымолвить ни слова, менеджер показал мне перечень дополнительных услуг и опций, за счет которых выросла цена. Туда же вошли и страховка и разина. Вот вам и низкие цены с подарками. Да, и отказаться от покупки без последствий не получится. Автосалон за это возьмет с вас неустойку. До того момента, пока вы выбираете автосалон, у вас есть большой выбор, а как только вы оказываетесь в этом, выбора у вас нет, расплачиваться придется по любому.
Дам один дельный совет. Никогда не имейте никаких дел с Автоклуб!!! Разведут как нефиг делать!!! Мы вот тупанули и купили там автомобиль. Цена была не сказать что особо низкая, но скидку в размере 50 тысяч рублей нам сделали. Но за эти несчастные копейки мы сполна нахлебались проблем. Потому что гарантию на автомобиль со скидкой они не предоставляют. Про отсутствие гарантии никто ничего не сказал, если бы я конечно знал об этом, то не стал подписывать никаких документов. А так получилось что втихую написали про это в договоре и еще и торопили, чтобы я быстрее его подписал. Ну я и не заметил этой лажи. А они пользуясь этим впарили мне бракованную машину. И у меня такое чувство, что на ней уже кто то катался, потому что я задолбался ремонтировать подвеску. То одно поломается, то другое. Уже за ремонт отдал 32 тысяч рублей. И так думаю что это еще не предел. Так что тыщу раз подумайте ехать ли в этот автосалон или все таки поискать другого дилера.
Категорически не согласен с лицами, которые этот автосалон пытаются оправдать! Это того не стоит, Автоклуб абсолютно не заботится о своих клиентах!!! Купил у них машину месяц назад, отъездил на ней недолго и она сломалась. Вернулся в автосалон, так как гарантийный срок еще есть, говорю, мол, чините. А они мне в ответ сообщают, что конкретно мой случай является не гарантийным. Я говорю, мол, с какого черта??? А они тыкают в договор, где указано, что салон имеет право менять условия соглашения по собственному усмотрению!! Другими словами, контора может придумать себе что-нибудь, потом это дело внедрит потихому, а вы даже не узнаете. Вот такие успехи у меня, господа. Пришлось автомобиль за собственные деньги чинить. Сейчас консультируюсь с юристами и размышляю, как бы привести эту организацию к ответу. Как думаете, могу ли я на какую-нибудь компенсацию рассчитывать?
Обходите стороной это поганое заведение Автоклуб, с виду только кажется, что приличное, а по факту это самый натуральный лохотрон. Платишь деньги за воздух, а по итогу ни машины, и денег. Оформлял под заказ, говорили что привезут максимум через две недели. Естественно, обманули. но через месяц позвонили сами(!), до этого я звонил, меня то завтраком накормят, то вообще сбросят. А это позвонили и пригласили подъехать в автосалон. Ну я обрадовался, за машиной поехал. Ага, щас! Говорят, что моя(именно моя) машина после неудачной погрузки восстановлению не подлежит. Я конечно не был рад такому известию, но что ж делать. Ладно, говорю, давайте мои деньги(60 тысяч), поеду к другим, там куплю. Нет, говорят, задаток мы вернуть не можем, можем предложить вам другой автомобиль. А мне другой не надо! Начинаю спорить, что это по их вине мне не пришла машина, ни то что вовремя, а вообще! Менеджер ухмыльнулся, показал мне договор задатка, а там не указано какая машина должна была прийти, просто факт о том, что им передал деньги. Получается, что они могут вписать туда все что угодно, типа машина пришла, а я отказался, всё! деньги у них. Моя большая оплошность, да я просто не ожидал такой подлянки, когда я к ним сегодня пришел, они сразу попросили меня отдать им мой экземпляр договора на задаток, я и отдал без задней мысли. А теперь конечно они могут туда вписать что им вздумается. Из предложенных мне машин ничего выбрать было невозможно, или убитые б/у, или слишком дорогие новые. Ушел ни с чем, но попробую восстановить справедливость.
Автоклуб не заслуживает доверия и даже внимания. Как говорится, будете проходить мимо, проходите. Я заехал и только время зря потратил. Ничего путного там нет и быть не может. Этот автосалон типичные перекупы. Скупают любой хлам, немного приводят его в порядок, чисто внешне, а потом пытаются толкнуть за приличные деньги. А потому и на метр к машине не подпускают, пока не выскажешь серьезное намерение покупать, которое необходимо скрепить предоплатой 30% и подписью в договоре. Как по мне, так это запланированное кидалово. Не знаю вообще, как там у них с продажами? Меня например на такое не купишь. Хоть за 50 штук тачку пусть предложат, пока не удостоверюсь на все 100%, что она того стоит, ничего и никому не буду платить и подписывать. Для себя я сделал четкие выводы, что больше к ним ни ногой. Нефиг время драгоценное на всяких утырков тратить.
Застали врасплох своим повышением цен, которые с каждым разом росли. Созванивался с менеджером по поводу Volkswagen Touareg, изначально обговаривал сумму в 780 тысяч рублей. При таком раскладе я готов был приехать в автосалон в Уфу забрать автомобиль в ближайшие дни и, даже забронировал его, бронь, на минутку, также стоит денег. Через несколько дней позвонили из Автоклуб, сказали что выявили у автомобиля который я забронировал какой-то недочёт и вынуждены были отправить его на ремонт. Из этой ситуации мне предложили выйти путём замены автомобиля на другой, более свежий, но с большей стоимостью. Мне пришлось бы доплатить ещё 40 тысяч рублей. На такой расклад, хоть и с опаской, но я согласился. На протяжении следующей недели меня ещё два раза опрокидывали и в итоге цена вырастала на 120 тысяч, что уже не выглядело таким привлекательным каким было изначально. Я принял решение не покупать в данном автосалоне автомобиль, это чистой воды махинации и использование клиента.
Я бы вам советовал приезжать в этот автосалон сразу со спецназом. Пусть вас охраняют, в присутствии ментов работяги хотя бы не будут себя так свободно чувствовать…А то совсем страх потеряли, прямо заявляют человеку, что он лох, и что пришел сюда для того, чтобы организация поимела с него бабки. Это мне так заявил менеджер по имени Кирилл, который меня «обслуживал». Ну, как обслуживал, просто рассказал о том, как работает Автоклуб. А ведь я, как и обычный любой другой человек, просто хотел здесь машину купить. Отказался, правда, от первого предложенного варианта, после чего пошел такой вот лютый бред. Не был бы я культурным (да и засудить могли), в***бал бы по роже этому кретину, чтобы потише вел себя.
Смотрела сайт Автоклуб, выбирала автомобиль, нашла что нужно. Еще увидела такую информацию, что иногородним оплачивается проезд, позвонила, чтобы узнать обо всем подробнее. Мне ответили, что вся информация верная, также подтвердили наличие т стоимость авто и я в общем приехала, за 470 километров. Но по приезду узнала, что обещанной мне машины у них нет, могут заказать. Были предложены другие, что гораздо дороже, также любезно был предложен автокредит, если мне не хватает денег. Но мне пришлось отказаться и вернуться домой, что естественно за свой счет. Никто мне ничего не оплатил, так как я ничего не купила. А не купила я потому, что не было того что мне нужно. Вот что в итоге и получается, заманивают в автосалон, а потом разводят на покупку того, что у них есть в наличии и на свой гребаный кредит. А отзывы я потом нашла, о том как люди попадают там с кредитом. Ладно, хоть меня не убедили. Жалею, что повелась и потратила зря деньги и время.
Меня в Автоклуб кинули и очень жестоко. У меня на всю жизнь пропало желание брать машину в кредит. Ну реально, такого накрутили, что капец просто. Ниссан Кашкай, при покупке в кредит скидка 15%, процентная ставка от 4,5%, КАСКО и зимняя резина в подарок. На эти условия я давал согласие, подписывал документы, договор. Продержали меня до закрытия, у меня крыша уже к вечеру тихо ехала, если еще учесть, что я полночи в дороги был, из другого города ехал в автосалон. В общем я понял, что попал в кабалу и вылазить из мне будет очень трудно и долго. Меня попросили завысить сумму кредита, на случай если банк одобрит меньшую. А по итогу они сделали все возможное, чтобы машина мне обошлась дороже. Скидку я так и не заметил, но зато к стоимости прибавились допы, страховки и даже подарки. Таким образом мне теперь 5 лет выплачивать кредит, под уже совсем не выгодные 18%. Никаких вразумительных объяснения я не получил. Да и не напрягались, дело то уже сделано. Предупреждаю всех, будьте с ними максимально осторожны.
Сколько уже времени прошло с моего последнего визита на сайт, а песни все те же. Кого-то кидают на бабки, кому-то вливают воду в уши. Но суть остается прежней – серые автосалоны, как Автоклуб обманывают посетителей. И никого не смущает, что происходит это уже в течение столь долгого времени, что людям бы пора было уже научиться различать кидал и нормальных дилеров. Но мы не пытаемся даже представить, что нужно промониторить инфу о салоне, а не лететь туда, сломя голову, так как на сайте есть слово СКИДОЧКА. Такие, как мы не учатся на своих ошибках. Пусть хоть 100 петухов жареных нас клюнет, все равно будем вестись на какие-то темки мутные, типа акции про которые пишет этот автосалон, и которых нет на деле. И это крайне печально.
Это не официальный автосалон, хоть их сайт и гласит об этом. Автоклуб — серый автодилер, которых по России хоть @опой ешь. Подкупают названием, а потом швыряют людей по полной. Продавать автомобили после ДТП, выдавая их за новые, вот что они умеют. Узнал об этом, когда нужно было срочно продать автомобиль, из-за проблем в семье. Покупатель проверил ТС на диагностике, там все и выяснилось. Обратился с претензией в автосалон, даже слушать не хотят. Это подсудное дело, неужели ничего не боятся и надеются что это им сойдет с рук? Я уже обратился в прокуратуру, пусть не думают что легко отделаются, я подключу к этому все свои связи, а они у меня имеются.
Да блин, ребзя, если вы тут не планируете миллионы оставлять, то вы тут и нафик никому не нужны. Это автосалон, который работает только для толстосумов, для которых потратить несколько лямов для тачки для своей соски – это как в Мак сходить. Если вы относите себя к среднему классу и не претендуете на какие-то привелегии, то вам тут и ловить нечего. Когда скажите, сколько денег принесли с собой (если тыщь 300, то можете даже не задумываться тут чота взять), то к вам сразу все тут интерес потеряют. АвтоКлуб видимо просто слабый процент, видимо, с заказов получают (менеджеры), а потому им суммы до ляма ваще не интересны. В принципе, это, конечно, обосновано, но тогда претензия к руководителю. Если бы эта жадная обезьяна платила менеджеру, оформившему клиента, процентов 25 хотя бы, то тут бы и проблем никаких не было. А так…Короче, ловить тут явно нечего, с вами просто никто не будет общаться (нормально имею ввиду, чтобы довести до покупки тачки), если у вас на счету нет миллиона хотя бы.
Захотела мужу подарок сделать, купить ему новую машину. Приехали в этот чертов автосалон. Выбежал менеджер Эдуард и давай нам все так красиво рассказывать про скидки, про госпрограмму. Я ему говорю, что врешь же, а он нет не вру, все будет так как сказал. Долго сомневалась, но потом все же поверила этому сосунку. Подумала, что менеджер не может же обманывать людей, которые ему в родители годятся. А нет! Обман везде, начиная с цены и кончая процентными ставками. Короче, забрали нашу машину за копейки по трейдыну, когда решили отказаться от покупки нового автомобиля и попросили вернуть наш, то получили отказ. На нас набросилась целая куча этих менеджеров и давай нам уговоривать купить машину, а наш стоял в стороне и молчал. Короче, надули по полной. Приехали домой на новой машине, муж меня чуть не убил, успела к соседям убежать. Сейчас каждый день мозг выносит. Отольются менеджеру Эдуарду мои слезы, да и всем кто там работает. Люди, не вздумайте обращаться в этот салон!
Решили мы с супругой купить новую машину. С маркой определились, осталось выбрать автосалон, в котором можно будет провести сделку без заморочек, ну и цена играла не последнюю роль. Автоклуб, за Форд Фокус Вагон просили самую низкую цену. Комплектация Тренд обошлась бы нам в 677 000 рублей. Недолго думая звоним туда, спрашиваем есть ли в наличии данная модель. Услышав положительный ответ выезжаем в Уфу. Приехав на место сразу просим показать нужную нам модель. Но менеджер стал отговаривать от покупки этого Форда, посоветовал обратить внимание на более дорогую модель. Мы на это не рассчитывали и твердо сказали что нам нужен именно Фокус. Только вот оказалось что именно его в наличии нет, а по телефону нас обманули. Вот так мы зря потратили свое время.
У меня достаточно фактов чтобы назвать этот автосалон худшим что со мной в жизни случалось. Абсолютно отвратительные работники в моральном смысле этого слова. Управляет этими людьми только жажда наживы и привычна получать легкие деньги. Я ничего в Автоклуб не купил и советую вам также последовать моему примеру. Чтобы убедиться в достоверности моих слов можете лично приехать сюда и убедиться во всем. С вами будут работать вежливо и как вам покажется правильно до тех пор пока вы будете являться потенциальным клиентом, а если вы дадите им понять что вы не собираетесь здесь ничего покупать, то и сами сотрудники покажут своё истинное лицо. Я хотел брать автомобиль здесь, но в какой-то момент меня осенило и Понял что меня наглейшим образом просто напросто хотят обмануть. Выражалось это в том что слова не соответствуют действительности. Все что говорит, например, консультант, я сверяю с тем что вижу и убеждаюсь в том что тут нету четности. Допустим, когда речь шла об автомобиле, я несколько раз спрашивал про двигатель звук которого мне не нравился, на что мне отвечали совершенно неясные вещи. Я пытался до последнего выяснить что с автомобилем не так, но в конце понял, что ничего я выяснить не смогу и от меня истину просто скрывают. Вести диалог и говорить о какой-либо покупке с такими людьми смысла нет и я удалился.
Приобретала я не так давно в Автоклуб. Рено Сандеро. Автомобиль я увидела, даже немного прокатилась на нем, все меня в полной мере устроило и я неожидая подвоха подписала договор купли продажи и заплатила в кассу деньги. И вот после этого начался натуральный развод. Оказывается необходимо заплатить за установку дополнительного оборудования, так как на машине оно уже поставлено и демонтировать его никто не будет. Только вопрос, почему они назвали мне не итоговую цену, а без этих допов? Видимо специально!!! Скидки же они делают только при оформлении автокредита, если ты платишь наличкой то будь готов выложи полную стоимость авто. Тоже непонятна их логика. Видимо так обмануть проще. Ну вобщем так и вышло что я вынуждена была согласиться на все их условия и доплачивать еще денег, так как ту сумму что я уже отдала, назад вернуть очень проблематично. В итоге вместо 450 тысяч рублей, я заплатила 730 тысяч. Разница весьма ощутима. И если бы я раньше знала что там лохотрон, то никогда бы не обратилась в этот автосалон.
Больше никогда не поеду в АвтоКлуб. Искал себе автомобиль с пробегом, а нарвался на хамство и лохотрон!!! Продали машину с поддельными документами и со скрученным пробегом. При покупке Шкоды Фабиа, мне выдали дубликат ПТС сказав что оригинал утерян предыдущим владельцем, но они мне гарантируют что авто прошло проверку на юридическую чистоту, а также полную диагностику и тех обслуживание. Я поверил словам менеджера и приобрел эту машину. Ездил на ней три дня, пока не начались проблеммы с двигателем. А так как находился далеко от Питера, то заехал в первый попавшийся сервис. Там продиагностировав движок сказали что он уже довольно старенький и его пора капиталить. Вот тут у меня и появились первые сомнения. Звоню другу в ГИБДД, прошу пробить мою Шкоду и правда меня шокировала. Год выпуска у нее не 2015, как мне говорили, а на 2008 и владельцев было аж трое. Буду писать заявление в прокуратуру на автосалон, пусть разбираются с этими мошенниками.
Покупал Фольксваген Тигуан в АвтоКлуб и так как это был мой первый опыт покупки авто, меня ждал обман. Менеджер сказал что машина в авариях не участвовала и находится в идеальном состоянии. Возможно это и так, мне не удалось на ней долго проездить. оказалось что юридескую чистоту никто не проверил и авто находилось в залоге у банка. На то что мне дали дубликат ПТС, я особо не обратил внимание. И МОЙ ТИГУАН, забрали судебные приставы. Не теряя ни минуты драгоценного времени сразу же мчусь в автосалон, там меня внимательно слушают и даже сочувствуют, но толку то от этого? Они являлись лишь посредниками…И теперь не несут никакой ответственности. Зачем тогда они вообще нужны? Так я потерял 560 000 рублей. Никому не советую этот лохотрон!
Приехал в этот автосалон и остался крайне разочарован . Сотрудники Автоклуб совершенно не умеют работать с покупателями. Когда я сюда ехал, то надеялся что здесь мне помогут выбрать марку автомобиля, так как я сомневался какую машину выбрать, Рено Каптур или Хендай Крета. Но пришлось самому читать в интернете и сравнивать технические характеристики и отзывы владельцев, так как продаван лишь пожимал плечами и говорил эти 2 авто оба неплохие, берите то что вам больше приглянулось. В итоге решил брать Каптур, так и здесь мне не понравилось как прошла сделка, ждал почти час пока этот паренек раскачается и распечатает все необходимые бумаги. После того как я все подписал, узнаю что на автомобиль нет оригинала ПТС и я смогу его получить только через 7 дней. И в данный момент я никому не рекомендую этого дилера потому что очень долго меня мурыжили пока не отдали этот ПТС. Я его получил только тогда, когда написал претензию. Больше я их клиентом никогда не стану!!!
Обидно до слез, что такой беспредел творится! Оформляла в кредит Хендай Санта Фе, в Автоклуб. Машина сами знаете не из дешевых. Долго и муторно подписывали все документы, и вот наконец то нужная мне сумма одобрена под 11 процентов. Подписываю все документы и иду оформлять автомобиль. И тут мне заявляют, что необходимо подождать пару недель пока эту модель привезут к ним на склад. Но когда я только пришла, об этом не было не сказано ни слова. Деваться некуда, отправилась ждать. Сроки конечно же затянулись. И когда наконец то привезли авто, мне даже никто не позвонил. Сообщили мне об этом только когда я сама до них дозвонилась. А сделать это было ох как не просто. Но не в этом суть, оказалось что за это время цена выросла и я должна еще доплатить 100 000 рублей. Но блин, мне неоткуда взять эти деньги. Мне ответили что это ваши проблемы. Пришлось обращаться в полиция, но пока безрезультатно. Буду бороться дальше, ведь кредит то я уже выплачиваю, а как так получилось, и за что автосалон требует надбавочную стоимость я кстати так и не услышала толкового объяснения.
Думала, нормальный автосалон, оказался серенький. Брата попросила посмотреть заехать, так как он был в командировке в городе, а я не смогла выбраться из-за работы. Позвонил мне, матюкается. Говорит, что его промусолили Автоклуб целый день, так и не сказали, есть ли автомобиль от Шкоды мне нужный в наличии. Все по компьютеру что-то смотрели, уточняли 100 раз, именно эта модель его (меня) интересует или что-то другое тоже можно посмотреть. В общем, визит к ним окончился неудачно и я порадовалась, что сам не рискнула ехать. Брату по пути было, он ничего, кроме нервных клеток не потратил. А мне бы пришлось солидно временем вложиться и деньгами, не получив ничего взамен. Надеюсь, что мой опыт станет для вас полезным уроком.
Никогда не верьте словам менеджера Антона из Автоклуб. Ему главное сбыть неисправный автомобиль, а остальное по фиг. Репутацией совсем не дорожат!!! Я приехал в автосалон за новым автомобилем, но там оказалось что Ниссан Альмера есть только в полной комплектации, стоил он намного дороже. Я согласился на уговоры менеджера оформить кредит, долго прождал ответа с банка, но пришел отказ. Тогда он предложил посмотреть машины с пробегом, сказал что сейчас как раз есть Шевроле Круз 2011 года выпуска с пробегом 32 000 км. Гарантировал, что авто в отличном состоянии. С виду он и правда произвел хорошее впечатление, немного подумав я его купил.Но как оказалось зря!!! Круз был просто в убитом состоянии, я уже замучался его ремонтировать, а пробег сто пудово скрутили. Обманщики!!!
Ужасное место, никому не пожелаю оказаться в Автоклуб. Обманывают серьезно, приехав в автосалон вы сильно рискуете отправиться домой без копейки денег! Сразу сообщу все, на сайте цены не соответствуют действительности, ни в коем случае не стоит им доверять!!! Я сперва решил может на самом деле какая-то акция, а я тут размышляю и могу не успеть купить автомобиль по низкой цене. И что бы увидеть все своими глазами отправился в автосалон. Меня удивило что ни на одном автомобиле нет ценников, но сотрудник объяснил почему так, сказал что так как сейчас распродают машины прошлых годов, то просто физически не успевают распечатать ценники, так как объем продаж у них большой. Поверив его словам, я выбрал Датсун он-до за 340 тысяч рублей, и естественно был в приподнятом настроении, вообщем подписал не глядя договор внес в кассу всю сумму и стал ждать получения Датсуна. Прождав просто так пару часов, подошел к менеджеру что бы узнать сколько еще мне у них придется торчать. И он сказал что ждать мне до тех пор пока я не оплачу установку дополнительного оборудования. НО Я ЖЕ ЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЛ!!! только им все пофиг, и либо оплачивай,либо можешь попрощаться с теми деньгами что уже отдал. Это стопудовый развод!!!!
Советую обходить Автоклуб десятой дорогой. Их основной целью является Развод клиента. Причем они обманывают довольно по крупному. Приехав к ним в автосалон и заплатив всю сумму за приобретаемый автомобиль, с меня еще стали требовать 250 000 рублей. Я спрашиваю за что??? А видимо так было задумано. Я первый раз сталкиваюсь с тем, что автосалон требует дополнительную комиссию в размере 40 процентов от общей стоимости машины. И попробуй не отдай им эти деньги, тачку ты хрен получишь. Я стал там скандалить, что у них нет никаких прав на это, и надо было озвучить мне все до того как я подписал договор, в котором ничего про это не было сказано. Тогда сотрудник достает откуда то дополнительное соглашение к договору, где и было указанно про эту комиссию.Я в шоке, хоть убей не помню чтобы я подписывал эту бумагу. Я говорю что в таком случае вообще отказываюсь от покупки, верните назад мои деньги, но и тут ничего не вышло. Их не возвращают в полном объеме. Взыскивают неустойку 180 тысяч рублей. Ну не мошенники ли???
Всем добрый вечер, люди если вы цените своё время и нервы не ездите туда! Это шарашкина контора! С их салона меня пригласил менеджер Яна Романова! По телефону этот человек так красива пела про кредит. И все одобренно 450 тысяч и процент 3,9 и это все сто процентов, тока приехать и оформить осталось! И без машины мы не уйдём! Да не тут то было! Проехав 170 км нам был отказ по всем банкам! И просидели мы там с 10:30 до 14:30! Это кошмар! Машины не стоят своих цен! Люди все отзывы, где их хвалят, написали менеджеры! Не ездите туда
Если вы решили приобрести автомобиль, то даже не вздумайте ездить в Автоклуб. Все что они пишут на своем сайте, обычная замануха. Цены выше чем везде, подарки дарят только тем кто берет автокредит, под бешеный процент, а подержанные автомобили отвратительного качества. В этот автосалон мы ездили с братом. Он искал себе Шкоду Рапид, и этот Автоклуб якобы проводил распродажу всего за 536 000 рублей можно было купить это авто. Приехав на место, никакой Шкоды по заявленной цене не обнаружили, а столкнулись с типичным разводом. Вы сначала оплатите машину, а потом мы его пригоним со склада. Брат еще что там думал, но я его увел, говорю, не увидишь потом ни денег ни машины, это же всем известный лохотрон!!!
Ну не пид*асы ли, приехал к ним за новой Лада Веста SW kross, договорились что цена будет 725 900, как написано на злоеб*чем сайте Автоклуб я отмахал 380 км, тачку свою наполировал , думад же по трейдин загнать, а мне хрен моржовый , а не веста по халявной цене. То есть автосалон вооще не имеет ее в наличии , а я как обосраный стою и слушаю про то как надо оформлять заказ, и цена правда подороже, всего 923 000 выйдет. Ну нормально или нет? Тока ребятки, на хрена так делать и обманывать нормального покупателя, который и рад был с вами сотрудничать , пока его не кинули? Откуда бля*ь приехали эти Вани и Маши, которые хвалят автосалон и пишут свои отзывы? Да это самое отстойное место, в котором я побывал за свои 35 лет! На*б на каждом шагу и все! Официальный дилер, мать иху! Это главное вранье кстати!!!!
Честно говоря, тут сразу, как только видишь автосалон, появляется ощущение, что с ним что-то не так. Вот бывает такое, что интуиция подсказывает – беги. И потом, когда начинаешь узнавать, что это за салон такой, то все только подтверждается и надо было просто пройти мимо. В общем, выбора тут автомобилей почти никакого нет, стоят только покоцанные модели, которые даже покупать стыдно и смотреть. Да еще и стоимость на них такая нереальная, что у нас, если поискать, то можно за такие деньги даже что-то новенькое присмотреть. А тут барахло подержанное предлагают, жесть просто. Ребят, не введитесь на сладкие словечки манагеров Автоклуб, по факту вы ничего из обещанного не увидите!
Даже если бы я хотела, то ничего хорошего не смогла бы сказать про эту организацию. По факту разрекламировали себя, как чуть ли не лучший автосалон в стране, а на деле ничто не соответствует их заявлениям. Как уже говорили в отзывах про автосалон АвтоКлуб автомобилей на выбор у них очень мало. Те, что есть, явно не стоят своих денег. Когда я к ним приезжала, то не смогла для себя подобрать какой-то оптимальный вариант. Одни были слишком убитые, а другие – слишком дорогими. Не понимаю, как этот автосалон до сих пор существует на рынке с таким подходом к работе с потребителем. Нормальный человек у них ничего выбрать не сможет, а только нервы свои потратит на бесполезные беседы с менеджерами. Да и они, заметно, тоже не слишком уверены в своих способностях что-то продать.
Добрый день, хочу рассказать, как в Автоклуб можно нарваться на лохотрон. Давно хотел приобрести автомобиль марки Шевроле Орландо. Но их перестали выпускать в России. Тогда я стал искать такую машину с пробегом. Но сложно было найти подходящий вариант, то пробег слишком большой, то больше 3 владельцев и тут в сети интернет нахожу объявление о продаже Орландо подходящего мне по всем параметрам, как вы уже поняли это был вышеуказанный автосалон. Беру такси и еду к ним. Там осмотрев авто, решаюсь на покупку. Сотрудник сказал что в качестве можно не сомневаться, они дорожат своим честным именем, поэтому хлам на продажу не берут. Поверив его словам я не стал настаивать на диагностике, и мы перешли к оформлению документов. Но после недолгого пользования, я понял что меня развели. Шевроле требует капитального ремонта!!!
Это так забавно, наблюдать за суетящимся дурачком, который не знает правильного ответа на вопрос. Причем, на вопрос банальный, самый простой – почему эту машину лучше взять, чем вот ту? Чем она лучше? Причем, сам же менеджер мне и дал такой совет, когда я пришел в автосалон и поинтересовался, есть ли у них Ниссан 2018 года выпуска Седан. А мне сказали, что вот, мол, лучше гляньте на эту Митсубиси, которая стоит на 300 тысяч больше. Модель ничем не лучше Ниссана, но работник все равно настаивал. Ну, а я потом спросил, почему он считает ее лучше? Ответа я так и не добился, к слову. Этот несчастный все пытался в инструкциях и в интернете найти правильный вариант, но я просто устал ждать. Рекомендую ли Автоклуб? Категорически нет.
Договорился по телефону о покупку авто в кредит, пообещали минимальный процент и быстрое оформление. На деле же мне пришлось все заново рассказывать, так как меня встретил совершенно не тот человек, с которым я по телефону общался. К тому же, заполнение заявки на сайте тоже является чисто формальностью, в Автоклуб вам придется все документы заново подписывать и заполнять. Но что меня больше всего взбесило, так это то, что автомобиля, который я для себя выбрал, в салоне не оказалось! Это какими отбитыми нужно быть, чтобы рисовать перед человеком по телефону все прелести, но потом тупо сесть жопой в лужу? Попытались мне впарить те тачки, которые у них есть. Но, я вам скажу, качество этого товара было крайне низким. Так что такой вот у меня печальный опыт работы с этими товарищами, никудышний автосалон!