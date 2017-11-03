Автосалон Югра отзывы Адрес: г. Сургут, ул. Саянская 46/1 Телефон: 8 (800) 505-71-55 Сайт: https://ac-yugra.ru/
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Мне не раз приходилась покупать машины у официальных дилеров, поэтому когда я нашел этот автосалон, а он значился как оф дилер, я и подумать не мог, что меня ожидает развод. Сайт у Югра отличный, по телефону проконсультировали, пригласили. Рено Каптур в нужной мне комплектации у них есть по заявленной цене. Приезжаю, машины в зале нет, но менеджер дает вполне логическое этому объяснение. Не доставили со склада, так как не были до конца уверены в моем приезде. Сейчас нужно просто внести 30% от стоимости автомобиля и его привезут буквально за час, максимум полтора. Ну а почему бы не поверить? Вроде приличное заведение, тем более как я уже говорил, официалы, меня это и подкупило. В общем оплатил я 30% и стал ждать. Ждать пришлось гораздо дольше, чем говорили. Через три часа мне сказали, что Каптур прибыл, могу оплачивать. (???) А посмотреть, проверить в работе? Да что там смотреть, отличный автомобиль, только время отнимать у себя и у нас. Ну уж нет, давайте-ка мы все-таки сделаем все как полагается. Меня это сильно напрягло, какой бы кристально честный дилер не был, но так дела не делаются. Пошли таки смотреть и что я вижу, царапины, небольшая вмятина на заднем бампере, и это, на минуточку, у нового авто!! Оказалось, что этот Каптур с тест драйва. Что же вы творите, ребята? Не предупредили даже. А на цене это тоже никак почему-то не отразилось. Мне-то они продавали как абсолютно новый! Менеджер начал что-то мямлить, что он типа сейчас посоветуется и мне может быть сделают скидку. Может быть!? Да пошли вы на х.. Только зря время на этих уродов потратил.
Да, деньги мне вернули только когда я позвонил знакомому прокурору.
Приехала к ним из другого города, хотела купить Шкоду Октавия по спец предложению. Но вернулась домой без машины, потому что мне отказались продавать за наличные, только в кредит и никак иначе. Я прежде чем отправиться к ним в автосалон, естественно созванивалась и не один раз. Меня привлекла цена, сразу стало интересно, почему такая скидка, все ли нормально с машиной. Менеджер сказал, что цены ниже в связи с сезонной распродаже, а с машиной нет никаких проблем. То что я собираюсь покупать за наличные и что мне ехать 360 километров, он тоже об этом знал прекрасно, но ни словом не обмолвился о таких жестких условиях. Все это я узнала, находясь уже в салоне, что разумеется не доставило мне никакой радости. Шкода за наличные была на 300 тысяч дороже, предложили эту сумму в кредит оформить, что для меня показалось полным бредом. Я могу купить такую же Шкоду дешевле в любом другом автосалона. Просто обидно и не вполне понятно, зачем вводить клиентов в заблуждение, обещать невесть что, а в итоге предлагать какие-то бредовые идеи, которые никому, кроме продавца, не интересно и не выгодны. Что про АЦ Югра можно сказать, обманщики, обещают одно, на самом деле другое.
Катание по ушам от начала до конца. Дешевая контора по разводу АЦ Югра, не советую. На расстоянии всего чего угодно можно наобещать, а только по приезду понимаешь, что все их обещания и яйца выеденного не стоят. А вот тут уже кому как повезет, кто откуда повелся. Местным то еще ничего, приехали, поняли всю суть и уехали, просто недовольные. А вот тем, кто приехал издалека, вдвойне досаднее. А судя по отзывам к ним едут люди отовсюду. Я к примеру промотал в автосалон туда и обратно 800 км. что тоже немало и конечно за зря. Сайт у них хороший, качественный, тут постарались, на телефоны тоже грамотные разводилы отвечают, все подстроено как раз на приезжих, нас то проще всего развести. Врят ли кто-то решится просто поехать посмотреть за несколько сотен км. Вот на это и работают, потому что многие соглашаются на покупку другой машины, некоторых удается развести на кредит. Меня там не развели ни на то, ни на другое, но похвастать мне особо нечем. Потерял я прилично, учитывая оплату брони, бензин туда-сюда, с работы за свой счет день брал, короче достаточно для того, чтобы ни с чем вернуться. А нет у них потому что заявленных машин. Мне пытались спихнуть чистый хлам, уроды конченые.
Очень разочаровал автосалон, теперь никому верить не хочу. Машину все еще не приобрела, стараюсь найти более менее нормального дилера, но как вижу примерно похожие предложения и кучей обещаний нереальной выгоды от сделки, то сразу вспоминаю про этих разводил и желание звонить и узнавать подробности пропадает. Они то тоже мне сначала обещали, что покупка авто в кредит на их условиях принесет мне только радость, а ежемесячные платежи по кредиту вообще не заметными будут. С верой и надеждой на лучшее приехала в АЦ, где кучка мошенников сразу попытались взять меня в оборот. Не показав машины, не дав ознакомиться с условиями договора, с меня сразу потребовали первоначальный взнос. Я от такого напора даже опешила, ничего я им естественно не дала, да и не было у меня денег, сами же говорили, что ничего не понадобится, только 2 документа и чистая кредитная история. Дальше только хуже, машина на стоянке, пригнать позже обещали, по кредиту куча недомолвок, уже не 7,5%, а 13%, срок не менее пяти лет и обязательно страховки на весь срок. Я прикинула примерно, хотя прекрасно понимаю, что мои расчеты, это цветочки, по сравнению что они потом насчитают, мне и так уже напряжно выходит и отказалась. Менеджер сказал, что отказом я порчу кредитную историю. Вранье, ничего я себе не испорчу, а вот отзывом своим репутацию АЦ Югра могу. Не советую на них время тратить.
Купил в этом автосалоне, если этот лохотрон можно так назвать, новую машину. АЦ Югра— Официальный диллер, все такое, НЕ ВЕРЬТЕ!!! Проездил 2 недели потом начались проблемы с запуском машины, автомобиль просто не заводился. Поехал в автосервис , как так, машина совсем новая, а уже такие проблемы. Когда мастер посмотрел машину оказалось, что эти уроды мне в новый автомобиль напихали всякой фигни, старый аккумулятор, ремень тоже старый, да еще и рейка постукивать начала через какое то время. НИКОГДА НЕ покупайте у них автомобили, говно продают, твари беспринципные!!!! И рядом с официалами этот автосалон не стоял!
Объезжайте десятой дорогой этот автосалон! Работают в Ац Югра жулики и лгуны! Отвратительная контора! Отдельную «благодарность» хочу выразить старшему менеджеру Владимиру и менеджеру Елизавете. Забронированную мной машину для показа со склада не привезли, потребовали сначала внести предоплату! Об этом нюансе в момент бронирования и слова сказано не было! Кроме того, и это ужасней всего, как бы невзначай было вдруг озвучено, что машина дефектная! И без гарантии! Но всё же потребовали предоплату, чтоб доставить машину со стоянки для того, чтобы её осмотреть! Все мои попытки позвонить для выяснения ситуации в главный офис Елизавете, бронировавшей автомобиль, успехом не увенчались — на звонки с моего телефона никто не ответил! Будьте готовы понести моральный ущерб, а денег лучше им совсем не показывайте! Оценка их работе минусовая!
Верх тупизма мое обращение в Ац Югра, у меня на это недоразумение нервов едва хватило, чтобы не взорваться окончательно. На сайте машина есть, по телефону узнавал — машина есть, приехалв автосалон — машины нет.
-Что, продали уже?
-Нет, не успели привезти со склада.
-Сегодня реально привезти?
-Реально.
-Ну так везите, я подожду!
-Надо сначала внести предоплату и оплатить услугу транспортировки.
Ничего не понял, то есть они не успели привезти, а теперь я должен предоплату вносить и транспортировку оплачивать??? Больше чем странно…А если бы успели, то я бы, как нормальный человек, приехал, посмотрел машину и купил. А это мне получается надо деньги заплатить за кота в мешке и еще чтобы его привезли.
-Нет! Ничего я платить и оплачивать не собираюсь! Вы давайте привозите машину сами, как положено, я уже тогда приеду и может быть ее куплю.
-Хорошо, как машина будет, мы вам позвоним.
И что вы думаете? Прошла уже неделя, а мне так и не позвонили. Это никому ничего не напоминает? Ну развод же, как пить дать!
Всякое в жизни случается, но такого лохотрона от вроде как порядочного дилера я правда не ожидал. Не знаю, как жизнь повернет в дальнейшем, может меня еще ждут новые негативные впечатление, побольше чем от этих продаванов, но на данный момент меня FW удивили больше всех. Это странное, необъяснимое умение ловко переобуваться в воздухе порой добивает. Изначально обо всех моментах мы достаточно долго и серьезно разговаривали с менеджером по продажам Арсением, он убедительно отвечал на интересующие меня вопросы, давай удовлетворяющие меня ответы, что в итоге и побудило меня на дальнюю поездку в другой город с целью приобретения автомобиля в кредит на выгодных условиях. Речь велась о Хендае Крета, в базовой комлектации, но меня таки убедили брать комплектацию получше, согласился, потому условия по кредиту позволяли. Значит приезжаю я к ним в автосалон, а машину мне не показывают, пока кредит не одобрят. То есть как? А на что я беру деньги? Разве я не должен сначала товар увидеть? Дальше еще веселее, прождав дофига времени я узнаю, что кредит мне возможен только под 22%. А фи при*уели ли??? Где же ваши выгодные условия и кредит под 7,9%??? Никогда не доверяйте этим разводилам и им подобным.
Ац Югра – это лохотрон. Продают подержанные, покоцанные машины по цене новых! На сайте вам не покажут реального состояния автомобилей, только сами сможете увидеть, когда к ним приедете. Как сказал человек выше, состояние авто на стендах не выдерживает никакой критики. Большая часть товара бэу, причем вам говорят, что они новые. Стараются заштриховать покоцанности, но, видимо, в случае Александра просто провтыкали или не успели вовремя обработать автомобиль. Мне они тоже пытались втюхать какой-то хлам, причем по телефону заявляли, что торгуют исключительно новыми и качественными машинами. Отвлекают разговорами, не дают оценить товар по достоинству. В общем, не стоит автосалон доверия.
АЦ Югра весьма ловко заманивают народ в свой поганый гадюшник всеми правдами и неправдами (больше последнее) нагло врут по поводу низких цен, скидок, акций и подарков., которые вам обязательно подарит автосалон. НИЧЕГО из обещанного вам не видать, как своих ушей. И ваше счастье, если вы благоразумный человек и покинете это заведение до того момента как вас раскрутят на предоплату и подписание договора. А еще лучше проявить благоразумие и не обращать никакого внимания на этот лохотрон. Хотя по себе знаю, это нелегко. Потому что ооочень красиво обещают. Тоже хотел сэкономить полторы сотни на покупке новой Хендай солярис. Скидку гарантировали. Но приехав к ним я убедился, что во мне видят очередного лоха, которого легко можно кинуть. Не предоставил я им такой возможности, чем конечно разочаровал мошенников. Ну кого они еще надеются кинуть по изъезженной схеме развода со складом? Деньги сейчас, а машина потом (может быть). Так что не ведитесь, просто знайте, что это лохотрон и ловить там нечего.
Разводят в АЦ Югра на пустом месте. Подарки, которые автосалон тут обещает всем и каждому, они вовсе не дарят, а продают. Поэтому не ведитесь на бесплатный сыр, по моему всем известно где он бывает. Брал у них тачку с пробегом 2016 года выпуска. На сайте была информация, что якобы они уверены в состоянии машин с пробегом, представленных к продаже, что дарят всем покупателя год гарантийного обслуживания. А с меня принудительно содрали за этот подарок 50000, иначе скидка в 70000 отменилась бы. Нормально! Едем дальше, также на сайте обещали допы установить бесплатно. То есть выбираешь какие тебе надо, их оплачиваешь, а установка в подарок. Фиг там, за это тоже деньги содрали. Ну и вишенка на торте — спустя две недели стуканула коробка, приехал на ремонт по гарантии, и снова фиг тебе, это не гарантийный случай, ремонт только отдельную плату. Да хоть с любой другой проблемой обратился бы, сказали бы то же самое. И как вам такие подарочки? По сути продали тачку с проблемами, поимели денег сверху практически ни за что, и возить ты теперь сам, как хочешь.
Стыдно признаться, что я тоже стал жертвой развода в АЦ Югра. Но это уже произошло и я могу хоть кому нибудь помочь своим отзывом не попасть в такую же ситуацию. Меня конкретно интересовала Лада веста кросс. По акции его цена была ниже средних по городу, всего 710 тысяч рублей. Я позвонил в автосалон.Там мне ответили что такой автомобиль есть, так же предложили подать по телефону заявку на автокредит и если его одобрят, то оформление документов займет 1,5 -2 часа. Мне понравился такое предложение и я захотел им воспользоваться. Но на этом все положительные моменты закончились. И все что они обещали, оказалось пустым звуком, потому что домой я смог уехать только после 6 часового нахождения в автосалоне и с кредитом под большой процент. Потому что здесь вам незаметно навяжут доп оборудование на несколько сотен тысяч и страхование здоровья за 85 тысяч. Паразиты одним словом этот Югра!!!
НИКОГДА, вы слышите, НИКОГДА не покупайте машину у АЦ Югра. Обдерут как липку и даже глазом не моргнут. А взамен вы получите некачественное авто. Я не вру и готова предоставить все доказательства, как этот автосалон дурит честных граждан. Купила у них Датсун ми-до, так мне навязали столько ненужных допов, что я отдала им все последнии деньги. А без них оказалось невозможным купить автомобиль. Хотя мне потом сказали, что они не имеют право это делать. И еще, через пару дней, после покупки, у меня разбилось заднее стекло, просто так взяло и разлетелось на малюсенькие кусочки. Пришлось вставлять новое за свой счет, потому что хрен кому докажешь что это не ты его разбила.Потом, еще через несколько дней, порвался ремень генератора, и снова ремонт за свои деньги. Вообщем я очень жалею, что купила машину именно здесь.
Здравствуйте. Это ужасный автосалон, обманывают, накручивают не нужные услуги без твоего ведома, включают доп оборудование на сотни тысяч, которое уже предусмотрено комплектацией, цену на авто накручивают в два раза! Отказаться нельзя, т.к. потеряешь первоначальный взнос! А главное продают б/у машины как новые!!! Будьте осторожны при заключении договоров с АЦ Югра!!! Купил автомобиль Лада Веста СВ, новый люкс( по документам), намотали на 340 тысяч сверху, а сегодня выяснилось, что машина б/у и в комплектации комфорт имейдж. В салоне с нами перестали общаться, когда мы сообщили им эту информацию, сказали писать претензию и хлопнули дверью!!! Обманщики, МОШЕННИКИ!!! Буду судится.
Не верьте, что АЦ Югра по трейд ин вам дадут хорошие деньги за вашу машину. Как минимум срежут цену вдвое. Я когда приехал к ним в автосалон, то думал что мне на самом деле дадут обещанные 300 тысяч за мой Форд. Это они мне по телефону наобещали. А приехав на место начался развод. И подвеска у меня убитая и коробка барахлит. Да кому они хотят лапшу на уши навешать, я автослесарь и ухаживаю за своей машиной. Короче сказали что максимум на что я могу рассчитывать, это 100 тысяч рублей. Я отказался от дальнейшего сотрудничества, так мне выставили счет за мойку и диагностику, 6000 рублей. Не дурно. Сказал что оплачу только мойку, так как диагностика мне нафиг была не нужна. Но менеджеры устроили такой скандал, что мне проще было отдать им эти деньги чем ругаться. Надеюсь мой отзыв будет кому нибудь полезен.
Бюджет был небольшой для покупки машины. Думал взять кредит, чтобы потом платить несколько лет по 4-5 тысяч в месяц. Но я даже и не думал, что сейчас такие огромные проценты с людей требуют. Составлял я заявку на сайте АЦ Югра, предварительно пообщавшись с работниками. В самом документе не указывалось, какие именно точные условия кредитования. Но я думал, что максимум процентов 10 будет (в худшем случае). Оформил, поехал к ним в автосалон на следующий день после того, как ответ получил. Пришла СМС с тем, что мне, мол, одобрили заявку на машину. Когда прибыл на место, то пришлось долго менеджеру доказывать, что я делал и какая заявка именно моя. У них там какая-то жуткая путаница с базой данных. Короче, времени угробил много, а потом еще выяснилось, что заявку мою никто не одобрял! Вот что за бред? Зачем я тогда приезжал вообще?
Автосалон Югра – жуткие мошенники! Я покупала у них на Саянская 46/1 автомобиль и заплатила сто шестьдесят пять тысяч рублей предоплаты, потому что это составляет десять процентов от стоимости автомобиля — это минимальная предоплата, которую можно у них оставить. После этого я заключила с АЦ Югра договор,а через пару дней решила забрать свои деньги, потому что получила более выгодное предложение от другого дилера. Тут-то отношение менеджеров ко мне резко изменилось на негативное, и они мне сказали, что деньги свои я буду возвращать тридцать, а то и сорок семь календарных дней, так как им невыгодно возвращать мне мои деньги сразу же. Как вы понимаете, когда мне пытались продать машину, ничего про эти подводные камни с возвратом они, конечно же, не сказали. С возвратом денег они тянут так долго, как я поняла, для того, чтобы использовать ваши деньги в своих интересах, тем самым привязывая вас к себе и практически вынуждая купить машину у них. Это мой грустный опыт общения с этим автосалоном. Не повторяйте моих ошибок и не связывайтесь с этими жуликами. Покупайте машины у порядочных дилеров.
Покупка авто в АЦ Югра стала для меня совсем не счастливым событием. Нужна была недорогая надежная машина для супруги у которой водительский стаж первые месяцы. Долго выбирали что же взять и остановили свой выбор на Рено Логан. Менеджер пообещал сделать хорошую скидку , так как авто 2018 года выпуска. И действительно сделал. покупка получилась выгодной. На этом все положительное закончилось. О том что скидку нам сделали за счет отказа от гарантии мы узнали только через неделю, когда машина отказалась заводиться. Приезжаю в автосалон и мне говорят что вернуть Рено вы не сможете, потому что взяли по распродаже и были уведомлены что возможны существенные недостатки. Я честно говоря об этом первый раз слышу, еду домой и перечитываю договор, так и есть, данный пункт указан.Хотя перед тем как подписать эту бумагу, и я и жена внимательно его читали, и там точно не было этого написанно. Вот негодяи, развели нас как последних лохов и сейчас мы вынуждены ремонтировать машину за свой счет.
Я в шоке от отношения к людям Ац Югра. Им главное, чтобы к ним приехали, а что будет потом, не волнует. Да так как они встречают, первое желание развернуться и уехать. По телефону обговаривали вопрос, что нам ехать далеко, все ли обещания правдивы. Да, конечно, автомобиль на месте, кредит вам одобрили 100%, не причин для волнений, всё пройдет отлично, домой уедете на новой машине. Поверили. Но оказалось что зря. Менеджер долгое время нас игнорировал, уже спустя час муж не выдержал и потребовал, чтобы на нас уже обратили внимание. С нами общались нехотя, на отъе*ись. Мы узнали, что машина наша в другой комплектации, но раз уж приехали, решили брать. Тут с кредитом начались проблемы, отказ за отказом. Потом пришло одобрение под 22%. Мы подумали, что такой поворот событий явно не в нашу пользу и решили, что лучше будет уехать ни с чем, чем 5 лет платить кредит с бешенными процентами. Потеряли время, нервы и деньги на дорогу в автосалон, но правда так и не поняли, для чего нас звали, какая с этого им выгода. Мы ничего не купили, а негатива о них оказывается и так полно.
Оставил заявку на покупку автомобиля на официальном сайте АЦ Югра. Перезвонили практически через 15 минут, сказали, что одобрение от банков пришло. Я поехал к ним в автосалон для заключения договора, а меня обязали заново все документы заполнять. Ладно, заполнил, опять сижу жду. Прошло полтора часа, мне говорят, что пришло добро. Но вместо обещанных 5 процентов годовых мне кредит хотели выдать…Щас приготовьтесь, под 25 процентов!!! Нормальная такая разница, да? И где хваленая экономия, которой этот, прости Господи, салон так гордится? Да нету тут никакой выгоды, все это чес и обман. Просто я, как и десятки других людей, оказался в числе обманутых. И хорошо, что я сначала решил документы прочитать, а то бы еще неизвестно, сколько времени пришлось бы потратить на эту контору.
Случилась ситуация такая. После продолжительных поисков автомобиля, я определился с вариантом. Думаю, ну наконец-то. Созвонился с АЦ Югра, у девушки узнал, в наличии машина или нет. Мне сказали что она в наличии. Поехал в автосалон на следующий день. Ехал с такой неописуемой радостью, давно хотел прикупить себе машину и наконец дошел до момента покупки. Не говоря уже о том сколько времени ушло на сбор средств для осуществления этой цели. Но, я приехал и мне говорят, что за автомобиль, который я хочу купить, сегодня уже внесена предоплата и поэтому они не могут мне его продать. Что бы сильно меня не расстраивать(как они мне сказали) мне предложили такую же машину, но другой комплектации и дороже, пусть и не много. Ну что тут поделаешь, отступать я не собирался поэтому согласился на это предложение. Мне показали автомобиль, никаких нареканий вроде не оказалось, после консультации с сотрудником я пошёл покупать его. Оформили. Уехал. Бал рад очень, но меня, вдруг, смутил один момент. Один мой знакомый, открыл мне глаза. Это оказался именно тот автомобиль который я изначально и хотел купить, но мне выдали его за другой, который дороже. Фактически я купил автомобиль за которым и приехал, только по другой цене. Одним словом, обман.
Я бы конечно советовал обходить АЦ Югра, эту контору по разводу за версту, но вряд ли меня кто-то послушает, так как эти разводилы заманивают всевозможными выгодными предложениями, от которых трудно отказаться. я признаюсь и сам на это повелся. Не скажу, что все закончилось слишком печально, но нервы я там истрепал себе основательно. Также жаль убитое в пустую время. Расскажу немного подробнее. Меня заинтересовала реклама автосалона, постоянно везде мелькающая. Предлагали приобрести Киа Церато в базовой комплектации по цене 978 000. Весьма. Был указан номер телефона и естественным желанием было позвонить и узнать, насколько это реально. Ну понятное теперь дело, что по мне ответили только то, что я и хотел услышать. Только в тот момент меня такие мысли не посещали, все думки были только о предстоящей покупке и выгоде от этого. Конечно я приехал в автосалон, увиденная мной цена по прайсу еще раз подтвердила, что я на правильном пути. Осмотр автомобиля, подписание договора, оплата, и ступор…Цена другая! И настолько другая, что мне не хватает 200 штук. На резонный вопрос получил ответ, что это доплата за обязательные опции и услуги, установленные и оказанные мне автосалоном. А по-другому никак? Ответили, что невозможно. А послать вас к ё*анной матери и забрать деньги? Сказали, послать можете, а вот деньги вернете в течении месяца, минус неустойка. Не радостно как-то. Немного подумав, решил все же купить автомобиль, чем тупо терять деньги. Примерно так обстоят дела у них, братцы. Может хоть кого-нибудь мое душеизлияние остановит от опрометчивого поступка. Выводы делайте сами.
Не мог пройти мимо и не написать отзыв про АЦ Югра, потому что такого хамского и скотского отношения персонала к покупателю, быть не должно!!! И я скажу даже больше, этот автосалон занимается типичным разводом. Я испытал это на своей шкуре. Когда я туда звонил, сообщили что автомобиль можно купить и забрать прямо сейчас, вы только приедьте и договор подпишите. Ну что ж, поехал. Только все зря, так как нужной мне машины, нифига у них нет. Спрашиваю где??? Говорят, стоит на складе, который черти знает где находится. Спрашиваю какая комплектация у нужной мне машины? Продавец ответил, что только полная, хотя мне нужна была базовая и мне подтвердили ее наличие, когда я звонил. Хрен с ним, согласился на полную. Стали подписывать предварительный договор, но я попросил показать мне перед этим авто. Это оказалось невозможно. Зато задаток будьте любезны оплатите. Который фиг его знает отдадут ли назад, если я передумаю с ними сотрудничать. Так что вот такие дела. Походу они ищут лохов, готовых просто так расстаться с деньгами. Я точно не из их числа. А вы??? Решать вам, особенно после того как вы знаете всю правду, про этот автосалон.
Ни грамма совести у персонала АЦ Югра. Сдирают деньги за каждый чих. Помимо основной стоимости за Ладу Ларгус, с меня взяли еще 300 000 рублей. Из них 100 000 рублей комиссия автосалона, а 200 000 рублей за установку оборудования. Не понимаю почему так дорого, ведь в автосервисе за это взяли бы намного меньше. Но без этой установки,хрен что купишь.Самое главное, это то что менеджеры до последнего умалчивают что вам еще за что то придется платить. Меня уверили что сейчас я отдам 510 000 рублей в кассу и завтра заберу машину.А потом принесли еще один счет, который я должен был оплатить для получения авто. Считаю что это самый худший автосалон в котором я был. А ведь я сразу хотел идти в другое место, но что-то начал отзывы читать на сайте Югра, поверил и поехал на Саянскую 46/1